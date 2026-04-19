Thời sự

Bắt một người nước ngoài nổ súng sau va chạm giao thông ở Hưng Yên

Trần Cường
19/04/2026 09:19 GMT+7

Sau khi xảy ra va chạm giao thông, người đàn ông quốc tịch Trung Quốc đã rút súng bắn một phát từ trong xe ra ngoài. Nổ súng xong, người này bỏ trốn từ Hưng Yên vào Nghệ An thì bị cảnh sát bắt giữ.

Ngày 19.4, Công an xã Nghĩa Trụ (Hưng Yên) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp bắt giữ và hoàn thiện hồ sơ, chuyển cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý vụ người nước ngoài nổ súng rồi bỏ trốn sau va chạm giao thông.

Trước đó, ngày 7.4, tại đường Kinh Đô 1, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2 (xã Nghĩa Trụ) xảy ra va chạm giao thông giữa xe ô tô mang biển số 30B-200.65 và xe máy mang biển số 21E1-342.40 do anh Trần Bảo Vũ (27 tuổi, trú tỉnh Lào Cai) cầm lái.

Vụ tai nạn khiến anh Vũ bị thương, xe máy hư hỏng. Xe ô tô rời khỏi hiện trường.

Vào cuộc xác minh, Công an xã Nghĩa Trụ xác định sau khi xảy ra va chạm giao thông, một người đàn ông đã sử dụng súng ngắn bắn 1 phát từ trong xe ô tô ra ngoài.

Theo lời khai của nhân chứng, nghi phạm là người nước ngoài, có biểu hiện kích động, cầm súng và thao tác lên đạn trong xe. Khi có người tiếp cận đã xảy ra tiếng nổ nhưng không gây thiệt hại về người. Sau đó, đối tượng cùng một người phụ nữ nhanh chóng lái xe rời khỏi hiện trường.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 vỏ đạn tại khu vực xảy ra vụ việc và đã trưng cầu giám định theo quy định.

Bắt một người nước ngoài nổ súng sau va chạm giao thông ở Hưng Yên- Ảnh 1.

Công an lấy lời khai đối với Ya Haiyang

ẢNH: ĐỨC HÙNG

Qua trích xuất camera, cảnh sát xác định chiếc ô tô kể trên thuộc quyền sở hữu của chị Nguyễn Thị N. (32 tuổi, trú tại Hưng Yên), có chồng là Yu Haiyang (38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).

Dù nghi phạm liên tục di chuyển qua nhiều địa bàn, thay đổi phương tiện và che giấu hành tung, song bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 8.4, Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ, đưa về làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Yu Haiyang khai nhận đã dùng súng ngắn bắn 1 phát trong quá trình xảy ra va chạm giao thông, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Quá trình trốn chạy, Yu Haiyang đã vứt khẩu súng xuống sông Hồng, khu vực bến phà Bình Minh (xã Mễ Sở, Hưng Yên) nhằm phi tang tang vật.

Công an xã Nghĩa Trụ hoàn thiện hồ sơ, chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

