Bà Nguyễn Thị Thu Lan giữ chức Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Đà Nẵng

Sáng 6.7, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị lần thứ 3 khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại hội nghị, các đại biểu đã hiệp thương cử bà Nguyễn Thị Thu Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Kỳ, tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa I và giữ chức Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng.

Bà Nguyễn Thị Thu Lan (ở giữa) giữ chức Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng ẢNH: NGỌC PHÚ

Cũng tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã hiệp thương cử bổ sung một số ủy viên nhằm kiện toàn tổ chức.

Theo đó, ông Đỗ Ngọc Thứ, Phó chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh thành phố, được cử thay ông Hà Tiến An, nguyên Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh thành phố.

Ông Nguyễn Xuân Vũ, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố, được cử thay ông Đoàn Ngọc Trung, nguyên Phó chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố.

Bên cạnh đó, ông Phạm Công Quốc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thăng Trường, được cử thay ông Nguyễn Xuân Hợi do chuyển công tác; ông Zơ Râm Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã La Dêê, được cử thay ông Zơ Rum Nguốn do chuyển công tác.

Bà Nguyễn Thị Thu Lan sinh năm 1976, quê xã Tiên Phước, thành phố Đà Nẵng. Bà có trình độ chuyên môn cử nhân sư phạm văn - nhạc, thạc sĩ văn học Việt Nam và trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Trong quá trình công tác, bà Nguyễn Thị Thu Lan từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng như: Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam (cũ), Phó bí thư Thành ủy Tam Kỳ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam và Bí thư Thành ủy Tam Kỳ.

Sau khi hợp nhất tỉnh Quảng Nam với thành phố Đà Nẵng, bà được Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trước đó, chiều 1.7, tại hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã phân công, điều động bà Nguyễn Thị Thu Lan đến nhận công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.