Ảnh ‘miễn phí’ nhưng hóa đơn tiền triệu: Công an cảnh báo thủ đoạn nhắm vào người già

Ngày 5.8, Công an phường An Khê (thành phố Đà Nẵng) phát cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng hoạt động "chụp ảnh miễn phí" để mời chào, bán các sản phẩm ảnh kỷ niệm với giá cao, nhắm vào người cao tuổi và cựu chiến binh.

Theo Công an phường An Khê, thời gian gần đây xuất hiện các nhóm người tổ chức hoạt động chụp ảnh tại nhà văn hóa, hội trường thôn, tổ dân phố với lời giới thiệu "chụp ảnh miễn phí làm thẻ hội viên" dành cho người cao tuổi, hội viên hội cựu chiến binh.

Sản phẩm ảnh kỷ niệm được nhóm người lạ lấy với giá từ 1 - 2 triệu đồng ẢNH: CÔNG AN PHƯỜNG AN KHÊ

Sau khi tạo được sự tin tưởng, các đối tượng tiếp tục tư vấn người dân chụp thêm ảnh kỷ niệm, lựa chọn các phông nền mang ý nghĩa truyền thống như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, hình ảnh người lính, quân đội hoặc các bối cảnh trang trọng khác.

Những bức ảnh này sau đó được in trên các chất liệu như mica, gỗ rồi chào bán với giá từ 1 - 1,5 triệu đồng/tấm. Tuy nhiên, theo phản ánh của một số người dân, chất lượng sản phẩm thực tế không tương xứng với số tiền đã bỏ ra.

Cơ quan công an nhận định, thủ đoạn trên đánh vào tâm lý cả tin, nể nang của người lớn tuổi khi được giới thiệu là hoạt động "miễn phí". Nhiều người cao tuổi thị lực hạn chế, khó kiểm tra kỹ chất lượng sản phẩm; đồng thời có tâm lý muốn lưu giữ hình ảnh kỷ niệm, đặc biệt là những người từng tham gia quân ngũ nên dễ đồng ý mua ảnh.

Đáng chú ý, trên mạng xã hội thời gian qua xuất hiện nhiều bài đăng chia sẻ về những trường hợp người cao tuổi được mời đến nhà văn hóa để chụp ảnh thẻ, sau đó được giới thiệu làm ảnh kỷ niệm với giá từ 1 - 2 triệu đồng.

Một số người phản ánh, sản phẩm nhận về có chất lượng kém, thậm chí chỉ là ảnh ghép khuôn mặt từ ảnh thẻ lên mẫu có sẵn. Có trường hợp ảnh sau khi in có tỷ lệ không cân đối, khuôn mặt lớn hơn nhiều so với cơ thể, bàn tay trong ảnh được chỉnh sửa quá mức khiến người xem vừa bất ngờ vừa bật cười.

Theo Công an phường An Khê, trong nhiều trường hợp, việc mua bán có thể được xem là quan hệ "thuận mua vừa bán", gây khó khăn trong xử lý theo quy định pháp luật hình sự. Tuy nhiên, đây là hình thức kinh doanh thiếu đạo đức, tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền lợi, gây thiệt hại kinh tế cho người cao tuổi.

Để phòng ngừa, Công an phường An Khê khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các dịch vụ quảng cáo "miễn phí" kèm theo hoạt động chào bán sản phẩm; không vội vàng chi trả cho những sản phẩm có giá cao khi chưa tìm hiểu kỹ về chất lượng, nguồn gốc.

Cơ quan công an cũng đề nghị con cháu thường xuyên quan tâm, hỗ trợ ông bà, cha mẹ kiểm tra thông tin, giá cả trước khi sử dụng các dịch vụ. Các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm tra, xác minh khi có nhóm người lạ đến tổ chức hoạt động tại nhà văn hóa, hội trường thôn, xóm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi có dấu hiệu trục lợi.