Bản lĩnh 'Les Bleus'

T HỰC DỤNG KIỂU … P HÁP

Theo chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương, chỉ có bản lĩnh mới giúp đội tuyển Pháp khắc chế được lối chơi cực kỳ khó chịu của Paraguay.

"Ngay từ đầu trận, đội tuyển Paraguay đã chủ động đá rắn, dùng tiểu xảo với các cầu thủ đội tuyển Pháp và không ngần ngại phạm lỗi từ xa. Lối chơi xấu xí là một phần của bóng đá, nhất là với các đội ở tâm thế chiếu dưới với mục tiêu làm chùn chân đối thủ. Cũng với lối chơi này, đội tuyển Paraguay đã thành công khi vượt qua được đội tuyển Đức ở vòng 32 đội. Họ thậm chí còn lắm chiêu trò hơn khi đối đầu với đội tuyển Pháp", ông Đoàn Minh Xương nhận định.

"Cái hay của đội tuyển Pháp là thích ứng rất nhanh với lối chơi của đối thủ. Điển hình là cách xử lý của tiền đạo Mbappe. Bị đối thủ phạm lỗi rồi khiêu khích, Mbappe đáp trả bằng nụ cười tươi rói. Khi chuẩn bị đá phạt đền ở phút 70, các cầu thủ Paraguay làm đủ chiêu trò tạo sức ép tâm lý. Tất cả chỉ làm ngôi sao này thêm quyết tâm và chứng tỏ được bản lĩnh khi thực hiện thành công quả đá phạt đền mang về chiến thắng cho đội tuyển Pháp. Nhiều người nghĩ rằng đội tuyển Pháp thường chơi bóng đá đẹp, tấn công phóng khoáng. Nhưng trước Paraguay, chúng ta được chứng kiến Les Bleus sẵn sàng thực dụng để đạt mục tiêu đề ra", ông Đoàn Minh Xương phân tích.

Mbappe (phải) cùng đội tuyển Pháp có chiến thắng bản lĩnh trước Paraguay ẢNH: REUTERS

Tính toán hợp lý của HLV Didier Deschamps khi tung Desire Doue vào sân ở hiệp 2 đã mang lại hiệu quả cho đội tuyển Pháp. Chính anh đã mang về cho đội mình quả đá phạt đền ở phút 70 để Mbappe thực hiện thành công, ghi bàn thắng thứ 7 tại World Cup 2026, ngang với Messi (Argentina) trong cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới. Chia sẻ sau trận đấu, Mbappe cho biết đối thủ nghĩ đội tuyển Pháp chỉ biết chơi bóng đá đẹp mắt nhưng: "Khi cần thiết chúng tôi vẫn có thể chơi lăn xả, quyết liệt. Họ cố tình khiến chúng tôi mất bình tĩnh nhưng chính chúng tôi mới khiến họ phải chịu khuất phục".

Dư âm còn kéo dài sau trận đấu với những chỉ trích trọng tài về việc đội tuyển Paraguay phạm rất nhiều lỗi nhưng không nhận bất kỳ tấm thẻ vàng nào, còn đội tuyển Pháp phải nhận 3 thẻ.

Ấn tượng Ma Rốc

Vượt qua Paraguay, đội tuyển Pháp chạm trán với Ma Rốc ở tứ kết diễn ra ngày 10.7. Ở vòng 16 đội, đội tuyển Ma Rốc xuất sắc đánh bại Canada 3-0. Cả 3 bàn thắng của đội bóng đến từ Bắc Phi trước Canada đều ghi trong hiệp 2 với cú đúp của Ounahi (phút 50, 82) và Rahimi (phút 90+8).

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định: "Đội tuyển Ma Rốc xứng danh đại diện ưu tú của bóng đá châu Phi. Những chú sư tử Atlas luôn đầy năng lượng, lên công về thủ nhịp nhàng dựa trên nền tảng thể lực sung mãn. Họ đặc biệt nguy hiểm ở các tình huống phối hợp nhanh, sắc bén giữa đội trưởng Hakimi với Ounahi, Saibari tạo nên áp lực lớn lên hàng phòng ngự đối thủ. Đội tuyển Ma Rốc sẽ gây khó khăn cho Pháp khi chạm trán ở tứ kết".

Trong khi đó, đội đồng chủ nhà Canada đã có trận đấu đầy nỗ lực trước Ma Rốc nhưng chất lượng đội hình không sánh bằng đối thủ nên chấp nhận dừng bước. Vào top 16 đội mạnh nhất tại đấu trường World Cup là thành công ngoài mong đợi của đội tuyển Canada vốn là 1 trong 3 chủ nhà ở World Cup 2026.