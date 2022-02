Bản tin Covid-19 mùng 1 Tết: Cả nước thêm 11.023 ca | Sức sống mới ở các ổ dịch cũ

Bản tin Covid-19 ngày 1.2 của Báo Thanh Niên có những tin tức đáng chú ý sau:

Cả nước ghi nhận thêm 11.023 ca Covid-19 mới, 39.608 ca khỏi bệnh

Bản tin Bộ Y tế ngày 1.2.2022 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán) cho biết tính từ 16h ngày 31.1 đến 16h ngày 1.2, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 11.023 ca nhiễm mới, 39.608 ca khỏi bệnh.

Bản tin cho biết thông tin về số ca tử vong sẽ được cập nhật trở lại vào ngày 3.2.2022.

Thông tin về 11.023 ca nhiễm mới như sau:

12 ca nhập cảnh

11.011 ca ghi nhận trong nước (giảm 1.626 ca so với ngày trước đó) tại 55 tỉnh, thành phố (có 7.303 ca trong cộng đồng). Gồm: Hà Nội (2.705), Đà Nẵng (783), Hải Phòng (496), Quảng Nam (475), Bình Định (444), Thanh Hóa (412), Phú Thọ (388), Hưng Yên (355), Bắc Ninh (342), Nam Định (330), Hải Dương (293), Nghệ An (270), Thái Nguyên (246), Hòa Bình (229), Bắc Giang (229), Vĩnh Phúc (207), Thái Bình (198), Ninh Bình (177), Lâm Đồng (173), Hà Nam (160), TP.HCM (155), Bình Phước (154), Quảng Ninh (116), Quảng Bình (112), Lào Cai (106), Tây Ninh (105), Quảng Trị (98), Tuyên Quang (94), Cà Mau (93), Bến Tre (87), Hà Giang (85), Thừa Thiên Huế (84), Phú Yên (82), Sơn La (82), Quảng Ngãi (59), Đắk Nông (52), Kiên Giang (49), Điện Biên (44), Bà Rịa - Vũng Tàu (43), Lai Châu (42), Khánh Hòa (42), Yên Bái (40), Hậu Giang (39), Bạc Liêu (37), Vĩnh Long (37), Long An (32), Bình Dương (29), Trà Vinh (27), Đồng Nai (21), Cao Bằng (15), Đồng Tháp (11), Bình Thuận (11), An Giang (10), Cần Thơ (4), Tiền Giang (2).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh (-439), Kon Tum (-288), Nam Định (-144).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bình Định (+89), Quảng Nam (+72), Lào Cai (+48).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 14.122 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.286.750 ca nhiễm, đứng thứ 31/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 23.169 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ tư (từ ngày 27.4.2021 đến nay):

Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.279.719 ca, trong đó có 2.059.241 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (514.047), Bình Dương (292.908), Hà Nội (134.223), Đồng Nai (99.910), Tây Ninh (88.284).

Theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên Hệ thống quản lý Covid-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế:

Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 39.608 ca

Tổng số ca được điều trị khỏi: 2.062.058 ca

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.315 ca, trong đó:

Thở ô xy qua mặt nạ: 2.349 ca

Thở ô xy dòng cao HFNC: 451 ca

Thở máy không xâm lấn: 111 ca

Thở máy xâm lấn: 390 ca

ECMO: 14 ca

Số lượng xét nghiệm từ 27.4.2021 đến nay là 32.222.864 mẫu tương đương 77.232.838 lượt người.

Trong ngày 31.1, tức 29 tháng Chạp, vẫn có 145.079 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 181.431.371 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 79.073.848 liều, tiêm mũi 2 là 74.168.251 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản) là 28.189.272 liều.

TP.HCM ghi nhận thêm 28 ca nhiễm biến thể Omicron

Ngày 31.1.2022, TP.HCM công bố thêm 28 ca nhiễm Covid-19 do biến thể Omicron, tất cả đều là ca nhập cảnh. Như vậy, hiện nay TP.HCM đã ghi nhận 120 ca nhiễm biến thể Omicron, trong đó 115 ca nhập cảnh và 5 ca cộng đồng.

Tính từ khi xuất hiện dịch Covid-19 đến nay, TP.HCM đã có hơn 514.000 ca mắc Covid-19 và hơn 20.300 ca tử vong.

Hiện tại, TP.HCM đang cách ly, chăm sóc và điều trị hơn 4.200 ca, trong đó hơn 1.600 ca điều trị tầng 2, tầng 3; 18 ca cách ly tập trung và gần 2.600 ca cách ly tại nhà.

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế bảo đảm phòng chống dịch Covid-19; đảm bảo an ninh, trật tự, phòng ngừa ngăn chặn tội phạm, phòng chống vi phạm pháp luật trong các cơ sở y tế dịp Tết Nguyên đán 2022.

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an trên địa bàn tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Bộ Y tế và Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh trật tự trong lĩnh vực y tế, Quy chế phối hợp giữa Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an để làm tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong các cơ sở y tế.

Đề cao cảnh giác với các đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy trong các cơ sở y tế, nhất là trong các cơ sở y tế thực hiện khám, chữa bệnh cho các đối tượng bị bắt buộc điều trị bệnh, các cơ sở điều trị cai nghiện ma túy. Đồng thời, đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế tham gia khám, chữa bệnh cho các đối tượng bị bắt buộc điều trị bệnh nêu trên.

Ngày 31.1, Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, các địa phương không được tự đặt ra yêu cầu, quy định về phòng, chống dịch trái với quy định của trung ương và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Mặt khác, Bộ Y tế cũng đề nghị người dân về từ các địa bàn có nguy cơ chủ động khai báo với cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo quy định.

Chợ đêm Đà Lạt nhộn nhịp đêm giao thừa: Niềm vui trở lại sau 7 tháng đóng cửa

7 tháng trước, theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng và TP.Đà Lạt, ban quản lý chợ Đà Lạt đã vận động bà con tiểu thương tại chợ đêm bắt đầu nghỉ từ ngày 1.5.2021 để phòng dịch Covid-19.





Chợ đêm Đà Lạt đã chính thức được hoạt động trở lại vào ngày 29.1.2022. Thông tin này khiến hàng trăm bà con tiểu thương vui mừng, phấn khởi ngay trước thềm năm mới Nhâm Dần.

Ông Đặng Mậu Nhi - Phó trưởng ban quản lý chợ Đà Lạt nói với PV Thanh Niên: "Theo kế hoạch sau chiều 29 tết tổng vệ sinh toàn chợ, sau đó bà con tiếp tục kinh doanh bình thường. Khuyến cáo bà con đón chào năm mới, sau khi kinh doanh phải quét dọn sạch sẽ theo yêu cầu chung của chợ, đồng thời phải đảm bảo về an toàn phòng cháy chữa cháy trong quá trình kinh doanh".

Chợ đêm Đà Lạt sẽ hoạt động xuyên tết để phục vụ bà con nhân dân và du khách mọi miền. Tất cả tiểu thương và người dân phải thực hiện đúng quy định 5K. Ban quản lý chợ cho biết nếu cần thiết sẽ tổ chức đội test nhanh Covid-19 cho bà con.

Sau khi dọn dẹp vệ sinh chiều 29 tết, tiểu thương chợ đêm Đà Lạt cũng phải cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; các gian hàng phải niêm yết giá cả rõ ràng, nhất định không để bất kì du khách nào phàn nàn, buồn phiền khi đến chợ đêm Đà Lạt.

Chị Hương, 32 tuổi, chủ quầy đặc sản Anh Đào tại số 1B Nguyễn Thị Minh Khai (TP. Đà Lạt) niềm nở đón những vị khách trong chiều 29 tết. Đóng cửa suốt nhiều tháng trời, bà chủ trẻ của quầy hàng buôn bán suốt hàng chục năm qua tại khu vực chợ đêm Đà Lạt không giấu nổi sự phấn khởi ngay trước thềm năm mới.

Chợ đêm Đà Lạt có khoảng 400 hộ kinh doanh, riêng trục đường Nguyễn Thị Minh Khai có khoảng 200 hộ. Sau 2 ngày mở cửa trở lại, đa phần các tiểu thương đã đi vào hoạt động. Theo đại diện ban quản lý, chợ đêm Đà Lạt sẽ tấp nập hơn khi các tiểu thương sẽ trở lại đầy đủ từ ngày mùng 2 Tết Nguyên đán khi một lượng khách du lịch lớn sẽ lên Đà Lạt chơi Xuân.

Mùa xuân trong con hẻm từng là “ổ dịch Covid-19 Truyền giáo Phục Hưng”

Dù có thế nào thì mùa xuân cũng phải về, đã về.

Con hẻm này nhiều tháng trước từng là một trong ổ dịch Covid-19 phức tạp ở TP.HCM; nơi xuất hiện chuỗi lây nhiễm liên quan đến điểm sinh hoạt tôn giáo của điểm nhóm Truyền giáo Phục Hưng.

Vừa mới hết phỏng tỏa 14 ngày, người dân hẻm 415 đường Nguyễn Văn Công (thuộc quận Gò Vấp, TP.HCM) lại tiếp tục vào giai đoạn cả Gò Vấp thực hiện chỉ thị 16 và cả thành phố thực hiện giãn cách xã hội. Khi vắc xin Covid-19 chưa được bao phủ, mức độ giãn cách càng ngày càng tăng. Đối với người dân ở đây, đó là những ngày tháng thật sự khó quên.

Trong những ngày cả thành phố giãn cách, bà Lý Hứa Trân Châu cùng tham gia vào tổ Covid-19 cộng đồng, hỗ trợ người dân trong những ngày dịch bệnh.

"Sáng cô có cái group trong Zalo, bà con khi mua cái gì là gửi group cho cô. Rồi cô đi chợ, có phiếu tính tiền của siêu thị rồi cô đi từng nhà rồi gửi. Người ta mua món hàng gì thì trong bao bì có tính tiền này kia, có hóa đơn đó. Người thì đưa bằng tiền trả lại cô, có người thì chuyển khoản tiền" bà Châu cho hay.

Một năm khó quên với những người dân trong con hẻm này, vì vậy trong thời điểm năm mới sắp tới, họ đều hy vọng đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc, để không ai phải chịu đau thương, mất mát.

Một mùa xuân mới đã về. Không những anh Tâm mà tất cả mọi người dân đều hy vọng sẽ là một năm mới bình an, tốt đẹp.

Số ca nhiễm Covid-19 ở Pháp vẫn tăng nhanh

Đến 17 giờ chiều 1.2 (theo giờ Việt Nam), theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins của Mỹ, toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng hơn 378.716.000 ca nhiễm Covid-19, hơn 5.675.000 ca tử vong và hơn 9.981.309.000 liều vắc xin Covid-19 đã được phân bổ.

Với hơn 74.943.000 trường hợp mắc bệnh, Mỹ là quốc gia dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm Covid-19. Mỹ cũng đã ghi nhận 886.691 bệnh nhân tử vong.

Ấn Độ xếp thứ hai với hơn 41.469.000 ca nhiễm và 496.242 người tử vong vì Covid-19.

Kế tiếp là Brazil với hơn 25.463.000 ca Covid-19 và 627.589 ca tử vong vì Covid-19.

Pháp xếp ở vị trí thứ tư với hơn 19.264.000 ca nhiễm Covid-19 cùng 131.925 ca tử vong.

Vương Quốc Anh xếp thứ năm với hơn 17.431.000 ca nhiễm và 156.281 ca tử vong.

Vương Quốc Anh xếp thứ năm với hơn 17.431.000 ca nhiễm và 156.281 ca tử vong.