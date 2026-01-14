Bản tin sức khỏe 14.1: Bổ sung vitamin sao cho đúng? | Dấu hiệu của cơ thể khỏe mạnh

Vì sao lạnh chân dễ dẫn đến bệnh cảm?

Trời trở lạnh, không ít người dù mặc đủ áo ấm vẫn cảm thấy mệt mỏi, dễ sổ mũi, đau họng hay ngủ không sâu. Ít ai ngờ rằng, việc để lạnh chân lại có thể kích hoạt hàng loạt phản ứng sinh lý, ảnh hưởng trực tiếp đến mũi, họng và hệ miễn dịch. Vì sao lạnh chân lại dễ dẫn đến bệnh cảm?

Đừng chủ quan trước 4 dấu hiệu ngầm cảnh báo cơ thể thiếu vitamin

Những thay đổi nhỏ trong sức khỏe đôi khi là lời cảnh báo về sự thiếu hụt vitamin. Nếu không nhận diện và bổ sung kịp thời, tình trạng này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tổng thể.

Làm thế nào để phân biệt giữa thuốc thật và thuốc giả?

Thuốc giả đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng khi len lỏi vào thị trường với hình thức ngày càng tinh vi. Trong khi nhiều sản phẩm chưa từng được cấp phép vẫn dễ dàng len lỏi qua các kênh bán hàng trực tuyến, người tiêu dùng cần trang bị kỹ năng nhận biết để tự bảo vệ mình khỏi nguy cơ tiền mất, tật mang.