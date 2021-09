Báo Thanh Niên tiếp tục trao tặng 500 túi an sinh cho người dân Đồng Nai

Trong ngày 24 và 25.9, hơn 500 túi an sinh (gồm gạo, mì tôm, rau củ quả, nước tương, nước mắm…trị giá khoảng 300.000đồng/túi) đã được VP đại diện Báo Thanh Niên khu vực Đông Nam bộ trao tặng cho người dân trong các khu cách ly, phong tỏa ở TP.Biên Hòa, địa phương thuộc điểm nóng về dịch Covid-19 của tỉnh Đồng Nai.

Đại diện Báo Thanh Niên khu vực Đông Nam bộ trao túi an sinh cho đại diện Ban Dân vận tỉnh Đồng Nai LÊ BÌNH

Tính đến sáng 25.9, Đồng Nai ghi nhận tổng cộng gồn 44.968 ca dương tính với với Covid-19, trong đó TP.Biên Hòa có đến 17.991 ca, chiếm 40% số ca nhiễm trên toàn tỉnh. Phần lớn các ca mắc tập trung vào những phường có nhiều khu nhà trọ công nhân và người lao động nghèo.

Đại diện Báo Thanh Niên khu vực Đông Nam bộ đang trao túi an sinh cho UBND P.Tân Biên, TP.Biên Hòa LÊ BÌNH

Nhằm chia khó khăn đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, VP đại diện Báo Thanh Niên khu vực Đông Nam bộ phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai, Nhóm thiện nguyện Cơm từ thiện Pleiku vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ túi an sinh cho người dân TP.Biên Hòa.

Đây cũng là chuyến xe thứ 2 của chương trình “Mỗi tuần một chuyến xe” hưởng ứng chương trình an sinh cho người khó khăn tại TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai.

Trao túi an sinh cho người dân tại các nhà trọ ở tổ 7 khu phố Long Đức 3, P.Tam Phước, (TP.Biên Hòa) LÊ BÌNH

Chị Bùi Thị Thu Trang (27 tuổi, ngụ Lâm Đồng) cho biết chị cùng chồng và con nhỏ đến P. Tân Biên (TP.Biên Hòa) thuê nhà đi làm công nhân hơn 2 năm nay. Do ảnh hưởng của dịch Covid -19, nên 2 vợ chồng thất nghiệp cũng gần 3 tháng nay. “Cả hai vợ chồng rất muốn về quê nhưng không về được, ở lại thì không có thu nhập mà chi phí vẫn phải lo đủ thứ từ tiền nhà trọ, tiền điện, tiền nước rồi đồ ăn thức uống giá cả cũng tăng nhiều…Nhận được túi an sinh từ Báo Thanh Niên em rất cảm động và biết ơn các nhà hảo tâm đã quan tâm, chia sẻ với bà con xóm trọ tụi em”, chị Trang nói. Tại Đồng Nai, VP đại diện Báo Thanh Niên khu vực Đông Nam bộ thông qua Tỉnh đoàn, Hội LHTNVN tỉnh Đồng Nai, UBND các phường, Công an phường, Hội chữ thập đỏ và các nhóm thiện nguyện trên địa bàn trao tặng trực tiếp các túi an sinh đến tận các hộ dân trong khu nhà trọ, khu vực cách ly, phong tỏa để hỗ trợ an sinh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trao túi an sinh cho người dân TP.Biên Hòa tại VP đại diện Báo Thanh Niên khu vực Đông Nam bộ LÊ BÌNH

Ngoài trao tặng trực tiếp, thông qua chính quyền và đoàn thể các phường trong TP.Biên Hòa, Báo Thanh Niên còn thông qua Hội LHTN VN tỉnh Đồng Nai trao tặng cho thanh niên công nhân trong các khu nhà trọ 2 tấn rau củ quả, 400 kg gạo và các nhu yếu phẩm khác.

Đại diện Báo Thanh Niên khu vực Đông Nam Bộ đang mang những túi an sinh đến các khu trọ trên địa bàn TP.Biên Hòa để tặng cho người dân LÊ BÌNH

Chị Nguyễn Thanh Hiền, Chủ tịch Hội LHTN VN tỉnh Đồng Nai, cho biết Tỉnh đoàn, Hội LHTN VN tỉnh cũng đang triển khai chương trình “Triệu túi an sinh” do T.Ư Đoàn phát động. Riêng Hội được giao nhiệm vụ thực hiện 4.000 túi an sinh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, bắt đầu từ tháng 9.2021 cho đến khi hết dịch và đến nay đã trao tặng hơn 1.000 suất.

"Cùng với sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm thông qua nhịp cầu Báo Thanh Niên, dự kiến trong vòng 3 tháng Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Nai sẽ hoàn thành nhiệm vụ trao tặng 4.000 túi anh sinh theo kế hoạch”, chị Hiền nói.

Trao túi an sinh cho Hội Chữ thập đỏ P.Hóa An, TP.Biên Hòa LÊ BÌNH

Trước đó, ngày 15.9, VP đại diện Báo Thanh Niên khu vực Đông Nam bộ cũng đã trao tặng 500 túi an sinh cho người dân nghèo tại TP.Biên Hòa, Đồng Nai.