Thế giới

Anh mạnh tay phá ổ lừa đảo ở Đông Nam Á

Vi Trân
26/03/2026 21:46 GMT+7

Chính phủ Anh cho biết nước này đã đóng băng nhiều tài sản trong chiến dịch triệt phá mạnh mẽ mạng lưới các trung tâm lừa đảo hoạt động tại Đông Nam Á.

Ngày 26.3, chính phủ Anh thông báo đã có các biện pháp mới đối với các tài sản lừa đảo, bao gồm việc đóng băng tài sản đối với một căn hộ áp mái trị giá 9 triệu bảng Anh (12 triệu USD) ở khu Westminster, trung tâm London, theo AFP.

Bên trong một cơ sở lừa đảo bị cảnh sát Campuchia triệt phá hồi thượng tuần tháng 3

Bộ Ngoại giao Anh cho biết các biện pháp này được tiếp tục dựa trên hành động mà Anh và Mỹ đã thực hiện năm ngoái đối với hoạt động phạm pháp của ông trùm người Campuchia gốc Hoa Chen Zhi (Trần Chí) và tập đoàn Prince Group, tổ chức đứng sau "mạng lưới khổng lồ" các trung tâm lừa đảo.

Ông Chen bị bắt vào tháng 1 và đã bị dẫn độ về Trung Quốc. Nước này đã đưa về nước hàng ngàn người để xét xử và đầu năm nay đã tử hình ít nhất 15 người liên quan đến các đường dây lừa đảo ở Myanmar.

Các lệnh trừng phạt mới nhất của Anh nhắm vào những đối tượng điều hành khu "#8 Park", liên quan đến Prince Group và được cho là khu lừa đảo lớn nhất Campuchia, cũng như Xinbi, một sàn giao dịch tiền kỹ thuật số tiếng Trung được sử dụng để bán dữ liệu cá nhân bị đánh cắp cho những kẻ lừa đảo.

Trước đó, Anh đã niêm phong một tòa nhà văn phòng trị giá 100 triệu bảng Anh ở London, hai biệt thự trị giá hàng triệu bảng Anh và một chiếc trực thăng.

Theo Văn phòng Liên Hiệp Quốc về ma túy và tội phạm, ngành lừa đảo trực tuyến toàn cầu, tập trung chủ yếu ở Đông Nam Á, đã đạt đến "quy mô công nghiệp", với ước tính doanh thu hàng năm lên tới 64 tỉ USD.

Một số trong hàng trăm ngàn người thực hiện các vụ lừa đảo trong khu vực là nạn nhân của nạn buôn người và bị giam giữ trái ý muốn. Các quốc gia trên khắp thế giới đã và đang tìm cách triệt phá mạng lưới này.

Những kịch bản lừa đảo được viết bằng nhiều thứ tiếng, hình ảnh các cô gái trẻ, tất cả được những đối tượng lừa đảo chuẩn bị để kéo con mồi vào cái bẫy tinh vi.

