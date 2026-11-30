Theo lịch thi đấu, vòng 32 đội diễn ra ngày 30.11 có 8 trận. Tính theo giờ Việt Nam, lúc 19 giờ 30, U.17 Croatia gặp U.17 Uruguay, còn U.17 Ý đối đầu U.17 Tajikistan. Đến 20 giờ, U.17 Brazil chạm trán U.17 Mozambique. Lúc 20 giờ 30, U.17 Bỉ gặp U.17 Ả Rập Xê Út.

Các trận đấu tiếp theo diễn ra lúc 21 giờ 30 với cặp U.17 CH Ireland - U.17 Bờ Biển Ngà. Tâm điểm trong ngày là màn so tài giữa U.17 Mexico và U.17 Argentina lúc 22 giờ. Hai trận còn lại cùng bắt đầu lúc 22 giờ 30, gồm U.17 Chile - U.17 Ma Rốc và U.17 Tây Ban Nha - U.17 Uzbekistan.

Lịch thi đấu vòng 32 đội U.17 World Cup 2026 ngày 30.11

U.17 Mexico gặp U.17 Argentina là tâm điểm, U.17 Brazil và U.17 Tây Ban Nha thận trọng

Trong số các cặp đấu, Mexico - Argentina được xem là màn đối đầu cân tài cân sức và khó dự đoán nhất. Mexico khép lại vòng bảng với vị trí dẫn đầu bảng K, trong khi Argentina vẫn được đánh giá là một trong những đội bóng có chất lượng tốt nhất giải U.17 World Cup 2026. Theo FIFA, đây còn là màn tái đấu của hai đội ở vòng 32 đội mùa trước, khi Mexico giành chiến thắng trên chấm luân lưu. Đại diện Bắc Mỹ có cơ sở để tự tin, nhưng Argentina chắc chắn muốn đòi lại món nợ và chứng minh khả năng cạnh tranh ở vòng đấu loại trực tiếp.

U.17 Argentina được đánh giá sẽ gặp thử thách lớn ẢNH: FPT PLAY

Một trận đấu khác nhận được nhiều sự chú ý là U.17 Brazil gặp U.17 Mozambique. U.17 Brazil là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, đồng thời hướng đến mục tiêu cân bằng kỷ lục 5 lần đăng quang ở sân chơi U.17 World Cup. Tuy nhiên, U.17 Mozambique không phải đối thủ có thể xem nhẹ. Đây là lần đầu tiên đội bóng châu Phi góp mặt ở giải đấu, nhưng họ đã thể hiện tinh thần thi đấu tự tin và khiến các đội mạnh như U.17 Đan Mạch, U.17 Úc phải đánh rơi điểm số. Sự chênh lệch về kinh nghiệm có thể là lợi thế cho Brazil, song tính chất knock-out luôn tiềm ẩn những bất ngờ khiến họ phải hết sức thận trọng.

Ở cặp U.17 Croatia gặp U.17 Uruguay, đại diện châu Âu được đánh giá cao nhờ hàng phòng ngự chắc chắn. U.17 Croatia chỉ để thủng lưới một bàn trong cả vòng bảng, đồng thời sở hữu những cầu thủ tấn công nổi bật như Jona Benkotic, Jakov Dedic và Toni Ruso. Dù vậy, U.17 Uruguay cũng cho thấy bản lĩnh khi từng bị U.17 Ả Rập Xê Út dẫn 2-1 nhưng ngược dòng thắng 3-2. Đây hứa hẹn là cuộc đấu khó đoán, nơi khả năng tận dụng cơ hội có thể quyết định kết quả.

U.17 Ý cũng được đánh giá nhỉnh hơn Tajikistan. Đội bóng áo thiên thanh bước vào vòng 32 đội với thành tích toàn thắng cả 3 trận vòng bảng, trong đó có những chiến thắng thuyết phục trước Jamaica và Bờ Biển Ngà. Trong khi đó, Tajikistan chỉ xếp thứ 3 bảng F, giành vé đi tiếp sau trận hòa Senegal 1-1 ở lượt cuối.

Các đội Ý, Bỉ, Brazil hay Croatia phải rất thận trọng ẢNH: FPT PLAY

Một cặp đấu đáng chú ý khác là Bỉ - Ả Rập Xê Út. Bỉ vừa tạo dấu ấn bằng chiến thắng 6-0 trước New Zealand, cho thấy sức mạnh đáng gờm ở hàng công. Tiền đạo Matteo Soria cùng các đồng đội đặt mục tiêu tiến sâu tại giải. Tuy nhiên, Ả Rập Xê Út từng gây bất ngờ khi đánh bại Pháp ở vòng bảng, qua đó cho thấy họ có đủ khả năng tạo ra khó khăn cho những đối thủ được đánh giá cao hơn. Nếu Bỉ không duy trì được sự tập trung, nguy cơ bị loại sớm hoàn toàn có thể xảy ra.

Trong khi đó, CH Ireland sẽ gặp Bờ Biển Ngà trong trận đấu được dự đoán khá cân bằng. Cillian Murphy là gương mặt đáng chú ý bên phía Ireland khi đã ghi 3 bàn ở vòng bảng. Ở chiều ngược lại, Bờ Biển Ngà sở hữu Hubert Yao, cầu thủ được FIFA đánh giá cao nhờ tốc độ và khả năng tạo đột biến. Những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân nhiều khả năng sẽ quyết định thành bại của hai đội.

U.17 Tây Ban Nha sẽ gặp đại diện của châu Á là Uzbekistan ẢNH: FPT PLAY

CĐV Việt Nam sẽ tiếp tục được theo dõi các trận đấu hấp dẫn ở U.17 World Cup 2026 ẢNH: FPT PLAY

Ở hai trận còn lại, Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn Uzbekistan nhờ chất lượng đội hình và khả năng kiểm soát thế trận vượt trội. Trong khi đó, cặp đấu U.17 Chile gặp U.17 Ma Rốc cũng hứa hẹn khó lường khi cả hai đều có những điểm mạnh riêng và quyết tâm giành vé vào vòng 16 đội.

Tất cả các trận đấu ở vòng 32 đội U.17 World Cup 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp trên TV360, FPT Play và MyTV.