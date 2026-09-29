Bệnh viện Chợ Rẫy có giá khám chữa bệnh mới

Bộ Y tế vừa ban hành quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán áp dụng tại Bệnh viện Chợ Rẫy, từ ngày 28.9.2026.

Mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bao gồm 3 yếu tố: chi phí trực tiếp chưa bao gồm chi phí thuốc và ô xy, giá dịch vụ kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh sử dụng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS) nhưng chưa bao gồm chi phí hệ thống PACS và không bao gồm kinh phí in phim, bao phim; chi phí nhân công bao gồm tiền lương, tiền công, phụ cấp và các khoản đóng góp theo quy định, trong đó chi phí tiền lương theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng; chi phí quản lý.

Bộ Y tế quy định giá dịch vụ y tế mới áp dụng tại Bệnh viện Chợ Rẫy từ 28.9.2026 ẢNH: BVCC

Quy định bao gồm giá dịch vụ khám bệnh, hội chẩn; ngày giường bệnh; kỹ thuật, xét nghiệm; giá dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng phương pháp vô cảm gây tê; kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh quy định.

Theo đó, về danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, Bộ Y tế quy định: khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang) và khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang): 166.400 đồng.

Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động (không kể xét nghiệm, X-quang): 468.000 đồng (giá cũ: 450.000 đồng).

Ngày điều trị hồi sức tích cực (ICU), ghép tạng, ghép tủy, ghép tế bào gốc: 1,058 triệu đồng.

Ngày giường bệnh hồi sức cấp cứu: 623.400 đồng.

Ngày giường bệnh nội khoa các loại, giá từ 261.200 - 307.000 đồng.

Ngày giường ngoại khoa, bỏng: 322.000 - 458.100 đồng (chưa bao gồm chi phí máy thở, khí y tế).

Ngày giường điều trị ban ngày được tính bằng 0,3 lần giá ngày giường của các khoa và loại phòng tương ứng.

Với dịch vụ do bảo hiểm y tế chi trả, giá khám: 52.600 đồng (giá cũ 50.600); hội chẩn để xác định ca bệnh khó, chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh 208.000/chuyên gia/ca (giá cũ là 200.000 đồng).

Bộ Y tế cũng quy định hơn 5.700 dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm bảo hiểm y tế chi trả, trong đó, 24 dịch vụ siêu âm thông thường, bao gồm: siêu âm cấp cứu tại giường bệnh; siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu; siêu âm khớp (một vị trí), siêu âm ổ bụng; siêu âm phần mềm (một vị trí); siêu âm các khối u phổi ngoại vi; siêu âm hạch vùng cổ; siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến); siêu âm dương vật; siêu âm nhãn cầu; siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách,thận, bàng quang); siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng), tử cung, phần phụ, tuyến vú…: 61.000 đồng.

Siêu âm doppler (mạch máu, tim, xuyên sọ cấp cứu tại giường): 242.600 đồng.

Một số kỹ thuật phẫu thuật điều trị tim mạch, phẫu thuật ung thư: mức thanh toán 7,54 - 9,96 triệu đồng, chưa bao gồm một số vật tư y tế khác.

Bộ Y tế yêu cầu giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện công khai, niêm yết giá, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, hợp lý, hợp lệ của số liệu, tài liệu trong hồ sơ phương án giá gửi Bộ Y tế.