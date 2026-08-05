Arsenal trước thách thức lịch sử: Bảo vệ ngôi vương

H Ọ ĐÃ VÀ ĐANG MỆT MỎI

Với 63 trận đấu trên 4 trận địa, vào tận chung kết ở Champions League và cúp Liên đoàn, Arsenal là CLB thi đấu nhiều nhất ở châu Âu trong mùa vừa qua. Đấy là còn chưa nói đến World Cup 2026, với 15 cầu thủ Arsenal khoác áo 9 đội tuyển quốc gia khác nhau. Hơn nửa tổng số cầu thủ Arsenal tại World Cup 2026 vào tận bán kết, nghĩa là không được trở về CLB cho đến tận lúc World Cup khép lại.

William Saliba bị chấn thương sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của Arsenal Ảnh: AFP

Mệt mỏi và chấn thương là hậu quả đã được tiên liệu. Người ta không hỏi có hay không có tình trạng ấy, mà hỏi cụ thể hơn: Có CLB nào trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề từ World Cup 2026 như Arsenal?

Ngay lúc này, trung vệ William Saliba đang phải dưỡng thương dài hạn, chưa biết khi nào mới trở lại sân cỏ. Đây là một trong những cầu thủ quan trọng nhất giúp Arsenal trở lại ngôi vô địch Anh trong mùa vừa qua. Saliba đã bị chấn thương ở lưng, và khi tham dự World Cup cùng đội tuyển Pháp thì chấn thương của anh tái phát.

Declan Rice và Bukayo Saka là 2 trong số những tuyển thủ Anh tỏ ra mờ nhạt vì sa sút thể lực ở World Cup. Eberechi Eze và Noni Madueke gây thất vọng trong đội tuyển Anh. Piero Hincapie lĩnh thẻ đỏ trong màu áo Ecuador. Gabriel Magalhaes và Gabriel Martinelli bị loại trong màu áo Brazil, bởi Na Uy. Nhìn chung, đấy là một kỳ World Cup thất bại đối với đa số hảo thủ Arsenal, dù họ có đến 3 nhà vô địch trong màu áo Tây Ban Nha: Martin Zubimendi, Mikel Merino, David Raya. Trong số này, chỉ có Merino đáng gọi là thành công.

Nhìn vào tình trạng chấn thương, phong độ và thể lực, có thể nói Arsenal trong mùa hè này không mấy "khỏe khoắn". Chỉ còn hơn chục ngày nữa là Arsenal đá trận đầu tiên trong mùa bóng mới - trận tranh Community Shield ngày 16.8. Xem ra, tình hình không mấy khả quan đối với đội bóng của HLV Mikel Arteta, khi mùa bóng mới đã rất cận kề.

T HẤT BẠI TRONG KHÂU CHUYỂN NHƯỢNG

Sự hào hứng của giới hâm mộ Arsenal có thể bùng nổ nếu quả bom tấn chuyển nhượng mang tên Vinicius Junior xuất hiện. Nhưng trước mắt, mọi chuyện chỉ đang dừng ở thông tin rằng Arsenal muốn mua lại Vinicius từ Real Madrid.

Trên thực tế, Arsenal đang là đội chuyển nhượng chậm và ít nhất trong hàng ngũ "Big 6" tại Anh. Trong khi Tottenham, Chelsea, Man City đều đã tăng cường các hảo thủ có giá 100 triệu bảng trở lên, thì tuyển thủ Hy Lạp Christos Tzolis (34 triệu bảng) là cầu thủ mới duy nhất mà Arsenal mua được tính đến lúc này. Ngoài ra chỉ có thủ môn Illan Meslier gia nhập trong tư cách cầu thủ tự do. Piero Hincapie được kích hoạt điều khoản mua hẳn, sau khi đã khoác áo Arsenal mùa trước theo hình thức mượn tạm từ Leverkusen.

Vấn đề chẳng phải là Arsenal không cần tăng cường lực lượng. HLV Arteta đã theo đuổi Morgan Rogers của Aston Villa suốt hơn 1 năm. Arsenal đã có cơ hội mua hảo thủ này với giá 80 triệu bảng, nhưng họ bỏ lỡ. Rốt cuộc, Chelsea bất ngờ xuất hiện và lập tức mua được Rogers với giá 117 triệu bảng.

Arsenal theo đuổi Jeremy Monga của Leicester, mặc cả trong suốt nhiều tháng, trước khi Man City xuất hiện vào giờ chót và mua được ngay Monga. Mới đây, đề nghị mua lại Bruno Guimaraes đã bị Newcastle khước từ. Arsenal đang thất bại trên thị trường chuyển nhượng, hơn là họ không muốn chuyển nhượng.

Giám đốc thể thao Andrea Berta bị chỉ trích trong lĩnh vực này. Người ta cho rằng Berta không xác định được giá trị của Rogers, nên mới bị Chelsea phỗng tay trên. Khi Nottingham Forest bán được Elliot Anderson với giá 116 triệu bảng, Newcastle bán Sandro Tonali giá 100 triệu bảng, thì làm sao Aston Villa có thể chấp nhận giá bán dưới 80 triệu bảng cho Rogers!

Chức vô địch giải Ngoại hạng và hành trình vào tận chung kết Champions League mùa trước đem lại cho Arsenal rất nhiều tiền. Vấn đề là trong chưa tới một tháng còn lại của mùa chuyển nhượng, Arsenal có kịp tăng cường ngôi sao nào ở đẳng cấp cao hay không. Mùa trước là lần đầu tiên sau 22 năm Arsenal trở lại ngôi vô địch ở giải Ngoại hạng. Bây giờ lại là thách thức khó hơn gấp bội. 91 năm đã trôi qua kể từ lần gần đây nhất Arsenal bảo vệ thành công chức vô địch Anh.