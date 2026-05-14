Đà Nẵng tính chuyển bớt sinh viên về Tam Kỳ cũ để giảm áp lực đô thị

Ngày 14.5, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Đại học Đà Nẵng nhằm tháo gỡ các khó khăn liên quan đến dự án Khu đô thị Đại học Đà Nẵng và định hướng phát triển hệ thống giáo dục đại học sau sáp nhập.

Đề xuất tháo gỡ giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch

Tại buổi làm việc, PGS-TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng, cho biết đang xây dựng đề án phát triển thành trường đại học trọng điểm quốc gia, hướng tới mục tiêu nằm trong nhóm các trường đại học hàng đầu châu Á.

Ông Vũ cho rằng, Khu đô thị Đại học Đà Nẵng (Làng đại học Đà Nẵng), được quy hoạch tại khu vực Ngũ Hành Sơn và Điện Bàn Đông, có vai trò đặc biệt quan trọng về cơ sở vật chất, là nền tảng để phát triển lên mô hình đại học quốc gia trong tương lai.

Đại học Đà Nẵng kiến nghị thành phố phối hợp tháo gỡ 2 vấn đề lớn, gồm: công tác giải phóng mặt bằng và điều chỉnh quy hoạch 1/2.000.

Ông Vũ cho biết, đối với công tác giải phóng mặt bằng, cần xem xét lại bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất nhằm bảo đảm việc đền bù phù hợp cho người dân. Đại học Đà Nẵng cũng đã có văn bản gửi các cơ quan liên quan để phối hợp xử lý.

Về quy hoạch, trước đó, Quảng Nam (cũ) đã phối hợp với nhà trường để thống nhất chủ trương điều chỉnh quy hoạch phù hợp với thực tế phát triển, theo chỉ đạo rà soát của Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Đà Nẵng, dự án hiện được chia thành 2 khu vực. Trong đó, khu vực tại phường Ngũ Hành Sơn có diện tích khoảng 110 ha, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn tất, chỉ còn một phần diện tích vướng mắc.

Đại học Đà Nẵng cho biết, các trường thành viên đã khởi công xây dựng và dự kiến đến tháng 10.2027 sẽ hoàn thành toàn bộ khu vực này để chuyển hoạt động đào tạo lên đây.

Trong khi đó, khu vực Điện Bàn Đông với diện tích quy hoạch ban đầu khoảng 190 ha đang gặp nhiều khó khăn do dân cư tập trung đông, khiến việc giải phóng mặt bằng theo phương án cũ gần như không khả thi.

Trước thực tế này, ông Vũ đề xuất điều chỉnh quy hoạch theo hướng dịch chuyển sang phía tây hướng sông Vĩnh Điện, gần khu vực sông và bệnh viện; đồng thời mở rộng thêm hơn 300 ha tại phường Điện Bàn Đông và khoảng 100 ha tại khu vực Quế Sơn. Nếu triển khai theo phương án mới, tổng quy hoạch có thể đạt khoảng 500 ha.

Đà Nẵng khẳng định không "di dời toàn bộ" đô thị đại học

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu trước mắt tập trung hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư hoàn chỉnh khu vực 110 ha tại Đà Nẵng sau khi có giá đất mới.

Ông Hùng cũng đề nghị Đại học Đà Nẵng ưu tiên hoàn thiện khu vực này trước khi tính toán đến các nhu cầu mở rộng tiếp theo.

Đáng chú ý, lãnh đạo thành phố cho biết, thời gian qua xuất hiện nhiều cách hiểu chưa đầy đủ về chủ trương "dịch chuyển" Làng đại học Đà Nẵng về phía nam thành phố, dẫn đến nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho hay, quan điểm của thành phố không phải "di dời toàn bộ đô thị đại học", mà là nghiên cứu chuyển một phần hoạt động đào tạo, đặc biệt là sinh viên chính quy, lên khu vực Tam Kỳ cũ để khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có và giảm áp lực cho trung tâm Đà Nẵng.

Người đứng đầu chính quyền thành phố cho rằng, khu vực phía nam hiện còn nhiều cơ sở vật chất, trụ sở xuống cấp và sử dụng chưa hiệu quả, trong khi khu vực trung tâm Đà Nẵng đang chịu áp lực lớn về hạ tầng và dân số. Vì vậy, thành phố định hướng phát triển cân đối giữa các khu vực sau sáp nhập.

Ông Hùng thông tin, nếu có cơ sở vật chất phù hợp thì phải tính chuyện chuyển bớt sinh viên ra đó để khu vực này phát triển đông đúc hơn.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, thành phố sẽ ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư công, các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao cùng nhiều nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước cho khu vực Tam Kỳ cũ nhằm tạo động lực phát triển mới.

"Bây giờ Quảng Nam và Đà Nẵng là một nhà, phải phát triển cân đối giữa các vùng miền. Một bên thì quá tải, một bên lại quá vắng vẻ, mình phải nhìn vì sự phát triển chung và vì người dân", ông Hùng nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cũng cho biết, thành phố đang đẩy mạnh kết nối hạ tầng, bao gồm kết nối giữa hai sân bay và liên kết với khu vực Tam Kỳ cũ nhằm mở rộng không gian phát triển đô thị, giáo dục và dịch vụ.