Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Ẩm thực

Bánh tráng nhúng nước: Món ăn vặt gây bão mạng đầu năm 2026, đáng thử hay… bỏ qua?

Cao An Biên
Cao An Biên
15/01/2026 13:13 GMT+7

Những ngày qua, nhiều clip ăn món bánh tráng nhúng nước bất ngờ đạt 'triệu view' trên mạng xã hội, trở thành món ăn hot trend ẩm thực đầu năm 2026. Món ăn này có gì thú vị và vì sao gây tranh cãi?

Theo đó mới đây, món bánh tráng nhúng nước được nhiều người Việt đu trend thực hiện với cách làm đơn giản ngay tại nhà. Chỉ cần dùng một xấp bánh tráng nhúng vào nước cho mềm, thấm để bánh nhũn ra thành một cục như bánh dẻo, sau đó đem chấm với nhiều loại nước chấm khác nhau như muối tắc, mắm tôm, nước tương, sữa đặc, cốt dừa… nhiều người đã có ngay món ăn hot trend.

Hot trend ẩm thực: Cách làm bánh tráng nhúng nước, vì sao gây tranh cãi? - Ảnh 1.

Bánh tráng nhúng nước chấm với nhiều loại nước chấm khác nhau bất ngờ thành món ăn hot trend đầu năm 2026

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Một tài khoản có gần 400.000 lượt theo dõi chuyên làm các nội dung ẩm thực trên mạng xã hội cũng thử món ăn bánh tráng nhúng nước chấm muối tắc, bất ngờ nhận về gần 7 triệu lượt thích, bình luận và chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội.

"Món này đang rất hot luôn nha. Kiểu giống như mình đang ăn bánh ướt vậy, nó dai dai chấm với muối ớt mặn mặn, chua chua, ngọt ngọt và có chút cay. Món này như món ăn vặt, buồn miệng không có gì ăn có thể làm món này ăn được", tài khoản này nhận xét.

Tương tự, một tài khoản khác cũng ăn thử món hot trend này và cho biết món này dễ thực hiện. Song hương vị món ăn không quá đặc sắc. "Món này ngon hay không phụ thuộc vào nước chấm. Mình thấy món này cũng bình thường, không hiểu sao thành trend".

Vì sao gây tranh cãi?

Bên dưới các clip review món ăn hot trend này, nhiều tài khoản mạng xã hội bày tỏ sự thích thú với cách sáng tạo từ món ăn quen mà lạ này. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng cách làm này với món bánh tráng là không phù hợp, có thể dùng bột gạo hấp ăn cho đơn giản.

Nickname Lê Nhi bình luận: "Tôi thấy lấy bánh tráng nhúng nước, bỏ chút tương ớt và muối tôm vô, cuộn lại ăn là bao ngon!". "Bình thường mỗi lần ở nhà không có gì ăn, tôi nhúng bánh tráng cho ướt rồi quấn lại chấm nước tương. Bánh dai và ăn ngon", tài khoản Lynn Yến bày tỏ.

"Món này tôi đã ăn từ rất lâu, nay lại thành trend", Lương Nguyễn bình luận. "Trend này lại tốt cho bà con làm bánh tráng phơi sương ở quê, bán đắt hàng hơn!", chủ tài khoản Hồng Nam bình luận.

Hot trend ẩm thực: Cách làm bánh tráng nhúng nước, vì sao gây tranh cãi? - Ảnh 2.

Bánh tráng vốn là món ăn yêu thích của người Việt, với nhiều sáng tạo trong ẩm thực

ẢNH: CAO AN BIÊN

Biết tới món bánh tráng nhúng nước qua mạng xã hội, chị Nguyễn Linh (27 tuổi) sống và làm việc ở TP.HCM đã thử ngay vì cách làm đơn giản. Chị chọn chấm với muối tắc có sẵn ở nhà.

Theo cô gái trẻ, bánh tráng là món ăn quen thuộc của chị và gia đình từ xưa tới nay, đặc biệt trong các món cuốn, gỏi, tuy nhiên đây là lần đầu chị dùng nguyên xấp bánh tráng về trúng nước ăn như vậy.

"Tưởng không ngon nhưng lại ngon bất ngờ. Các món làm từ bánh tráng mình khá thích và món này cũng vậy. Mình thấy có một số người chấm sữa đặc, nhưng mình không hảo ngọt lắm. Tính ra món này cũng đáng để thử", chị chia sẻ.

Bạn nghĩ gì về trend ẩm thực này? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới.

Tin liên quan

Bánh mì xốt gạch cua, bánh dép phô mai… khuấy đảo ẩm thực Việt năm 2025, còn gì nữa?

Bánh mì xốt gạch cua, bánh dép phô mai… khuấy đảo ẩm thực Việt năm 2025, còn gì nữa?

Bánh mì xốt gạch cua, khúc bạch vải thiều, bánh dép phô mai… là những món ăn từng được chia sẻ rầm rộ năm 2025. Trước thềm 2026, cùng nhìn lại loạt hot trend ẩm thực Việt khiến cộng đồng tò mò suốt năm qua.

Tôm khô móng chim Cà Mau hiếm cỡ nào mà giá hơn 1,5 triệu đồng/kg?

Độc lạ me ruột đỏ, dân mạng nhầm tưởng do AI tạo ra: Có khác me thường?

Khám phá thêm chủ đề

ẩm thực bánh tráng nhúng nước Bánh tráng hot trend ẩm thực
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận