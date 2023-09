Bà Nguyễn Phương Hằng khóc bào chữa, nói lời sau cùng: ‘Bị cáo chỉ muốn trở về’

"Bị cáo bị bắt đi như vậy bị cáo biết có nhiều người thiết tha mong bị cáo trở về để giúp đời, giúp người. Còn việc bị cáo sai thì bị cáo vô cùng ân hận", bào chữa trước tòa vào ngày 21.9, 2023, bị cáo Nguyễn Phương Hằng (tên khai sinh là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, 52 tuổi, là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam, tỉnh Bình Dương) đã nghẹn ngào bật khóc.

Bà Nguyễn Phương Hằng xin lỗi

Dù đã từng rất mạnh miệng trên mạng xã hội khi dùng lời lẽ không phù hợp xúc phạm người khác nhưng khi đứng trước bục khai báo vào ngày 21.9.2023, bà Nguyễn Phương Hằng nhiều lúc không cầm được nước mắt.

Tối 21.9.2023, sau quá trình xét xử và nghị án, HĐXX Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên án đốivới bị cáo Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm trong vụ án "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng mức án 3 năm tù.

Bị cáo Đặng Anh Quân (45 tuổi, là tiến sĩ luật, nguyên là giảng viên luật Trường đại học Luật TP.HCM) lãnh án 2 năm 6 tháng tù.

3 đồng phạm Nguyễn Thị Mai Nhi (40 tuổi, là trợ lý tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam), Lê Thị Thu Hà (31 tuổi, là nhân viên văn phòng Công ty Cổ phần Đại Nam), Huỳnh Công Tân (29 tuổi, là trưởng phòng truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam) cùng lãnh án 1 năm 6 tháng tù.

Bà Nguyễn Phương Hằng tại tòa (ảnh chụp qua màn hình trực tuyến tại TAND TP.HCM) Nguyễn Anh

Trước đó, khi đứng trước tòa để tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Phương Hằng cho biết để mọi chuyện xảy ra làm bà vô cùng ân hận.

"Bị cáo sinh ra và lớn lên trong một gia đình có giáo dục. Bị cáo không bao giờ cãi cọ, gây gổ với ai hết. Nhưng do bị cáo bị tổn thương quá, bị cáo có những lời lẽ; cũng do bị cáo uống rượu, do bị cáo ức chế, một mình bị cáo phải chống chọi không biết bao nhiêu con người, nên bị cáo biết bị cáo sai. Bị cáo xin lỗi các cấp chính quyền và xin lỗi tất cả những người mà bị cáo đã vô tình hay cố ý đụng chạm", bà Nguyễn Phương Hằng nói lời xin lỗi khi bào chữa.

"Bị cáo vô cùng đau khổ"

Bị cáo Nguyễn Phương Hằng cho rằng mình có nhiều việc để làm chứ không phải rảnh rỗi lên mạng xã hội và lợi dụng mạng xã hội để làm những việc dẫn đến ngày hôm nay. Trong phần tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Phương Hằng mong HĐXX thấu tình đạt lý và hiểu được lòng bị cáo lúc nào cũng vì dân đặc biệt là dân nghèo.

"Bị cáo vô cùng đau khổ. Bị cáo biết rằng ngoài kia nhân dân còn những người nghèo, nên bị cáo mong HĐXX cho bị cáo được sớm trở về đời, để bị cáo thực hiện đại nguyện là giúp cho nhân dân nghèo và trẻ em bệnh tật, gánh vác một phần nào cho xã hội bằng những việc bị cáo làm trong mười mấy năm qua bằng cả trái tim chứ không phải cảm hứng; bằng một quỹ thực sự", bị cáo Nguyễn Phương Hằng tự bào chữa.

Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Phương Hằng mong HĐXX xem xét để bị cáo được về làm lại những điều bị cáo đã từng làm để cống hiến cho xã hội.

"Bị cáo chỉ muốn trở về, sống và làm lại những câu chuyện mà bị cáo đã ước mơ để trở thành một người có đóng góp cho đất nước, cho dân và trở thành công dân lương thiện, đó là lời nói sau cùng của bị cáo".

Luận tội

Trước đó, phát biểu quan điểm luận tội, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng từ 3 - 4 năm tù; đề nghị tuyên phạt bị cáo Đặng Anh Quân từ 2 - 3 năm tù.

3 bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên mức án từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù.

Theo đại diện Viện kiểm sát, tại tòa, đa số các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Đối với bị cáo Đặng Anh Quân, dù bị cáo không thừa nhận vai trò đồng phạm với nhưng căn cứ lời khai của bị cáo Nguyễn Phương Hằng và kết luận giám định thì đã có đủ cơ sở kết luận bị cáo Quân xúc phạm các cá nhân liên quan trong vụ án; đồng thời trong buổi livestream ngày 22.3.2022, bị cáo Đặng Anh Quân đã phát ngôn trực tiếp xúc phạm ông Nguyễn Võ Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh).

Viện kiểm sát cũng xác định bị cáo Nguyễn Phương Hằng là người khởi xướng, chỉ đạo, rủ rê các bị cáo khác phạm tội; bị cáo Đặng Anh Quân là người có trình độ pháp luật cao nhưng tương tác, tham gia, cổ vũ, tiếp thêm ý chí cho bịcáo Hằng phạm tội nên 2 bị cáo Nguyễn Phương Hằng, Đặng Anh Quân phải chịu trách nhiệm hình phạt cao hơn 3 bị cáo còn lại.

Đồng thời, Viện kiểm sát nhận định các bị cáo là những người phạm tội có tổ chức, 2 lần trở lên, là các tình tiết tăng nặng.

Tuy nhiên, Viện kiểm sát cũng đề nghị HĐXX xem xét tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo khi thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Đồng thời, bị cáo Nguyễn Phương Hằng được tặng nhiều giấy khen thiện nguyện xã hội; 3 bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân phạm tội lần đầu, vai trò không đáng kể.

Nhìn lại vụ án

Theo hồ sơ vụ án, từ khoảng tháng 3.2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội, bị cáo Nguyễn Phương Hằng tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của 10 cá nhân, gồm: ông Võ Nguyễn Hoài Linh (tức nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (tức ca sĩ Vy Oanh), bà Ðặng Thị Hàn Ni (tức nhà báo, luật sư Hàn Ni), ông Huỳnh Minh Hưng (tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Trần Thị Thủy Tiên (tức ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là ông Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển (là Phó tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM), bà Ðinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu và bà Trương Việt Hà.

Các bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân đã liên tục thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho bị cáo Hằng.

Bên cạnh đó, bị cáo Hằng mời bị cáo Đặng Anh Quân tham gia vào một số buổi livestream của mình. Cơ quan tố tụng xác định bị cáo Đặng Anh Quân đã góp phần cho bị cáo Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội.

