Bất ngờ nhiều trường ĐH ngoài công lập tăng nguyện vọng xét tuyển so với năm 2025

Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho biết theo dữ liệu trên hệ thống của Bộ GD-ĐT, số lượng nguyện vọng xét tuyển vào trường năm nay là 37.000 nguyện vọng, tương đương so với năm ngoái.

Trong khi đó, hệ thống của Bộ GD-ĐT ghi nhận số thí sinh đăng ký vào Trường ĐH Cửu Long là 7.414, tăng khoảng 249 thí sinh. Được biết năm 2025, có 7.165 thí sinh đăng ký nguyện vọng vào trường với số nguyện vọng là 9.454, trong đó nguyện vọng 1 là 1.410. Sau khi lọc ảo, còn 2.785 thí sinh trúng tuyển vào trường, đạt gần 39%.

Đến thời điểm này, các trường ĐH đã biết được số lượng hồ sơ xét tuyển vào trường nhưng chưa có dữ liệu về số thí sinh đăng ký các nguyện vọng 1, 2, 3 ẢNH: THANH LONG

Đại diện Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Cửu Long nhận định: "Trong số 7.414 thí sinh đăng ký năm nay có lẽ sẽ có một số thí sinh dưới 15 điểm nên sau khi lọc ảo mới biết chính xác số lượng đủ điều kiện xét tuyển. Tuy nhiên, khi tư vấn cho thí sinh, cán bộ tuyển sinh của trường luôn lưu ý các em phải đạt 15 điểm trở lên mới được đăng ký xét tuyển. Bên cạnh đó, năm nay mỗi thí sinh chỉ được đăng ký 15 nguyện vọng tối đa, nên hy vọng tỷ lệ ảo sẽ giảm xuống".

Theo đại diện Hội đồng tuyển sinh trường, sau khi lọc ảo lần cuối, nếu tỷ lệ trúng tuyển đạt khoảng 39% như năm trước thì năm nay trường có khoảng gần 2.900 thí sinh trúng tuyển, tăng so với năm 2025.

Tại Trường ĐH Công nghệ Miền Đông, tiến sĩ Nguyễn Trọng Trung, Phó hiệu trưởng, thông tin trường có tổng số 1.556 thí sinh đăng ký, tăng khoảng 400 so với năm 2025. "Tổng số nguyện vọng khoảng hơn 2.000. Tuy nhiên trong số đó có bao nhiêu nguyện vọng 1, 2, 3 thì sau 23.7 mới tải được dữ liệu này", tiến sĩ Trung cho hay.

Theo tiến sĩ Trung, mặc dù thí sinh năm nay đều biết ngưỡng xét tuyển ĐH tối thiểu phải đạt 15 điểm 3 môn tổ hợp (hoặc toán, ngữ văn và 1 môn thi khác) tại kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhưng sẽ có một số em có điểm xấp xỉ 15 như 14,75, sẽ tham gia phúc khảo với hy vọng đủ điểm 15. Trong khi chờ đợi kết quả các em sẽ vẫn đăng ký lên hệ thống. "Nhưng dự đoán số lượng này chỉ dưới 10%", tiến sĩ Trung đánh giá.

Trong khi đó, ghi nhận tại Trường ĐH Gia Định số lượng thí sinh đăng ký tăng gấp đôi so với năm 2025, với 26.289 thí sinh và 26.320 nguyện vọng. Mặc dù vậy, thạc sĩ Trịnh Hưu Chung, Phó hiệu trưởng nhà trường, vẫn lo lắng vì tỷ lệ ảo năm nay khó dự đoán.

Phó hiệu trưởng một trường ĐH ngoài công lập tại TP.HCM cũng lo ngại tỷ lệ ảo vào trường năm nay sẽ lớn. "Trung bình cả nước mỗi thí sinh đăng ký 8,2 nguyện vọng nhưng nguyện vọng vào mỗi trường thì lại khác, chỉ khoảng 1,4-1,5. Chưa kể đa số các em chọn nguyện vọng 1, 2, 3 vào trường ĐH công lập. Số thí sinh chọn nguyện vọng 1, 2, 3 vào ngoài công lập cũng có nhưng ít", vị phó hiệu trưởng phân tích.

Theo vị lãnh đạo này, các năm trước sau khi lọc ảo, thí sinh trúng tuyển chính thức vào trường khoảng 30% so với tổng thí sinh đăng ký, năm nay với những điểm mới trong tuyển sinh như thí sinh dưới 15 điểm không được xét tuyển, thí sinh chỉ đăng ký tối đa 15 nguyện vọng..., tỷ lệ đó sẽ rất khó dự đoán.

Trước đó, lãnh đạo nhiều trường ĐH ngoài công lập nhận định năm 2026 tuyển sinh sẽ khó khăn hơn do quy định mới về nguồn tuyển. Thực tế đến thời điểm này số lượng thí sinh đăng ký vào nhiều trường lại tăng. Tuy nhiên, phải đến khi kết thúc xét tuyển là 10.8 mới biết chính xác số lượng trúng tuyển thực sự là bao nhiêu.