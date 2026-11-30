Màn so tài giữa Arsenal và Man City, diễn ra rạng sáng 30.11 là trận đấu muộn nhất của vòng 12 Ngoại hạng Anh. Trước khi trận đấu này diễn ra, Arsenal đang là đội dẫn đầu, hơn Man City đến 6 điểm. Chính vì thế, thầy trò HLV Enzo Maresca quyết tâm giành chiến thắng để rút ngắn cách biệt này.

Với mục tiêu đó, trong hiệp 1, Man City là đội chủ động đẩy cao nhịp độ, chơi tấn công. Với những cầu thủ tốc độ như Jeremy Doku, Iliman Ndiaye, Man City tấn công rất nhiều ở hai hành lang cánh. Sau rất nhiều nỗ lực, phút 34, Man City đã tìm được bàn mở tỷ số. Người ghi bàn giúp Man City dẫn trước 1-0 là Haaland sau cú đá chân phải đầy tinh tế.

Nhận bàn thua, Arsenal lập tức đáp trả bằng những đợt lên bóng sắc bén. Trước khi hiệp 1 khép lại, “Pháo thủ” đã đưa trận đấu về vạch xuất phát. Người gỡ hòa cho Arsenal là Kai Havertz với pha đánh đầu cận thành.

Arsenal (áo đỏ) liên tục bị dẫn trước nhưng vẫn có thể giành 1 điểm ẢNH: REUTERS

Sang hiệp 2, kịch bản trước đó vẫn lặp lại khi Man City vươn lên dẫn trước 2-1 nhờ công của Enzo. Tuy nhiên, đến phút 83, Jurrien Timber tận dụng sai lầm của thủ thành Donnarumma phía Man City, giúp Arsenal ấn định trận hòa 2-2.

Dù chỉ có 1 điểm ở trận đấu này nhưng Man City vẫn tăng 1 bậc, xếp thứ 2. Nửa xanh thành Manchester có 23 điểm, hơn đội xếp sau là Brighton 1 điểm. Ở vòng đấu này, Brighton bất ngờ để thua 0-1 trước Newcastle. Ở chiều ngược lại, Arsenal có 29 điểm, tiếp tục dẫn đầu.

Nhiều đội bóng lớn gây thất vọng

Ở trận đấu diễn ra sớm hơn, Liverpool bị Everton cầm chân 1-1. Szoboszlai là người giúp Liverpool mở tỷ số sau bàn thắng ở phút thứ 5. Dù vậy, đến phút 25, Jeremie Frimpong phản lưới nhà, giúp Everton giành 1 điểm.

Bất phân thắng bại với Everton, Liverpool có 22 điểm sau 12 vòng đấu, vươn lên đứng thứ 4. “Lữ đoàn đỏ” hơn đội xếp thứ 5 là Bournemouth 1 điểm.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026 - 2027 sau vòng đấu thứ 12 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ở nhóm nửa sau bảng xếp hạng, M.U là đội gây thất vọng nhất khi xếp thứ 19 sau vòng đấu thứ 12. Ở vòng đấu này, M.U thi đấu ngày 29.11 và để thua 0-4 trước Brentford ngay trên sân nhà. Rất may cho M.U là họ đã không rơi xuống cuối bảng khi đội đang giữ vị trí này là Crystal Palace để thua 2-3 trước Hull City ở trận đấu muộn hơn. Crystal Palace hiện có 7 điểm, kém M.U 1 điểm.

Trong khi đó, Tottenham đang cho thấy sự trở lại mạnh mẽ của mình khi đánh bại Sunderland 2-0. Với trận thắng này, “Gà trống” có 18 điểm, vươn lên đứng thứ 8 sau vòng đấu thứ 12. Phía đối diện, Sunderland có 9 điểm, đứng thứ 18.