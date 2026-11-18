Theo trang theo dõi sự cố Downdetector, hàng nghìn người dùng ngày 17.11 báo cáo không thể truy cập hoặc gặp khó khăn khi sử dụng các dịch vụ của Apple như iCloud, Apple Pay, cũng như Gmail của Google.

Mỹ liên tiếp gặp sự cố công nghệ trong những ngày gần đây ẢNH: AFP

Trang trạng thái hệ thống của Apple ghi nhận sự cố tại nhiều dịch vụ, gồm App Store, iCloud Mail, iCloud Web Apps và AppleCare. Đại diện Apple xác nhận một bản cập nhật nội bộ đã gây gián đoạn hoạt động, song nhiều hệ thống đã được khôi phục.

"Chúng tôi đang nỗ lực đưa các hệ thống còn lại hoạt động trở lại sớm nhất có thể", Reuters dẫn lời phát ngôn viên Apple nhấn mạnh, đồng thời khẳng định sự cố không liên quan tấn công mạng.

Trong khi đó, Google cho biết chưa ghi nhận bằng chứng về tình trạng gián đoạn Gmail trên diện rộng. Tập đoàn khẳng định các nhóm kỹ thuật đang theo dõi sát hoạt động dịch vụ, đồng thời cập nhật tình hình trên bảng trạng thái Google Workspace.

Sự cố xảy ra giữa lúc hàng loạt hệ thống công nghệ tại Mỹ gặp trục trặc trong những ngày gần đây, ảnh hưởng từ hàng không, ngân hàng đến các dịch vụ trực tuyến.

Tuần trước, sự cố toàn cầu khiến người dùng Microsoft Outlook và một số ứng dụng Office không thể truy cập dịch vụ. Tiếp đó, trục trặc hệ thống liên lạc của Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không trên toàn quốc.

Ngày 16.11, hãng United Airlines gặp sự cố công nghệ, trong khi hàng nghìn khách hàng ngân hàng JPMorgan Chase phản ánh khó khăn khi sử dụng tài khoản. Ngân hàng xác nhận lỗi phần mềm trong hệ thống nội bộ khiến việc phục vụ một số khách hàng chậm hơn bình thường, đồng thời bác bỏ dấu hiệu tấn công mạng. Các giao dịch sau đó đã trở lại bình thường, theo The Guardian.

Cùng ngày, CNN đưa tin mạng liên lạc nội bộ NSANet của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) gặp sự cố. Một quan chức Mỹ xác nhận tình trạng gián đoạn tạm thời trong quá trình bảo trì định kỳ, nhưng khẳng định các chức năng thiết yếu vẫn hoạt động.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Lauren Bis ngày 17.11 nói với Kênh NewsMax về sự cố mất kết nối của NSANet: "Chúng tôi không thấy bằng chứng nào cho thấy đây là một cuộc tấn công mạng. Hiện không có khủng hoảng hay bất cứ điều gì tương tự mà người dân Mỹ phải lo lắng".

Trước hàng loạt sự cố, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17.11 nhận định đây là những trục trặc có thể xảy ra khi các hệ thống ngày càng mở rộng quy mô. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng cho thấy những sự cố tại các tổ chức và doanh nghiệp trên có liên quan với nhau.