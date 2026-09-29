Bé trai bị cổng chào sập đè đứt lìa chi được ghép tạm bàn tay vào chân

Liên quan đến vụ tai nạn sập cổng chào tại Hà Tĩnh khiến một học sinh lớp 3 bị thương nặng, ngày 29.9, thông tin từ Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An cho biết, các bác sĩ vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật kéo dài 7 giờ, truyền máu xuyên đêm để cứu bàn tay cho bệnh nhi.

Các bác sĩ nối tạm bàn tay của bé trai vào chân để bảo tồn chi thể ẢNH: BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH NGHỆ AN

Bệnh nhi là Trần Đức Thắng (9 tuổi), nhập viện chiều 28.9, trong tình trạng chấn thương đặc biệt nghiêm trọng khi cổ tay phải bị đứt lìa, cẳng tay dập nát và mất đoạn.

Nhận định nguy cơ cao phải cắt bỏ hoàn toàn chi thể, ban giám đốc bệnh viện đã lập tức kích hoạt quy trình "báo động đỏ" nội viện để cứu bệnh nhân.

Do phần cẳng tay dập nát quá nặng không thể nối liền ngay, ê kíp phẫu thuật đã quyết định phẫu thuật ghép tạm bàn tay đứt lìa vào cổ chân bệnh nhi.

Đây là kỹ thuật mượn mạch máu ở chân nuôi sống bàn tay, bảo tồn chi thể trước khi tiến hành các bước tạo hình tiếp theo.

Ca mổ kéo dài suốt 7 giờ và cần một lượng máu rất lớn. Trong tình huống cấp cứu đặc biệt khẩn cấp, bên cạnh nguồn máu điều phối từ Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An, các cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An đã tình nguyện hiến máu trực tiếp để cứu cháu bé.

Đến chiều nay 29.9, thông tin từ Khoa Hồi sức tích cực cho biết, bàn tay ghép tạm của bệnh nhi T. đã hồng ấm, mạch tưới máu tốt, các chỉ số sinh tồn ổn định.

Hiện trường vụ cổng chào đổ sập khiến bé trai bị thương ẢNH: TÂN KỲ

Như Thanh Niên đưa tin, khoảng 13 giờ 20 ngày 28.9, xe tải cẩu lưu thông trên tuyến đường huyện hướng vào thôn Hương Phong (xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đã va trúng cổng chào thôn khiến cổng chào đổ sập xuống đường.

Đúng lúc này, chị Lê Thị Giang (38 tuổi, ngụ thôn Phú Gia, xã Hương Khê) điều khiển xe máy chở con trai là cháu T. đi ngang qua. Khối bê tông đổ trúng xe máy khiến cháu T. bị thương nặng ở vùng tay, chị Giang may mắn thoát nạn. Chiếc xe máy bị hư hỏng.