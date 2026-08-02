Phục dựng bức ảnh cô gái trong hầm mộ có 4 liệt sĩ ở xã Minh Đức

Ngày 2.8, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai đang tìm thông tin cô gái trong bức ảnh được Đội K72 tìm kiếm, phát hiện trong chiếc ví liệt sĩ khi khai quật, quy tập hầm mộ có 4 liệt sĩ ở xã Minh Đức.

Hầm mộ có 4 liệt sĩ được Đội K72 quy tập với hàng trăm di vật, trong đó 4 chiếc ví với nhiều giấy tờ, ảnh. Đặc biệt, có 2 bức ảnh tập thể và 1 bức ảnh chân dung cô gái ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trước đó, từ ngày 14.7 đến nay, trong quá trình khai quật, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ tại các khu mộ, hầm mộ liệt sĩ ở xã Minh Đức, Đội K72 (Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai) đã tìm thấy nhiều mẩu xương, răng liệt sĩ cùng nhiều di vật gồm: bút, bình tông, bàn chải đánh răng, đồng hồ, súng AK, đạn, các mảnh tăng, võng... và một số bức ảnh tập thể, chân dung.

Bức ảnh cô gái trong hầm mộ có 4 liệt sĩ ở xã Minh Đức đã được bạn Phúc Lê (nhóm Skyline) phục dựng ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Trong quá trình xử lý, làm rõ các di vật tại hầm mộ có 4 liệt sĩ, nơi từng phát hiện cây bút khắc chữ "Tiến Quy" và 2 bức ảnh tập thể trước đó, Đội K72 cũng phát hiện 1 bức ảnh chân chung cô gái còn khá trẻ, đã bị hoen ố.

Một số bức ảnh đã được các thành viên nhóm Skyline phục dựng, sau khi nhận thông tin, hình ảnh từ Đội K72 ẢNH: ĐỘI K72

Đội K72 đã gửi các bức ảnh đến các bạn trẻ nhóm Skyline phục dựng lại, với mong muốn tìm kiếm thông tin liên quan đến liệt sĩ. Những bức ảnh được phục dựng đã mở ra cơ hội cho thân nhân, đồng đội lục tìm lại ký ức phát hiện và cung cấp về thông tin của liệt sĩ, để các liệt sĩ có cơ hội trở về với người thân, gia đình, đồng đội.

Hiện tại, Đội K72 đã tìm thấy và quy tập 26 hài cốt liệt sĩ ở xã Minh Đức, trong đó có khoảng trên 50% mẫu sinh phẩm được lấy có khả năng xác định ADN.