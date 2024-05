Bắt bị can ngày giả danh công an, đêm trộm tài sản ở biệt thự

Ngày 5.5, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Sa Đéc (Đồng Tháp), đơn vị này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Lên (35 tuổi, ngụ xã Tân Thanh, H.Cái Bè, Tiền Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Lên là nghi phạm giả danh công an, gây ra hàng loạt vụ trộm tài sản ở các biệt thự trên địa bàn TP.Sa Đéc.

Nghi phạm Nguyễn Văn Lên tại cơ quan công an CACC

Theo điều tra ban đầu, cuối năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, trên địa bàn TP.Sa Đéc xảy ra nhiều vụ trộm tài sản tại các biệt thự. Thời gian trộm đột nhập thường từ 22 giờ đến 3 giờ sáng hôm sau.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập, Công an TP.Sa Đéc xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá; đồng thời phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp và công an các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, An Giang để phác họa chân tướng thủ phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Sa Đéc xác định Nguyễn Văn Lên đã đột nhập vào các căn biệt thự để trộm tài sản. Sau đó, Công an TP.Sa Đéc phối hợp Công an H.Lấp Vò (Đồng Tháp) và Công an H.Cái Bè (Tiền Giang) bắt giữ Lên khi đang lẩn trốn tại một nhà trọ thuộc P.Tân Hội, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long.

Bước đầu, Lên khai nhận để tránh bị công an phát hiện, Lên đặt mua bộ đồ giả trang phục công an và còng số 8. Ban ngày, Lên mặc trang phục giả danh công an để người dân không chú ý rồi rảo quanh các khu dân cư, biệt thự vắng người để khảo sát, "nghiên cứu" hiện trường và chờ đến tối đột nhập trộm tài sản. Để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, Lên ít khi ở nhà mà thuê nhà trọ tại H.Châu Thành (Đồng Tháp) hoặc TP.Vĩnh Long, tối thuê xe ôm đến địa điểm gây án.

Với thủ đoạn trên, từ cuối năm 2023 đến khi bị bắt, Lên đã gây ra 11 vụ trộm trên địa bàn TP.Sa Đéc, với tổng giá trị tài sản trên 500 triệu đồng. Ngoài ra, Lên còn khai nhận đã thực hiện một số vụ trộm khác ở các huyện Lai Vung, Lấp Vò (Đồng Tháp).

Công an TP.Sa Đéc đang tiếp tục điều tra vụ giả danh công an, trộm tài sản nêu trên để xử lý theo quy định của pháp luật.