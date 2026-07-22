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Thời sự Pháp luật

Bắc Ninh: Trang sức giả bày bán công khai

Trần Cường
Trần Cường
Quá trình kiểm tra, Công an tỉnh Bắc Ninh thu giữ hàng trăm sản phẩm trang sức giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới với giá trị gần 4 tỉ đồng, đang được Phạm Thị Huyền bày bán công khai.

Chiều 22.7, Bộ Công an cho biết, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị Huyền (28 tuổi, trú xã Lương Tài, Bắc Ninh) về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Bắt cô gái bán trang sức giả với số lượng lớn ở Bắc Ninh- Ảnh 1.

Cảnh sát tống đạt các quyết định và lệnh tố tụng đối với Phạm Thị Huyền

ẢNH: BỘ CÔNG AN

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Huyền thường xuyên dùng mạng xã hội Zalo, Facebook và TikTok để quảng cáo các sản phẩm trang sức kim loại có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với lực lượng quản lý thị trường kiểm tra số nhà 54, đường Lý Thái Tổ (xã Lương Tài) và phát hiện Phạm Thị Huyền đang bày bán 283 sản phẩm trang sức dây chuyền, vòng đeo tay, nhẫn và khuyên tai bằng kim loại vàng Auth 750 18K.

Các sản phẩm của Huyền có in, khắc logo, tên các nhãn hiệu nổi tiếng như HERMÈS, Cartier, CHANEL, Van Cleef & Arpels (VCA) và BVLGARI. Tổng số hàng hóa này có giá trị gần 4 tỉ đồng.

Bắt cô gái bán trang sức giả với số lượng lớn ở Bắc Ninh- Ảnh 2.

Tang vật thu giữ

ẢNH: BỘ CÔNG AN

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu giữ toàn bộ số trang sức giả mạo các nhãn hiệu quốc tế kể trên để mở rộng điều tra vụ án, xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người tiêu dùng cần cảnh giác, nói không với hàng giả, hàng nhái.

Để tránh mua phải hàng giả, người dân có thể lưu ý một số dấu hiệu nhận biết cơ bản như: giá bán bất thường, logo "dại", đường nét thô, vết khắc nông hoặc méo lệch, thiếu giấy kiểm định hoặc giấy kiểm định trôi nổi, không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện các hành vi vi phạm, người dân và doanh nghiệp có thể tố giác qua ứng dụng VNeID, đường dây nóng của lực lượng chức năng để kịp thời xử lý.

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