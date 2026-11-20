Lý do cần duy trì cân bằng hệ vi sinh đường ruột

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thành Tâm, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện đa khoa An Sinh (TP.HCM), cho biết hệ vi sinh đường ruột có vai trò quan trọng đối với sức khỏe đại trực tràng, cụ thể:

Nuôi dưỡng tế bào niêm mạc đại tràng: Các lợi khuẩn lên men chất xơ, tạo ra axit béo chuỗi ngắn (SCFA), giúp nuôi dưỡng tế bào niêm mạc đại tràng, duy trì chức năng bảo vệ và điều hòa hoạt động của tế bào.

Người dân nên tầm soát ung thư đại trực tràng theo nguy cơ từng người, bởi phát hiện sớm là một trong những cách quan trọng giúp giảm nguy cơ tử vong do căn bệnh này ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Duy trì hàng rào bảo vệ ruột: Hệ vi sinh khỏe mạnh hỗ trợ sản xuất chất nhầy và duy trì các liên kết chặt giữa tế bào niêm mạc, giúp ngăn vi khuẩn, độc tố và các tác nhân có hại xâm nhập qua thành ruột.

Điều hòa hệ miễn dịch: Lợi khuẩn góp phần giúp hệ miễn dịch nhận diện và kiểm soát mầm bệnh, đồng thời hạn chế các phản ứng viêm không cần thiết.

Ức chế vi khuẩn có hại: Các lợi khuẩn như Lactobacillus và Bifidobacterium cạnh tranh vị trí bám trên niêm mạc ruột, đồng thời tiết ra các chất có khả năng ức chế sự phát triển của một số vi khuẩn gây bệnh.

"Sự mất cân bằng hệ vi sinh và gia tăng các chủng vi khuẩn có hại là tác nhân thúc đẩy quá trình viêm mạn tính và hình thành ung thư đại trực tràng", bác sĩ Thành Tâm lưu ý.

Cách giúp duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh

Để duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh và bảo vệ niêm mạc đại trực tràng, bác sĩ chuyên khoa 1 Lương Thanh Hào, Khoa Ung bướu, Bệnh viện đa khoa Thủ Đức (TP.HCM), khuyến nghị người dân xây dựng chế độ dinh dưỡng cân đối, đa dạng và duy trì lối sống lành mạnh lâu dài.

Bác sĩ gợi ý ăn chậm, nhai kỹ để giảm gánh nặng xử lý cho dạ dày và ruột; đồng thời ăn đúng giờ, không bỏ bữa hoặc ăn quá khuya ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Có thể ghi nhớ một số nguyên tắc sau:

Tăng cường rau củ, trái cây: Ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ như rau xanh, trái cây, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), người trên 10 tuổi nên tiêu thụ ít nhất 400 - 500 g rau quả mỗi ngày.

Hạn chế thịt đỏ: WHO khuyến cáo tối đa 350 - 500 g thịt đỏ/tuần (bao gồm cả thịt heo, thịt bỏ, thịt dê, thịt cừu...). Có thể đa dạng nguồn đạm từ cá, trứng, sữa, thịt gia cầm và các loại đậu; ưu tiên thực phẩm tươi, hạn chế tối đa thịt chế biến sẵn.

Chú ý cách chế biến: Hạn chế nướng trực tiếp trên lửa, chiên rán ở nhiệt độ cao hoặc để thịt cháy xém, khét. Nên ưu tiên luộc, hấp, hầm.

Giảm béo, mặn, ngọt: Hạn chế muối, đường tự do và chất béo bão hòa; ưu tiên chất béo không bão hòa từ cá, các loại hạt và dầu thực vật.

Kết hợp dinh dưỡng và lối sống: Kết hợp chế độ ăn cân đối, đa dạng với vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc, kiểm soát căng thẳng, hạn chế rượu bia, không hút thuốc và tránh tự ý sử dụng kháng sinh…

Bên cạnh đó, bác sĩ Thành Tâm khuyên mọi người nên tăng cường thực phẩm lên men (probiotic tự nhiên) như sữa chua sống, kim chi, dưa muối, kefir... giúp cung cấp trực tiếp các dòng lợi khuẩn lành mạnh cho đường tiêu hóa. Tuy nhiên, cần chú ý lượng muối tiêu thụ (nếu bổ sung qua các món muối chua lên men).

Ngoài ra, cần đảm bảo cung cấp đủ vitamin A, vitamin D và kẽm, vì sự thiếu hụt các chất này có thể làm tổn thương các tế bào biểu mô ruột; đồng thời uống đủ nước mỗi ngày để hỗ trợ quá trình tiêu hóa và giữ độ ẩm cho niêm mạc.