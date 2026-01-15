Bánh tráng nhúng nước: Món ăn vặt gây bão mạng đầu năm 2026, đáng thử hay… bỏ qua?

Theo đó mới đây, món bánh tráng nhúng nước được nhiều người Việt đu trend thực hiện với cách làm đơn giản ngay tại nhà. Chỉ cần dùng một xấp bánh tráng nhúng vào nước cho mềm, thấm để bánh nhũn ra thành một cục như bánh dẻo, sau đó đem chấm với nhiều loại nước chấm khác nhau như muối tắc, mắm tôm, nước tương, sữa đặc, cốt dừa… nhiều người đã có ngay món ăn hot trend.

Bánh tráng nhúng nước chấm với nhiều loại nước chấm khác nhau bất ngờ thành món ăn hot trend đầu năm 2026 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Một tài khoản có gần 400.000 lượt theo dõi chuyên làm các nội dung ẩm thực trên mạng xã hội cũng thử món ăn bánh tráng nhúng nước chấm muối tắc, bất ngờ nhận về gần 7 triệu lượt thích, bình luận và chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội.

"Món này đang rất hot luôn nha. Kiểu giống như mình đang ăn bánh ướt vậy, nó dai dai chấm với muối ớt mặn mặn, chua chua, ngọt ngọt và có chút cay. Món này như món ăn vặt, buồn miệng không có gì ăn có thể làm món này ăn được", tài khoản này nhận xét.

Tương tự, một tài khoản khác cũng ăn thử món hot trend này và cho biết món này dễ thực hiện. Song hương vị món ăn không quá đặc sắc. "Món này ngon hay không phụ thuộc vào nước chấm. Mình thấy món này cũng bình thường, không hiểu sao thành trend".

Vì sao gây tranh cãi?

Bên dưới các clip review món ăn hot trend này, nhiều tài khoản mạng xã hội bày tỏ sự thích thú với cách sáng tạo từ món ăn quen mà lạ này. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng cách làm này với món bánh tráng là không phù hợp, có thể dùng bột gạo hấp ăn cho đơn giản.

Nickname Lê Nhi bình luận: "Tôi thấy lấy bánh tráng nhúng nước, bỏ chút tương ớt và muối tôm vô, cuộn lại ăn là bao ngon!". "Bình thường mỗi lần ở nhà không có gì ăn, tôi nhúng bánh tráng cho ướt rồi quấn lại chấm nước tương. Bánh dai và ăn ngon", tài khoản Lynn Yến bày tỏ.

"Món này tôi đã ăn từ rất lâu, nay lại thành trend", Lương Nguyễn bình luận. "Trend này lại tốt cho bà con làm bánh tráng phơi sương ở quê, bán đắt hàng hơn!", chủ tài khoản Hồng Nam bình luận.

Bánh tráng vốn là món ăn yêu thích của người Việt, với nhiều sáng tạo trong ẩm thực ẢNH: CAO AN BIÊN

Biết tới món bánh tráng nhúng nước qua mạng xã hội, chị Nguyễn Linh (27 tuổi) sống và làm việc ở TP.HCM đã thử ngay vì cách làm đơn giản. Chị chọn chấm với muối tắc có sẵn ở nhà.

Theo cô gái trẻ, bánh tráng là món ăn quen thuộc của chị và gia đình từ xưa tới nay, đặc biệt trong các món cuốn, gỏi, tuy nhiên đây là lần đầu chị dùng nguyên xấp bánh tráng về trúng nước ăn như vậy.

"Tưởng không ngon nhưng lại ngon bất ngờ. Các món làm từ bánh tráng mình khá thích và món này cũng vậy. Mình thấy có một số người chấm sữa đặc, nhưng mình không hảo ngọt lắm. Tính ra món này cũng đáng để thử", chị chia sẻ.

Bạn nghĩ gì về trend ẩm thực này? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới.