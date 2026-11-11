WHO: Gần 38% ca ung thư có thể phòng ngừa bằng những cách này

Tuy nhiên, nguy cơ mắc bệnh ung thư có thể giảm nếu mỗi người duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh. Chế độ ăn uống, vận động và việc hạn chế thuốc lá, rượu bia đều đóng vai trò quan trọng, theo tờ Hindustan Times.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết gần 38% số ca ung thư có thể phòng ngừa bằng những biện pháp hiện có.

Những yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư

Năm 2024, ung thư khiến gần 10 triệu người tử vong trên toàn cầu, chiếm gần 1/6 tổng số ca tử vong. WHO cho biết thuốc lá, rượu bia, thừa cân, ăn ít rau củ quả và lười vận động góp phần gây gần 1/4 số ca tử vong do ung thư.

Ô nhiễm không khí cũng làm tăng nguy cơ ung thư phổi. Ngoài ra, khoảng 10% số ca ung thư được chẩn đoán năm 2022 xuất phát từ các bệnh nhiễm trùng như viêm gan B, viêm gan C và HPV.

Thay đổi thói quen để giảm nguy cơ mắc bệnh

WHO khuyến cáo mọi người không hút thuốc, hạn chế rượu bia và duy trì cân nặng khỏe mạnh. Chế độ ăn nên có đủ rau xanh và trái cây. Mỗi người cũng cần duy trì hoạt động thể chất thường xuyên.

Nhiều loại ung thư có thể chữa khỏi nếu phát hiện sớm và điều trị đúng cách ẢNH: N.VY TẠO TỪ CHATGPT

Tiêm vắc xin HPV và viêm gan B giúp phòng ngừa những bệnh nhiễm trùng làm tăng nguy cơ ung thư. Bên cạnh đó, mọi người nên hạn chế tiếp xúc với ánh nắng gay gắt và sử dụng biện pháp chống nắng phù hợp.

WHO cũng khuyến cáo giảm tiếp xúc với ô nhiễm không khí trong nhà và ngoài trời. Những biện pháp này góp phần hạn chế nguy cơ mắc bệnh trong thời gian dài.

Phát hiện sớm giúp tăng khả năng chữa khỏi

Nhiều loại ung thư có thể chữa khỏi nếu phát hiện sớm và điều trị đúng cách. WHO khuyến cáo mọi người chú ý những dấu hiệu bất thường và đi khám sớm.

Tầm soát giúp phát hiện dấu hiệu ung thư hoặc tổn thương tiền ung thư trước khi xuất hiện triệu chứng. Chẳng hạn, xét nghiệm HPV giúp tầm soát ung thư cổ tử cung. Phụ nữ từ 50 đến 69 tuổi có thể tầm soát ung thư vú bằng phương pháp chụp nhũ ảnh.

WHO cho biết ung thư vú, cổ tử cung, khoang miệng và đại trực tràng có khả năng chữa khỏi cao nếu phát hiện sớm.

Với người mắc ung thư giai đoạn muộn, chăm sóc giảm nhẹ giúp kiểm soát triệu chứng và giảm đau. WHO cho biết hơn 90% bệnh nhân ung thư giai đoạn tiến triển có thể được giảm nhẹ triệu chứng.

Theo WHO, gần 38% ca ung thư có thể phòng ngừa. Vì vậy, duy trì chế độ ăn lành mạnh, vận động thường xuyên, hạn chế rượu bia và không hút thuốc là những việc mỗi người nên thực hiện.