Báo Thanh Niên cùng các nhà tài trợ khánh thành cầu sát biên giới Campuchia

Đó là chia sẻ của nhà báo Trần Việt Hưng, Ủy viên Ban Biên tập, Tổng thư ký tòa soạn, Chủ tịch Liên chi hội nhà báo Báo Thanh Niên, trong buổi khánh thành cầu 3 Tháng 2 tại xã Hưng Điền, H.Tân Hưng, Long An ngày 30.12.2022. Đây là dự án công tác xã hội do Liên chi hội nhà báo Báo Thanh Niên phát động và được sự đồng hành của các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm.

Tạo thế phòng thủ vững chắc vùng biên giới

Sau hơn 3 tháng thi công, cây cầu đã hoàn thành trước thời gian dự kiến, ngay trước thềm năm mới 2023, Tết Nguyên đán Quý Mão và đặc biệt là sát dịp kỷ niệm 37 năm ngày Báo Thanh Niên ra số đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2023).

“Trong suốt 36 năm qua, Báo Thanh Niên đã luôn bám sát tôn chỉ, mục đích là cơ quan ngôn luận của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, diễn đàn của Hội Liên hiệp Thanh niên VN. Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó, chúng tôi tự hào là tờ báo luôn chia sẻ máu thịt với những hoàn cảnh khó khăn, những nơi gian khó của đất nước thông qua các hoạt động sau mặt báo, từ gây quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình đến vận động, tổ chức cứu trợ đồng bào gặp thiên tai, hoạn nạn và gần đây nhất là chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời nhằm bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19”, nhà báo Trần Việt Hưng chia sẻ.

Theo nhà báo Trần Việt Hưng, xuất phát từ những trăn trở về sự vất vả của bà con trong bài báo Hàng trăm hộ dân ngay biên giới “khát” một cây cầu để bớt… run, cho con cháu đi học trên Báo Thanh Niên, mỗi cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) đã ủng hộ hơn 1 ngày lương, mong biến ước mơ của bà con thành hiện thực.

Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Thanh Niên đã giao Liên chi hội nhà báo kết nối cùng tìm kiếm nguồn tài trợ chung tay xây dựng cây cầu 3 Tháng 2 - thực hiện ước mơ của bà con ở xã sát biên giới Campuchia.

Ông Lê Thành Yên, Phó chủ tịch UBND H.Tân Hưng, cho biết cầu 3 Tháng 2 đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện rất thuận lợi trong việc đi lại, giao thương, vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp, cũng như nông sản sau thu hoạch của nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho các em học sinh đến trường vào mùa mưa lũ. Cây cầu giúp H.Tân Hưng từng bước hoàn thành mục tiêu xóa bỏ, thay thế cầu tạm; tạo điều kiện cho huyện xây dựng hệ thống giao thông kết nối giữa trung tâm hành chính huyện với tuyến đường tuần tra biên giới; tạo thế phòng thủ liên hoàn trên tuyến biên giới VN - Campuchia.

Đại diện các đơn vị tài trợ, thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng phòng PC08, cho hay qua gần 3 tháng rưỡi thi công, đến nay công trình hoàn thiện và khánh thành đưa vào sử dụng. “Việc đồng hành cùng Báo Thanh Niên trong quá trình xây dựng cầu đã thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của Đảng viên, cán bộ chiến sĩ Phòng PC08 trong việc tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, tăng cường chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân ở các vùng biên giới”, thượng tá Dương nói.





Theo ông Đặng Hoài Nam, Phó tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng Viteccons, đại diện nhà tài trợ và cũng là nhà thầu thi công cầu, kế hoạch đề ra cầu 3 Tháng 2 sẽ hoàn thành vào đúng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Nhưng với mong muốn để cầu hoàn thành đưa vào phục vụ người dân sớm hơn, bằng sự quyết tâm của đội ngũ kỹ sư công ty và các đối tác, đơn vị đã nỗ lực thi công vượt tiến độ khoảng 1 tháng.

“Là một trong các đơn vị tham gia dự án, tôi thấy đây là một việc làm hết sức thiết thực, rất đúng theo mong muốn của các nhà tài trợ và mang lại lợi ích cho người dân địa phương”, ông Nam bày tỏ.

“Mừng lắm, không để đâu cho hết”

Tới dự lễ khánh thành cầu từ sáng sớm, nhiều người dân bày tỏ niềm vui mừng và xúc động khi từ bây giờ xã có thêm một cây cầu mới. Chở một thùng quà trên chiếc xe máy, chạy thử lần đầu tiên trên cây cầu mới khánh thành, ông Trần Bé Tư (ngụ ấp Lấn Biển, xã Hưng Điền) hồ hởi: “Trước đây để qua kênh Cái Bát phải đi qua một cây cầu cũ, ọp ẹp lắm, không được vừa lớn, vừa đẹp, chắc chắn như cái cầu này đâu. Giờ thì có đi qua ngày mưa, ngày giông cũng không lo”.

Cầu 3 Tháng 2 dài 40 m, rộng 4 m, tải trọng 5 tấn, bắc qua kênh Cái Bát (xã Hưng Điền, H.Tân Hưng, Long An) trị giá 1,4 tỉ đồng. Khởi công ngày 15.9 và khánh thành đưa vào sử dụng ngày 30.12.2022 với sự chung tay của các đơn vị: Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) 500 triệu đồng; Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn, Công ty CP Đầu tư xây dựng Viteccons mỗi đơn vị tài trợ 200 triệu đồng; Công ty TNHH BASF Việt Nam, Tổng công ty cao su Đồng Nai và hoa hậu doanh nhân Thu Sương cùng tài trợ 100 triệu đồng. Trong lễ khánh thành, các cá nhân và doanh nghiệp đã trao tặng bà con địa phương nhiều phần quà tết gồm: Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam tặng 50 phần quà cùng 50 bao lì xì, Công ty CP cấp nước Chợ Lớn tặng 50 triệu đồng, Công ty CP tập đoàn Masan tặng 36 phần quà, Công ty Viteccons tặng 15 phần quà, Công ty CP sữa Quốc tế - thương hiệu sữa LOF tặng 100 thùng sữa, chị Nguyễn Thị Thu Hằng và anh Tuấn Kiệt (ngụ TP.HCM) cũng tặng 18 triệu đồng đến các hộ khó khăn.

Đợi từ sáng để tới lượt nhận những phần quà từ các nhà hảo tâm trong lễ khánh thành cầu 3 Tháng 2, bà Huỳnh Thị Kiện (69 tuổi, ở ấp Ba Gò) cho biết hai vợ chồng bà sức khỏe yếu, không đi làm thuê làm mướn được, sống nhờ ngôi nhà tình thương của nhà nước và bà con tặng gạo, muối qua ngày. “Trước tết mà được tặng thêm quà nhu yếu phẩm thế này, tôi mừng lắm. Sáng giờ tôi chờ tới lúc khánh thành cầu xong để đi bộ thử qua cây cầu mới xem nó ra sao”, bà Kiện nói.

Vui mừng nhất trong lễ khánh thành cầu 3 tháng 2 có lẽ là những em nhỏ. Em Hà Văn Nhớ, học sinh lớp 7 Trường THCS Hưng Điền, là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Nhớ được ba đưa rước đi học mỗi ngày, em cho biết mỗi lần đi qua cây cầu cũ là một lần run. “Hôm nay tụi em được đi thử cầu mới, lại được quà tết mang về cho ông bà, vui quá trời”, em Nhớ cười nói.

Anh Trần Văn Phương, công an viên thường trực, công an xã Hưng Điền, cho biết xã Hưng Điền sát biên giới Campuchia, người dân ở đây chủ yếu làm nông hoặc lên TP.HCM, Bình Dương làm công nhân, đời sống rất khó khăn. Cây cầu mới 3 Tháng 2 bắc qua kênh Cái Bát có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao đời sống người dân địa phương, đảm bảo an ninh trật tự, tăng cường gìn giữ chủ quyền biên giới quốc gia.