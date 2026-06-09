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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bắc Ninh đề nghị thuê trọng tài ngoại bắt trận play-off, nào ngờ VFF đã chủ động mời 2 trọng tài Singapore

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
09/06/2026 17:13 GMT+7

Ngày 9.6, CLB Bắc Ninh gửi công văn đề nghị Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) thuê trọng tài ngoại để điều hành trận play-off tranh vé dự V-League mùa 2026-2027 giữa Bắc Ninh và PVF-CAND.

Cụ thể, CLB Bắc Ninh chia sẻ: "Đây là trận đấu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định suất tham dự V-League 2026-2027. Với mong muốn phối hợp cùng Ban tổ chức giải đảm bảo tính khách quan, minh bạch và tạo điều kiện để trận đấu diễn ra với chất lượng chuyên môn cao nhất, CLB Bắc Ninh đã đề xuất Ban tổ chức xem xét phương án sử dụng trọng tài quốc tế điều hành trận đấu.

CLB Bắc Ninh tin tưởng rằng, sự hiện diện của các trọng tài nước ngoài ở một trận đấu có tính chất then chốt sẽ góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, tạo hiệu ứng tích cực cho giải đấu, đồng thời mang đến một màn so tài hấp dẫn, công bằng và cống hiến dành cho đông đảo người hâm mộ cả nước".

Bắc Ninh đề nghị thuê trọng tài ngoại bắt trận play-off, nào ngờ VFF đã chủ động mời 2 trọng tài Singapore- Ảnh 1.

Trọng tài FIFA Ahmad A'Qashah, quốc tịch Singapore (thứ ba từ phải sang) điều hành trận play-off vào ngày 12.6

Bắc Ninh đề nghị thuê trọng tài ngoại bắt trận play-off, nào ngờ VFF đã chủ động mời 2 trọng tài Singapore- Ảnh 2.

Trận play-off giữa CLB Bắc Ninh và PVF-CAND được dự đoán diễn ra căng thẳng, kịch tính

ẢNH: CLB BẮC NINH

Bắc Ninh đề nghị thuê trọng tài ngoại bắt trận play-off, nào ngờ VFF đã chủ động mời 2 trọng tài Singapore- Ảnh 3.

Trọng tài chính A'Qashah được đánh giá rất uy tín

ẢNH: FAS

Tuy nhiên, từ trước khi Bắc Ninh đưa ra đề nghị, VFF và VPF đã chủ động có kế hoạch mời trọng tài nước ngoài điều hành trận đấu này từ sớm. Trọng tài chính là ông Ahmad A'Qashah, quốc tịch Singapore. Ông Ahmad là trọng tài FIFA và từng đoạt danh hiệu Trọng tài của năm 2022, được trao bởi Liên đoàn Bóng đá Singapore. Ông cũng nhiều lần sang Việt Nam điều hành các trận quan trọng tại V-League. Trọng tài này từng bắt trận giữa HAGL và Bình Định ở mùa giải 2023.

Trọng tài VAR ở trận play-off là ông Muhammad Taqi, cũng đến từ Singapore. Trọng tài Taqi từng bắt trận U.23 Việt Nam gặp Qatar ở VCK U.23 châu Á 2018, được mời sang Việt Nam, điều hành một số trận V-League.

Trận play-off tranh vé dự V-League 2026-2027 diễn ra giữa CLB Bắc Ninh (á quân giải hạng nhất) và PVF-CAND (đội đứng thứ 13 V-League). Bóng sẽ lăn lúc 18 giờ ngày 12.6 trên sân Hà Tĩnh. 

Ahmad A'Qashah  trọng tài FIFA từ năm 2013  đã điều hành nhiều trận đấu tại AFC Champions League, AFC Cup, vòng loại Asian Cup cũng như các trận đấuquốc tế cấp đội tuyển quốc giaTrong khi đó, Muhammad Taqi  một trong những trọng tài hàng đầu của Singapore, trở thành trọng tài FIFA từ năm 2012 và từng làm nhiệm vụ tại AFC Asian Cup, FIFA U.17 World Cup, FIFA U.20 World Cup. Đặc biệtông cũng góp mặt trong đội ngũ trọng tài VAR tại FIFA World Cup 2022 ở Qatar.
Đây là năm thứ hai liên tiếp thương hiệu Bia Sao Vàng đồng hành cùng trận đấu play-off, xác định CLB giành tấm vé tham dự giải bóng đá Vô địch quốc gia mùa kế tiếp. Trận đấu phát trực tiếp trên FPT Play.

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