Bản tin sức khỏe 2.12: Các thói quen âm thầm hại thận | Thế nào là ăn uống đủ 'xanh' và khỏe?
Bản tin sức khỏe 2.12: Các thói quen âm thầm hại thận | Thế nào là ăn uống đủ 'xanh' và khỏe?

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
02/12/2025 05:00 GMT+7

Bản tin sức khỏe của Báo Thanh Niên (phát từ thứ hai đến thứ sáu) cập nhật những thông tin y tế đáng chú ý, từ các khuyến cáo bảo vệ sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, tập luyện, đến những nghiên cứu, cảnh báo dịch bệnh mới nhất.

5 thói quen âm thầm hại thận

Bản tin sức khỏe số này nêu thông tin theo ước tính của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, cứ 7 người lớn thì có 1 người mắc bệnh thận mạn tính (CKD), nhưng tới 90% những người này không hề hay biết. Bệnh thận mạn tính khiến thận bị tổn thương, giảm khả năng lọc máu, gây tích tụ độc tố và làm tăng nguy cơ tim mạch, đột quỵ.

Thói quen ăn uống hằng ngày có đang thực sự 'xanh' và 'khỏe'?

Những thói quen ăn uống như uống nước ép thay vì ăn trái cây tươi, ăn trái cây thay cho tinh bột, cắt bỏ hoàn toàn tinh bột trong khẩu phần ăn để giảm cân… tưởng chừng như rất khoa học và đúng đắn. Thế nhưng thực tế, đó không phải là thói quen ăn uống lành mạnh.

Bác sĩ khuyến cáo nên ăn trái cây tươi thay vì uống nước ép. Bởi nếu chỉ uống nước ép không thì vô tình chúng ta đang nạp đường là chính, chỉ có một phần vitamin và gần như loại bỏ hoàn toàn chất xơ.

Bản tin sức khỏe 2.12: Các thói quen âm thầm hại thận | Thế nào là ăn uống đủ 'xanh' và khỏe?- Ảnh 1.

Chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ, một chế độ ăn dinh dưỡng lành mạnh thì có thể không chữa bệnh nhưng nó giúp chúng ta phòng ngừa được bệnh

Bên cạnh đó, cơ thể chúng ta cần được bổ sung canxi và vitamin D mỗi ngày để ngăn ngừa việc suy giảm chất lượng xương. Một thanh niên trưởng thành cần khoảng 1.000 mg canxi/ngày, tương đương với việc uống khoảng 900 ml sữa. Vì vậy, việc bổ sung sữa và các thực phẩm giàu canxi như phô mai, tôm, cua, hải sản… một cách hợp lý là vô cùng quan trọng và cần thiết.

