Bác sĩ: Những món canh ngày tết giúp nhẹ bụng, trọn vị sum vầy

Thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Duy, giảng viên Khoa Y học cổ truyền, Trường đại học Khoa học Sức khỏe, Đại học Quốc gia TP.HCM chia sẻ, giữa mâm cơm ngày tết với nhiều món đậm đà, giàu đạm thì các món canh thanh nhẹ như canh khổ qua, canh rau củ hay canh rong biển chính là "điểm lắng" nhẹ nhàng cho dạ dày. Một bát canh nóng không chỉ giúp bữa ăn bớt ngấy mà còn bổ sung nước, chất xơ và nhiều vi chất quan trọng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.

Canh rong biển

Canh rong biển là một lựa chọn khác giúp cân bằng dinh dưỡng dịp tết, mang đến hương vị thanh mát và nguồn khoáng chất phong phú như i ốt, kẽm, magiê và một lượng protein thực vật tương đối cùng hàm lượng lớn chất xơ. Những thành phần này góp phần hỗ trợ tiêu hóa, tốt cho tim mạch và giúp cân bằng lại khẩu phần sau các món ăn nhiều dầu mỡ. Chỉ cần một bát canh rong biển nấu nhạt, thêm ít đậu phụ hoặc thịt nạc là đủ để mang lại bữa ăn nhẹ nhàng mà vẫn bổ dưỡng.

Canh rong biển có hương vị thanh mát và nguồn khoáng chất phong phú

ẢNH: AI

Canh khổ qua

Canh khổ qua là món ăn quen thuộc trên mâm cơm tết của nhiều gia đình không chỉ mang ý nghĩa cầu mong "khổ qua, sướng tới" mà còn có lợi về mặt dinh dưỡng. Khổ qua chứa nhiều charantin, polypeptide-P, flavonoid - các chất này có hoạt tính chống oxy hóa và hỗ trợ chuyển hóa đường trong cơ thể. Vị đắng nhẹ giúp kích thích tiêu hoá, làm bữa ăn bớt ngấy và dễ chịu hơn. Khi kết hợp với thịt nạc hoặc cá thác lác, món canh vừa đủ đạm lại không gây nặng bụng.

Canh rau củ

Một sự lựa chọn khác là canh rau củ với các thành phần thường thấy trong gian bếp mùa tết như củ cải trắng, cà rốt, nấm hoặc cải cúc (tần ô) và các loại rau theo mùa. Đây là món ăn đơn giản nhưng rất có lợi cho sức khỏe với nguồn vitamin, khoáng chất và chất xơ dồi dào.

Trong đó, củ cải trắng chứa glucosinolate và các enzym phân giải sinh ra isothiocyanate, có tác dụng hỗ trợ chức năng gan và kháng viêm. Cà rốt giàu β-caroten - một tiền chất của vitamin A có vai trò bảo vệ niêm mạc tiêu hóa và thị lực, đồng thời là chất chống oxy hoá; rau cải cúc cung cấp vitamin K, folate và polyphenol, hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột và giảm viêm.

Canh rau củ cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ dồi dào

ẢNH: AI

Những nguyên liệu này khi được nấu thành món canh sẽ giúp điều hòa co bóp ruột, đồng thời cung cấp vitamin và khoáng chất giúp cơ thể hồi phục nhanh sau những bữa ăn nhiều dầu mỡ. Khi nấu, nên ưu tiên vị thanh nhẹ, hạn chế cho quá nhiều xương, thịt hay gia vị mặn để giữ trọn sự thanh đạm của món canh.

"Trong bối cảnh bệnh lý mạn tính như rối loạn mỡ máu, gan nhiễm mỡ, hội chứng chuyển hóa ngày càng phổ biến thì các món canh thanh nhẹ chính là chiếc 'cầu nối dinh dưỡng' giúp bữa ăn ngày tết hài hòa hơn, giảm gánh nặng chuyển hóa cho cơ thể, vẫn giữ trọn không khí sum vầy", bác sĩ Nguyễn Văn Duy chia sẻ.