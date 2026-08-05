Phục dựng bức ảnh chân dung phụ nữ tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ ở Quảng Ngãi

Tối 5.8, đại tá Trịnh Công Sơn, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, cho biết trong quá trình khai quật phần mộ số 42, hàng 3, khu C, tại Nghĩa trang liệt sĩ Nghĩa Lâm (xã Trà Giang, Quảng Ngãi) để lấy mẫu sinh phẩm, Đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ số 1 phát hiện chiếc ví cũ. Bên trong ví có bức ảnh chân dung người phụ nữ không rõ nét và một số vật dụng cá nhân.

Phục dựng bức ảnh người phụ nữ được tìm thấy cạnh hài cốt liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ Nghĩa Lâm (xã Trà Giang, Quảng Ngãi) ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI

Hiện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã phục dựng bức ảnh người phụ nữ. Qua đó, phối hợp với các cơ quan chuyên môn và địa phương để đối chiếu hồ sơ, xác minh thông tin, sớm tìm được thân nhân liệt sĩ.

Nghĩa trang liệt sĩ Nghĩa Lâm hiện có 222 phần mộ, trong đó đã khai quật 197 phần mộ. Theo Đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ số 1, việc phát hiện các kỷ vật trong phần mộ chưa xác định thông tin đã mở thêm cơ hội xác định danh tính liệt sĩ.

Lãnh đạo xã Trà Giang kiểm tra công tác quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Nghĩa Lâm (xã Trà Giang, Quảng Ngãi) ẢNH: XÃ TRÀ GIANG

Chiến dịch "500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hiện đã hoàn thành khoảng 1/3 chặng đường. Các lực lượng đang tranh thủ từng ngày, từng giờ để đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu sinh phẩm, thu thập thông tin, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đúng kế hoạch.

Có người liên hệ nhận liên quan 2 bức ảnh được phục dựng ở Quảng Ngãi

Liên quan đến 2 bức ảnh được tìm thấy trong ví da lúc khai quật mộ liệt sĩ làm giám định ADN xác định danh tính, đại tá Trịnh Công Sơn cho biết đơn vị đã liên hệ với gia đình bà Kiều Thị Minh Huệ (ở tỉnh Lâm Đồng) để làm rõ một số thông tin liên quan đến 2 bức ảnh chân dung được tìm thấy trong phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin ở Nghĩa trang liệt sĩ Đức Minh (xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi).

Hai bức ảnh chân dung được cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ngãi phục dựng ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

Theo đại tá Sơn, qua trao đổi, mẹ của bà Huệ nhận định 2 người trong ảnh rất giống vợ chồng bà, tuy nhiên có một số điểm khác về trang phục. Theo gia đình, trước đây cha mẹ bà Huệ không mặc kiểu áo như trong ảnh.

Ngoài trường hợp này, còn có gia đình ở một tỉnh phía bắc cũng đã liên hệ, cung cấp thông tin liên quan đến 2 bức ảnh. Hiện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi đang xác minh các nguồn thông tin.

Hai bức ảnh chân dung được tìm thấy trong ví da nằm cạnh hài cốt liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ Đức Minh (xã Mỏ Cày, Quảng Ngãi) ẢNH: VĨNH TRỌNG

Trước đó, ngày 28.7, trong quá trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin để phục vụ công tác giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Minh (xã Mỏ Cày, Quảng Ngãi), Đội lấy mẫu số 5 phát hiện nhiều di vật có giá trị trong việc xác minh danh tính liệt sĩ.

Đáng chú ý, bên trong chiếc ví da còn lưu giữ 2 bức ảnh chân dung của 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ trung niên.

Sau khi phục dựng 2 bức ảnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã cung cấp cho các cơ quan báo chí đăng tải nhằm tìm kiếm thân nhân liệt sĩ.

Ngay sau đó, bà Kiều Thị Minh Huệ đã liên hệ và cho biết 2 bức ảnh có thể liên quan đến cha mình là liệt sĩ Kiều Phẩm, người hy sinh cách đây 58 năm nhưng đến nay gia đình vẫn chưa tìm được phần mộ.