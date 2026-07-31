Bắt 'bà trùm' cầm đầu đường dây cá độ Bong88 Oanh Socola

Tối 31.7, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và mua bán số lô, số đề trên không gian mạng. Đồng thời khởi tố 26 bị can ở 2 nhóm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo Bộ Công an, đường dây này có quy mô rất lớn, hoạt động trên địa bàn TP.HCM, TP.Cần Thơ, An Giang và nhiều tỉnh, thành phố khác.

Oanh Socola và một đối tượng khác trong vụ án ẢNH: BỘ CÔNG AN

Trước đó, ngày 15.7, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp cùng các cục nghiệp vụ và công an các địa phương đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, triệu tập và bắt giữ 26 đối tượng, khám xét 11 địa điểm tại TP.HCM, TP.Cần Thơ, An Giang.

Quá trình khám xét, cảnh sát thu 50 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 1 iPad, 10.000 USD, 20 triệu đồng tiền mặt, 20 quyển sổ ghi chép cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và vật chứng liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề và cá độ bóng đá.

Bị can Vũ Quang Minh ẢNH: BỘ CÔNG AN

Bước đầu, cảnh sát xác định Vũ Quang Minh là đối tượng cầm đầu, trực tiếp điều hành hệ thống cá độ bóng đá thông qua trang web Bong88.com. Lý Hoàng Oanh (biệt danh Oanh Socola) giữ vai trò tổ chức, quản lý hoạt động mua bán số lô, số đề, điều hành hệ thống đại lý nhiều cấp và trực tiếp quản lý nguồn tiền thắng, thua của toàn đường dây.

Để duy trì hoạt động phạm tội, Oanh cùng một người khác tổ chức xây dựng, vận hành các nhóm Telegram tích hợp trên Bot "HP79…." nhằm tự động nhận phơi số đề, tính toán kết quả thắng, thua và quản lý mạng lưới đại lý.

Nguyễn Minh Thiện được giao nhiệm vụ xây dựng, quản trị website "V...30s.b…..", tạo công cụ hỗ trợ quản lý, tổng hợp dữ liệu và tính tiền thắng, thua; các đối tượng khác sử dụng các nền tảng "app.ktso….", "SSV123….." cùng nhiều tài khoản ngân hàng, ví điện tử và SIM điện thoại đăng ký bằng thông tin của người khác để tổ chức giao dịch, thanh toán, che giấu dòng tiền và đối phó với cơ quan chức năng.

Các bị can trong vụ án ẢNH: BỘ CÔNG AN

Theo Bộ Công an, đường dây được tổ chức theo mô hình khép kín, phân cấp nhiều tầng, kết hợp chặt chẽ giữa các đối tượng cầm đầu, quản trị công nghệ, quản lý đại lý và các đầu mối nhận, chuyển tiền.

Các đối tượng triệt để lợi dụng thành tựu công nghệ, sử dụng các nền tảng có tính bảo mật cao, phần mềm tự phát triển và các ứng dụng thanh toán điện tử để điều hành hoạt động phạm tội trên không gian mạng. Đây là phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, thu thập chứng cứ và đấu tranh xử lý.

Mỗi tuần đường dây phát sinh số tiền giao dịch ước tính hàng tỉ đồng. Riêng trong thời gian diễn ra World Cup 2026, tổng số tiền tổ chức đánh bạc chỉ trong khoảng một tháng đã lên đến hàng chục tỉ đồng, với nhiều giao dịch cá cược có giá trị từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, truy vết các dòng tiền, xác minh, truy bắt các đối tượng đại lý cấp dưới, người tham gia đánh bạc, các tài khoản ngân hàng và hệ thống dữ liệu điện tử phục vụ hoạt động phạm tội, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an yêu cầu các đối tượng có liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc do Vũ Quang Minh và Lý Hoàng Oanh cầm đầu sớm đến cơ quan công an trình diện, hợp tác làm việc để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.