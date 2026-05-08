Doanh nghiệp đề nghị Đà Nẵng gỡ vướng quy hoạch, không để 'hồ sơ chạy vòng vèo'

Ngày 8.5, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức diễn đàn đối thoại doanh nghiệp năm 2026 chủ đề "Khơi thông vướng mắc, bứt phá thành công", thu hút hơn 250 doanh nghiệp đang hoạt động tham gia. Tại diễn đàn, nhiều doanh nghiệp kiến nghị thành phố sớm tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính và xây dựng cơ chế hỗ trợ thực chất hơn cho nhà đầu tư sau khi hợp nhất địa giới hành chính.

Quy hoạch thay đổi, doanh nghiệp bị động

Không khí đối thoại trở nên sôi nổi khi nhiều doanh nghiệp thẳng thắn nêu những khó khăn trong quá trình triển khai dự án đầu tư, đặc biệt tại khu vực phía nam thành phố (địa bàn thuộc tỉnh Quảng Nam cũ).

Một đại diện doanh nghiệp nêu kiến nghị tại diễn đàn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo phản ánh của doanh nghiệp, sau hợp nhất địa giới hành chính, cộng đồng đầu tư kỳ vọng Đà Nẵng sẽ có định hướng phát triển đô thị đồng đều hơn giữa khu vực phía bắc và phía nam, đồng thời hình thành các cơ chế linh hoạt để khai thác hiệu quả quỹ đất, hạ tầng và tiềm năng du lịch ven biển.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cho rằng thực tế vẫn còn không ít bất cập trong công tác quy hoạch và triển khai thủ tục hành chính, ảnh hưởng đến chiến lược đầu tư dài hạn. Quy hoạch là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả đầu tư, song hiện có tình trạng quy hoạch thay đổi nhưng doanh nghiệp không được cập nhật kịp thời, dẫn đến bị động trong kế hoạch phát triển và huy động vốn.

Một số dự án ban đầu được định hướng phát triển du lịch, thương mại nhưng sau điều chỉnh quy hoạch lại thay đổi mục đích sử dụng đất, ảnh hưởng lớn đến phương án đầu tư.

Ngoài ra, nhiều dự án dù đã được giao đất nhiều năm nhưng hạ tầng giao thông kết nối vẫn chưa hoàn thiện, gây khó khăn trong triển khai xây dựng và khai thác.

Đáng chú ý, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục là vấn đề được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm nhiều nhất.

Theo phản ánh, quá trình xin cấp phép xây dựng hiện còn kéo dài do doanh nghiệp phải thực hiện đồng thời nhiều thủ tục liên quan như môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động… khiến thời gian xử lý hồ sơ có thể kéo dài nhiều tháng.

Ông Phạm Văn Đào nêu ý kiến tại diễn đàn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Phạm Văn Đào, một chủ doanh nghiệp tại Khu kinh tế mở Chu Lai, chia sẻ trước đây ở địa bàn phía nam (thuộc tỉnh Quảng Nam cũ) ông đi ăn sáng, uống cà phê cũng có thể gặp được lãnh đạo. Vài tháng qua, cơ hội tiếp xúc không còn duy trì được như cũ.

Nhiều ý kiến cũng đề xuất thành phố đổi mới hình thức đối thoại theo hướng thực chất hơn, tổ chức các buổi làm việc theo từng khu vực hoặc cụm công nghiệp để xử lý các vấn đề đặc thù.

Đại diện doanh nghiệp Aman tại Đà Nẵng kiến nghị thành phố thành lập đường dây nóng hoặc ban chuyên trách để tiếp nhận và xử lý nhanh các phản ánh trong quá trình giải quyết hồ sơ.

"Mong thành phố có một đường dây nóng hoặc một ban chuyên trách để xử lý tình trạng có thể xảy ra nhũng nhiễu doanh nghiệp, tháo gỡ ngay các vướng mắc làm chậm tiến độ hồ sơ", đại diện doanh nghiệp Aman đề xuất.

'Điểm nghẽn lớn nhất là thủ tục pháp lý'

Tại diễn đàn, ông Nguyễn Vĩnh Trân, Tổng giám đốc Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An (đơn vị phát triển tổ hợp nghỉ dưỡng Hoiana), cho rằng để Đà Nẵng tiếp tục bứt phá và nâng cao năng lực cạnh tranh ở cấp độ khu vực, thành phố cần ưu tiên xử lý các vấn đề nền tảng, đặc biệt là giải phóng mặt bằng và cơ chế dành cho các dự án quy mô lớn, có tính đặc thù cao.

Theo ông Trân, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là thủ tục pháp lý và khả năng dự báo tiến độ triển khai dự án.

Ông cho biết, sau sáp nhập, công tác giải phóng mặt bằng (bao gồm thu hồi đất, tái định cư và bàn giao đất) hiện chưa theo kịp tiến độ phát triển và kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp. Điều này dẫn đến tình trạng quỹ đất bị chia cắt, "da beo", gây khó khăn cho công tác quy hoạch tổng thể và triển khai xây dựng thực tế.

Ông Nguyễn Vĩnh Trân, Tổng giám đốc Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An, đề nghị cần tháo gỡ câu chuyện vướng mắc mặt bằng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Dẫn chứng tại dự án Hoiana, ông Trân cho biết tổng diện tích đã ghi nhận giải phóng mặt bằng hơn 500 ha, tuy nhiên diện tích đất sạch đủ điều kiện triển khai xây dựng liền khối hiện chỉ khoảng 150 ha.

"Nhà đầu tư không chỉ cần thủ tục nhanh hơn, mà cần một quy trình rõ ràng, đồng bộ và có thể dự báo được, với khung thời gian cụ thể cho từng giai đoạn - từ giải phóng mặt bằng, giao đất, cấp phép đến triển khai xây dựng", ông Trân nói.

Lãnh đạo Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An cũng kiến nghị Đà Nẵng cần có cơ chế phù hợp cho các dự án tạo hiệu ứng lan tỏa lớn đối với nền kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng cao cấp và bất động sản dịch vụ.

"Hoiana cam kết sẽ tiếp tục đồng hành lâu dài cùng thành phố, chung tay xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm đến hàng đầu của khu vực và một trung tâm thu hút đầu tư chiến lược trong nhiều thập kỷ tới", ông Nguyễn Vĩnh Trân khẳng định.

Tại buổi đối thoại, đại diện các sở, ngành cũng trực tiếp trả lời và làm rõ nhiều vướng mắc mà doanh nghiệp nêu ra nhằm sớm tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án.

Thành phố cam kết xử lý thực chất kiến nghị doanh nghiệp

Phát biểu kết luận diễn đàn, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, khẳng định thành phố không chỉ dừng lại ở việc lắng nghe mà sẽ tập trung xử lý thực chất các kiến nghị của doanh nghiệp.

Theo ông Hùng, ngay trong tuần tới, thành phố sẽ bắt tay giải quyết những vấn đề đã được nêu tại diễn đàn, đồng thời yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị và các sở, ngành chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, hỗ trợ phát triển.

"Không được đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; phải chấm dứt tình trạng hồ sơ chạy vòng vèo nhiều tháng mà không giải quyết xong", ông Hùng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Hùng cũng cho biết thời gian tới Đà Nẵng sẽ duy trì nhiều hình thức đối thoại linh hoạt với doanh nghiệp như tiếp nhận phản ánh qua điện thoại, tin nhắn, tổ chức các buổi làm việc hằng tuần để xử lý khó khăn phát sinh; đồng thời triển khai các cuộc đối thoại chuyên đề theo từng lĩnh vực như du lịch, công nghệ cao, xăng dầu…

Định kỳ từ 3 - 6 tháng, thành phố sẽ tổ chức các cuộc làm việc chuyên sâu nhằm trao đổi các định hướng phát triển lớn với cộng đồng doanh nghiệp.

"Thành phố không chỉ lắng nghe mà sẽ cùng doanh nghiệp đi đến tận cùng để giải quyết các vướng mắc. Sự phát triển của doanh nghiệp cũng chính là sự phát triển của thành phố", Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định.