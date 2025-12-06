Anh Nguyễn Minh Triết: 'Phải chấm dứt tình trạng 'nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị'

Sáng 6.12, Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Dự và chỉ đạo đại hội có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Phong trào thanh niên tiếp tục bứt phá mạnh mẽ

Báo cáo tại đại hội, anh Nguyễn Bá Duân, Phó bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, cho biết nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố đạt nhiều dấu ấn nổi bật.

Toàn thành phố đã tổ chức hơn 10.000 hoạt động tình nguyện với hơn 2 triệu lượt đoàn viên tham gia, xây dựng 24 công trình thanh niên cấp thành phố và 9.489 công trình cấp cơ sở với tổng trị giá trên 43 tỉ đồng.

Các thanh niên tham gia đại hội ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" lan tỏa rộng rãi, khẳng định vai trò tiên phong của thanh niên trong nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ mới.

Nhiều mô hình hiệu quả được duy trì, như: "Tổ công nghệ số cộng đồng", các đội hình hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học"…

Thành đoàn cũng đã hỗ trợ hơn 772.000 thiếu nhi vùng xa, khó khăn với tổng kinh phí gần 25 tỉ đồng.

Với mục tiêu nhiệm kỳ mới "Đột phá – phát triển – chuyển đổi số", đại hội đề ra nhiều chỉ tiêu trọng tâm, như: 100% cán bộ đoàn, đoàn viên hoàn thành học tập nghị quyết; 80% thanh niên được tuyên truyền các chủ trương, chính sách; 3 triệu lượt thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện.

Lãnh đạo TP.Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng đại hội ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ngoài ra, 2.000 công trình thanh niên ứng dụng khoa học – chuyển đổi số. Mỗi năm xóa ít nhất một "điểm đen" môi trường, trồng 1 triệu cây xanh. 100% cơ sở Đoàn có mô hình giữ gìn an ninh trật tự.

Phát biểu chỉ đạo, anh Nguyễn Minh Triết ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật của tuổi trẻ Đà Nẵng trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là sự chủ động trong chuyển đổi số, tổ chức các chương trình, như: "Tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong truyền thông quảng bá lịch sử địa phương", cuộc thi "Tự hào Đà Nẵng – Số hóa địa chỉ đỏ", "Cuộc thi phim ngắn 1 phút bằng trí tuệ nhân tạo", Ứng dụng "Tuổi trẻ Đà Nẵng".

Các đội hình tình nguyện cũng phát huy rõ vai trò xung kích khi hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai; xóa 212 nhà tạm, xây dựng 35 khu vui chơi thiếu nhi, thực hiện 83 địa chỉ đỏ số hóa, 25 tuyến thắp sáng đường biên cùng nhiều công trình ý nghĩa khác.

Đà Nẵng phải là "lá cờ đầu" trong 5 tiên phong

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, anh Triết cũng đồng tình với đánh giá rất thẳng thắn về tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua đã nêu trong báo cáo chính trị trình đại hội.

Đồng thời, đề nghị tập trung thảo luận để xác lập các giải pháp tiếp tục phát huy những ưu điểm, kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra để nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của thành phố trong thời gian tới.

Anh Triết cho rằng nhiệm kỳ tới là thời điểm đất nước bước vào giai đoạn mới, mở ra cho thế hệ trẻ nhiều cơ hội phát triển trong thời đại hội nhập và chuyển đổi số.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Đà Nẵng lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 – 2030) đã xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2030, xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị thông minh, nền hành chính hiện đại; là địa phương tiên phong phát triển khoa học, công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...

Tầm nhìn đến năm 2045 xây dựng TP.Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái và thông minh, là khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm công nghiệp, logistics, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thành phố du lịch, đáng sống, đẳng cấp khu vực châu Á.

Để thực hiện được điều đó, cần có sự tham gia tích cực của tuổi trẻ với nòng cốt định hướng chính trị là tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Anh Triết đề nghị Thành đoàn Đà Nẵng, phải xác định trọng tâm khi xây dựng các giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030, cần bám sát và cụ thể hóa tinh thần và các chủ trương mới của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam chỉ đạo tại đại hội ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cán bộ Đoàn phải thực hiện thật tốt lời căn dặn của Tổng Bí thư Tô Lâm, phải là những người nhiệt huyết "lo trước thanh niên, vui sau thanh niên, gian khổ thì đi trước, hưởng thụ thì đi sau, có khả năng hoạch định, tổ chức các phong trào cách mạng thiết thực, hiệu quả", gắn bó và thật sự có uy tín trong thanh niên; phải là những người dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung.

Về phong trào hành động, anh Triết cũng đề nghị cần tập trung triển khai hiệu quả "Phong trào tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới". Tuổi trẻ Đà Nẵng phải là lá cờ đầu trong cả 5 tiên phong.

"Chúng ta không chỉ cần thanh niên có trí tuệ mà còn phải có thể chất và tâm hồn. Do đó, phải có giải pháp đột phá để phát triển thanh niên toàn diện cả 3 mặt: trí tuệ; thể chất và đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên", anh Triết nhấn mạnh.

Các cấp bộ Đoàn thành phố cần tiếp tục nghiên cứu, đề ra các phương pháp, cách làm mới để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng hoạt động Đoàn, chất lượng sinh hoạt Chi đoàn.

"Tôi đề nghị các đồng chí tập trung nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn đặc biệt là tại các địa bàn đặc thù, doanh nghiệp ngoài nhà nước. Phải chấm dứt tình trạng "nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị" ở một bộ phận thanh niên", anh Triết nhấn mạnh.