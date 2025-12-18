Ngày 18.12, đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã bế mạc tại Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần "Tuổi trẻ Khánh Hòa Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển".

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam dự và chỉ đạo tại đại hội. Đại hội còn có sự tham dự của ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; ông Nguyễn Khắc Hà, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo địa phương và 295 đại biểu là những cán bộ Đoàn, đoàn viên ưu tú, tiêu biểu đại diện cho 84.667 đoàn viên toàn tỉnh.

Anh Huỳnh Hữu Phúc được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa khóa I ẢNH: BÁ DUY

Tại đại hội, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, anh Huỳnh Hữu Phúc được chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Các Phó bí thư Tỉnh đoàn gồm: chị Huỳnh Thị Như Ý và chị Tô Thị Tuyết Ngân.

Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Khánh Hòa khóa mới ra mắt tại đại hội ẢNH: BÁ DUY

Ban Bí thư T.Ư Đoàn cũng chỉ định 40 anh chị tham gia Ban Chấp hành khóa mới, 11 anh chị tham gia Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Khánh Hòa. Ủy ban Kiểm tra gồm 7 anh chị; đoàn đại biểu Khánh Hòa dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII gồm 38 đại biểu chính thức và 10 dự khuyết.

Anh Nguyễn Minh Triết đánh giá cao tinh thần xung kích của tuổi trẻ Khánh Hòa trong ứng phó bão lũ thời gian qua ẢNH: BÁ DUY

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, anh Nguyễn Minh Triết đánh giá cao tinh thần xung kích của tuổi trẻ Khánh Hòa trong ứng phó thiên tai và đề nghị tuổi trẻ tỉnh nhà phải là lực lượng đi đầu trong làm chủ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tiên phong khởi nghiệp.

Ông Nguyễn Khắc Hà, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam nhấn mạnh: "Việc xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là khát vọng của nhân dân toàn tỉnh, trong đó có lớp trẻ - lực lượng có sức sáng tạo vượt trội".

Cũng tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa tặng bức trướng "Tuổi trẻ Khánh Hòa Tiên Phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển" ẢNH: BÁ DUY

Đại hội đã thông qua nghị quyết với 15 chỉ tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ 2025-2030, tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Báo cáo tại đại hội cho biết nhiệm kỳ 2022-2027, công tác Đoàn tỉnh Khánh Hòa đã đạt 8/9 chỉ tiêu với hơn 12.000 công trình thanh niên, 200.000 lượt thanh thiếu nhi được tư vấn hướng nghiệp và 140 câu lạc bộ tiếng Anh cộng đồng.

Cũng tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa tặng bức trướng "Tuổi trẻ Khánh Hòa Tiên Phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển". Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng Công ty CP Việt Nam trao tặng 1 tỉ đồng để triển khai phong trào thanh niên tình nguyện nhiệm kỳ 2025-2030.

Anh Huỳnh Hữu Phúc (40 tuổi, quê quán P.An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai). Trình độ chuyên môn: thạc sĩ Quản lý kinh tế. Trình độ lý luận chính trị: cao cấp. Quá trình công tác: 12.2004 - 12.2006: Xã đội phó xã Phước Nam, H.Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận (cũ) 1.2007 - 12.2009: Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Bí thư Xã đoàn Phước Nam, H.Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận (cũ) 1.2010 - 11.2011: Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận (cũ) 12.2011 - 8.2012: Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Phó bí thư Huyện đoàn Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận (cũ) 9.2012 - 1.2014: Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Phó phụ trách Ban Tuyên giáo và Ban Thanh niên nông thôn, công nhân, viên chức và đô thị Tỉnh đoàn Ninh Thuận (cũ) 2.2014 - 10.2017: Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng ban Thanh niên nông thôn, công nhân, viên chức và đô thị Tỉnh đoàn Ninh Thuận (cũ) 11.2017 - 4.2021: Phó bí thư Tỉnh đoàn Ninh Thuận, Kiêm Chủ tịch Công đoàn cơ sở Tỉnh đoàn (cũ) 5.2021 - 10.2021: Phó bí thư Chi bộ, Phó bí thư phụ trách Tỉnh đoàn Ninh Thuận (cũ) 11.2021 - 6.2025: Bí thư chi bộ, Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Thuận, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn; Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Ninh Thuận (1.2022 - 10.2024); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận (6.2024 - 6.2025) 7.2025 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa Ngày 18.12.2025, T.Ư Đoàn chỉ định anh Huỳnh Hữu Phúc giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2025 - 2030.



