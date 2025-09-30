Bắt 3 người ở Đồng Nai ra quán net đánh bạc

Ngày 30.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ban hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Vũ Phạm Mộng Huyền (31 tuổi), Mai Như Anh Tú (46 tuổi) và Nguyễn Thế Hải (39 tuổi, cùng ở tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi đánh bạc.

Ra quán net đánh bạc nhưng vẫn bị công an phát hiện, bắt quả tang ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Trước đó, ngày 20.9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện có một số người đánh bạc trực tuyến tại một quán net trên đường Nguyễn Ái Quốc (phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai).

Ngay sau đó, đơn vị này đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh kiểm tra, phát hiện Vũ Phạm Mộng Huyền, Mai Như Anh Tú và Nguyễn Thế Hải đang đánh bạc qua các trang web cờ bạc trực tuyến.

Tại thời điểm bắt quả tang, tài khoản trên các trang này, của 3 người còn hơn 60 triệu đồng.

3 bị can (từ trái qua) Tú, Hải, Huyền

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Điều tra ban đầu xác định, Huyền, Tú và Hải đã nạp tiền từ tài khoản cá nhân tổng cộng gần 400 triệu đồng vào tài khoản đánh bạc để tham gia chơi bài Baccarat.

Công an tỉnh Đồng Nai cảnh báo người dân cảnh giác với các chiêu trò dụ dỗ đánh bạc trên mạng, đồng thời đề nghị cung cấp thông tin khi phát hiện vi phạm để xử lý kịp thời. Mọi thông tin người cung cấp sẽ được cơ quan công an giữ bí mật.