Ánh sáng của thành phố không chỉ ở những con đường rực rỡ bóng đèn

Một đêm mưa lớn, cả khu phố bất chợt chìm vào bóng tối vì sự cố mất điện. Tiếng mưa dội trên mái tôn, tiếng người dân gọi nhau trong những con hẻm nhỏ, ánh đèn pin chập chờn soi lên những gương mặt còn nguyên nỗi lo. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu rằng điện không chỉ là một hạ tầng kỹ thuật. Điện là nhịp sống, là sinh hoạt, là công việc, là học tập, là sự an tâm của mỗi gia đình.

Không ồn ào, không phô trương, nhưng sự thay đổi ấy hiện diện trong từng dòng điện ổn định hơn, từng dịch vụ nhanh hơn, từng thao tác hiện đại hơn, và quan trọng nhất là trong sự yên tâm của người dân.

Điện đang đến với vùng sâu vùng xa Ảnh: EVNHCMC

Tôi từng nghe một cô bán tạp hóa trong hẻm kể về những ngày mất điện trước kia. Mỗi lần điện chập chờn, hàng hóa dễ hỏng, con cái không học được bài, việc buôn bán cũng chậm lại. Còn bây giờ, điện ổn định hơn, việc báo sự cố hay thanh toán cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Một câu chuyện giản dị thôi, nhưng đủ để tôi hiểu rằng phía sau những thay đổi ấy là cả một hành trình bền bỉ của ngành điện để nâng cao chất lượng phục vụ và làm cho cuộc sống của người dân nhẹ nhõm hơn.

Hai "mặt trận" khác nhau, nhưng cùng chung một mục tiêu

Buổi tối, con trẻ có thể học bài bên chiếc quạt quay đều trong ngày nóng bức. Bữa cơm nóng gia đình sum họp đầm ấm sau ngày lao động. Người dân không cần những lời lớn lao. Họ cảm nhận bằng những điều rất thật: nhà sáng hơn, phố an yên hơn, cuộc sống thuận hơn.

Chính từ những điều gần gũi ấy, tôi hiểu rằng sức sống của ngành điện TP.HCM nằm ở sự thiết thực. Mỗi công trình, mỗi tuyến lưới, mỗi lần xử lý sự cố đều góp phần tạo nên diện mạo của một đô thị hiện đại. 50 năm đổi thay của ngành điện không chỉ là lịch sử của một ngành kinh tế - kỹ thuật, mà còn là hành trình đồng hành cùng nhân dân.

Ở góc nhìn của một cán bộ công an trẻ, tôi càng thấy rõ hơn mối liên hệ giữa ngành điện và lực lượng Công an nhân dân. Chúng tôi làm việc ở hai mặt trận khác nhau, nhưng cùng chung một mục tiêu: giữ cho cuộc sống của người dân được an toàn, ổn định và văn minh. Ngành điện giữ cho thành phố có Ánh sáng. Lực lượng công an giữ cho ánh sáng ấy không bị gián đoạn bởi những nguy cơ mất an ninh trật tự.

Trong thực tế công tác, có nhiều lần chúng tôi phối hợp rất cụ thể: bảo vệ hiện trường sự cố, nhắc người dân tránh xa khu vực nguy hiểm, giữ trật tự để cán bộ điện lực làm nhiệm vụ. Những việc ấy không phải lúc nào cũng được nhắc đến, nhưng lại rất cần thiết. Bởi chỉ khi mỗi lực lượng làm tốt phần việc của mình, thành phố mới vận hành nhịp nhàng.

Tôi nhớ một đêm sau cơn mưa lớn, một tuyến điện trong khu vực tôi phụ trách gặp sự cố. Cán bộ ngành điện đến rất nhanh, làm việc liên tục giữa trời còn mưa. Chúng tôi hỗ trợ giữ trật tự, phân luồng người dân. Đến khi điện được khôi phục, nhiều hộ dân chỉ kịp nói một câu: "Có điện lại rồi, mừng quá!". Chỉ một câu đơn giản thôi, nhưng đủ khiến tôi xúc động. Tôi hiểu rằng mỗi lần phối hợp âm thầm ấy là giữ lại niềm vui rất thật cho người dân.

Điều khiến tôi ấn tượng nhất ở ngành điện TP.HCM những năm gần đây là sự mạnh dạn đổi mới. Từ hệ thống điều khiển lưới điện từ xa, công tơ đo xa đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phát hiện sự cố, tất cả đều giúp rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao độ an toàn và giảm phiền hà cho người dân. Công nghệ ở đây không phải để tạo vẻ hiện đại, mà để phục vụ con người tốt hơn.

Đường phố đã lên đèn Ảnh: Nhật Thịnh

Nhìn ngành điện, tôi cũng nghĩ đến tuổi trẻ Công an nhân dân chúng tôi. Chúng tôi cũng đang từng bước hiện đại hóa, chuyển đổi số, thay đổi cách làm việc để đáp ứng yêu cầu mới. Với tôi, ngành điện không chỉ là đối tượng phối hợp, mà còn là một bài học: muốn làm tốt trong thời đại mới thì phải dám đổi mới, phải kỷ luật và phải luôn đặt người dân ở vị trí trung tâm.

Ánh sáng đến từ sự tận tụy của những công nhân ngành điện

Càng xuống địa bàn cơ sở, tôi càng tin rằng những điều lớn lao luôn bắt đầu từ những điều bình dị: một ca trực bình yên, một lần phối hợp kịp thời, một khu phố sáng đèn, một em nhỏ có thể học bài dưới ánh điện ổn định. Tất cả những điều ấy hợp lại thành sức sống của thành phố. Ngành điện TP.HCM trong 50 năm qua đã đi qua nhiều khó khăn để hôm nay trở thành một hệ thống hiện đại, chuyên nghiệp và bền vững.

Điều tôi trân trọng nhất là ở mỗi chặng đường ấy, ngành điện luôn đặt đời sống người dân làm trung tâm. Và điều đó khiến tôi, một cán bộ công an trẻ, cảm thấy gần gũi hơn với hành trình ấy. Bởi công việc của chúng tôi cuối cùng vẫn là vì dân, vì sự an toàn của dân, vì từng ngày bình yên của thành phố.

Ánh sáng của thành phố không chỉ nằm ở những con đường rực đèn. Ánh sáng ấy còn đến từ sự tận tụy của những công nhân điện, trong những nụ cười rất thật của người dân khi cuộc sống bớt nhọc nhằn hơn.