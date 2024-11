'Avatar: Fire & Ash' - Bí ẩn về tộc người Ash dần hé lộ

Các minh họa ý tưởng mới nhất của Avatar: Fire & Ash do các nghệ sĩ Steve Messing, Dylan Cole và Zachary Berger đảm nhận. Trước đó cũng tại sự kiện D23 diễn ra ở Mỹ (từ ngày 9 - 11.8), hãng Disney đã tung ra một số minh họa ý tưởng về nhân vật Varang (Oona Chaplin đóng) - nữ thủ lĩnh tộc Ash của người Na'vi trên hành tinh Pandora. Với những hình ảnh mới nhất vừa được tung ra, khán giả biết thêm nhiều về các nhân vật, bối cảnh, văn hóa... trên hành tinh này.

Tại sự kiện, James Cameron xuất hiện qua màn hình, xác nhận Avatar: Fire & Ash đã bước vào giai đoạn hậu kỳ. Cùng với những hình ảnh mới này, ông hé lộ phần 3 của Avatar sẽ giới thiệu những sinh hoạt văn hóa "hoàn toàn mới" trên hành tinh Pandora, "một Pandora không còn như trước nữa".

Người Na'vi tập hợp cùng các sinh vật Tulkan ở một vùng biển nông ẢNH: X

Ở một minh họa ý tưởng do nghệ sĩ Dylam Cole thực hiện, cho thấy người Na'vi và các sinh vật Tulkan tập hợp xung quanh một vùng biển nông. Tulkan là sinh vật chủ yếu xuất hiện trong phần 2 của sê ri này là Avatar: The Way of Water.

Ở một minh họa khác, người Na'vi tụ tập bên cạnh bờ biển lúc hoàng hôn, trên bầu trời là những con tàu bay giống hình con sứa, với những xúc tu dài thả dọc xuống bên dưới. Cũng những con tàu bay này sau đó được thấy lại xuất hiện lơ lửng ở giữa vùng núi với mây bao phủ xung quanh.

Người Na'vi tụ tập trên biển, bên dưới những con tàu bay giống với những con sứa khổng lồ ẢNH: X

Những chiếc tàu bay này sau đó lại xuất hiện ở giữa vùng núi. Theo như chia sẻ của James Cameron, tộc mới xuất hiện trong phần 3 sẽ linh động về việc di chuyển hơn các tộc đã được khai thác trước đó ẢNH: X

Trong minh họa khác là một nhân vật xuất hiện khá nhiều lần, được cho là Varang. Cô cưỡi một sinh vật khá giống với rồng banshee, một giống loài có kích thước khá nhỏ, bay lượn trên bầu trời. Tùy tùng của cô được trang bị nhiều súng, vũ trang. Varang, theo mô tả của nhà sản xuất, trông rất dữ tợn với những xúc tu rất dài vây quanh người. Tộc Ash mà cô lãnh đạo sống bên miệng núi lửa.

Nhân vật được cho là nữ thủ lĩnh Varang cưỡi sinh vật khá giống banshee được giới thiệu trong các phần trước ẢNH: X

Trong ấn tượng ban đầu về Varang và tộc Ash, họ gắn liền với lửa - biểu tượng của phần 3. Minh họa ý tưởng này xuất hiện trong sự kiện D23 hồi tháng 8 ẢNH: X

Có đến 2 nền văn hóa mới được James Cameron giới thiệu trong phần 3. Ông nói: "Các bạn sẽ được chứng kiến những nền văn hóa hoàn toàn khác trong phần phim mới. Các bạn đã xem về tộc rừng Omaticaya, tộc nước Metkayina, và giờ các bạn sẽ được xem về 2 tộc mới nữa, và những cư dân của các tộc này di chuyển tương đối tự do hơn để đến những nơi khác nhau của Pandora".

Trọng tâm câu chuyện của phim Avatar: Fire and Ash vẫn sẽ xoáy vào gia đình của Jake Sully (Sam Worthington) - thủ lĩnh của tộc Omatikaya. Trong phần 2, khi rời quê nhà trốn chạy những mối đe dọa mới, Jake Sully đã kết nối được gia đình với tộc mới ở vùng biển là Metkayina. Nhưng ở phần 3, theo các thông tin có được, tộc Ash sẽ là mối đe dọa với gia đình của Jake vì ý tưởng mà James Cameron tiết lộ với truyền thông là muốn cho khán giả thấy một góc khác độc ác, dữ tợn hơn của người Na'vi. Các nghệ sĩ khác cũng góp mặt trong phần 3 này gồm Zoe Saldaña, Jack Champion, Kate Winslet, Stephan Lang, Sigourney Weaver...

Tộc Ash áp giải một tù nhân đến cho thủ lĩnh. Minh họa ý tưởng này gây ấn tượng vì người Ash có các hình xăm màu đỏ quanh người ẢNH: X

James Cameron từng nói với truyền thông hồi năm 2023: "Chúng tôi sẽ giới thiệu những thế giới mới trong khi vẫn duy trì câu chuyện về các nhân vật chính. Chúng tôi không nói rằng những phần cuối là những phần hay nhất, song sau khi chúng tôi đã xong việc giới thiệu ở các phần phim đầu, đó là cách chúng tôi dọn bàn trước khi vào bữa chính".

Phần phim Avatar: The Way of Water thu về hơn 2,32 tỉ USD toàn cầu, trong khi phần đầu ra mắt năm 2009 thu về trên 2,92 tỉ USD (chiếu rải rác và tái chiếu nhiều lần sau này). Phần 3 dự kiến ra mắt ngày 19.12.2025. Phần 4 và 5 dự kiến ra rạp vào các năm 2029 và 2031.