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Thời sự

Bắc Ninh: 3 chủ cơ sở dùng 'nước kẹo' độc hại để sản xuất giá đỗ

Trần Cường
Trần Cường
03/06/2026 13:07 GMT+7

Công an tỉnh Bắc Ninh xác định từ năm 2024 đến khi bị bắt, 3 chủ cơ sở đã sản xuất và tuồn ra thị trường hơn 1.000 tấn giá đỗ ngậm hóa chất độc hại.

Chiều 3.6, Bộ Công an cho biết, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Chu Ngọc Hân (50 tuổi, trú P.Vân Hà, Bắc Ninh), Lê Thị Hoan (48 tuổi, trú P.Nếnh, Bắc Ninh) và Thân Văn Trưởng (35 tuổi, trú xã Lạng Giang, Bắc Ninh) về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Bắc Ninh: 3 chủ cơ sở dùng 'nước kẹo' độc hại để sản xuất giá đỗ- Ảnh 1.

Các bị can Chu Trọng Hân, Thân Văn Trưởng và Lê Thị Hoan (từ trái qua)

ẢNH: BỘ CÔNG AN

Trước đó, ngày 23.4, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra và phát hiện 3 cơ sở sản xuất của 3 bị can kể trên đang có hành vi sử dụng hóa chất 6-Benzylaminopurine (viết tắt là 6-BAP, tên thường gọi là "nước kẹo") để sản xuất giá đỗ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an đã lập biên bản, tạm giữ hơn 6,39 tấn giá đỗ thành phẩm và giá đỗ đang trong quá trình sản xuất đựng bên trong 971 lu nhựa.

Theo cơ quan chức năng, 6-BAP là hóa chất nằm ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm tại Việt Nam. Việc sử dụng hóa chất này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng. 3 bị can thừa nhận đã dùng chất này để kích thích giá đỗ lớn nhanh, có hình thức bắt mắt, ít rễ và không bị hư hỏng.

Bắc Ninh: 3 chủ cơ sở dùng 'nước kẹo' độc hại để sản xuất giá đỗ- Ảnh 2.

Cảnh sát kiểm tra cơ sở sản xuất của Lê Thị Thoan

ẢNH: BỘ CÔNG AN

Công an tỉnh Bắc Ninh xác định từ năm 2024 đến khi bị phát hiện, các bị can đã sản xuất và bán ra thị trường gần 1.000 tấn giá đỗ ngậm hóa chất.

Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải tuyệt đối tuân thủ pháp luật, không vì lợi nhuận mà sử dụng các loại chất, hóa chất, phụ gia bị cấm hoặc nằm ngoài danh mục cho phép để sản xuất thực phẩm.

Đối với người tiêu dùng, cần nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe, chủ động lựa chọn những thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Khi phát hiện các cơ sở có dấu hiệu vi phạm, người dân cần kịp thời thông tin, tố giác đến công an gần nhất để kịp thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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