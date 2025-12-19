Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bệnh viện Chợ Rẫy 'trả lại' gương mặt cho bệnh nhân bị u khủng làm biến dạng

Hoài Nhiên
19/12/2025 04:45 GMT+7

Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân có khối u khủng gây biến dạng khuôn mặt.

Ngày 18.12, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân có khối u sợi thần kinh bẩm sinh hiếm gặp, nặng gần 1 kg, gây biến dạng mặt và tai.

Nam bệnh nhân đến Bệnh viện Chợ Rẫy khám trong tình trạng mang khối u sợi có trọng lượng 950 gram ở vùng da đầu. Khối u có kích thước lớn làm biến dạng khuôn mặt và tai, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thẩm mỹ và khiến thính lực suy giảm do tai bị kéo lệch, chèn ép.

Bệnh viện Chợ Rẫy 'trả lại' gương mặt cho bệnh nhân bị u khủng làm biến dạng- Ảnh 1.

Khối u quá lớn khiến bệnh nhân bị biến dạng khuôn mặt

ẢNH: BVCC

Bệnh nhân cho biết khối u xuất hiện từ khi mới sinh nhưng còn nhỏ nên gia đình không để ý. Đến những năm tiểu học, khối u bắt đầu lớn dần. Gia đình từng đưa anh đi khám tại bệnh viện chuyên khoa nhi, song do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên chưa thể điều trị.

Theo thời gian, khối u tiếp tục phát triển, ngày càng nặng và gây nhiều bất tiện trong sinh hoạt. Bệnh nhân thường xuyên bị đau da đầu, nhức đầu, tai ù và suy giảm thính lực do khối u chèn ép, đặc biệt rõ ở tai phải. Dù vậy, sức khỏe tổng thể của anh vẫn khá ổn định.

Khi khối u phát triển quá lớn, gây nặng nề và ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt hằng ngày, gia đình mới quyết định đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị.

Bệnh viện Chợ Rẫy 'trả lại' gương mặt cho bệnh nhân bị u khủng làm biến dạng- Ảnh 2.

Ê kíp phẫu thuật cắt bỏ khối u sợi thần kinh gần 1 kg

ẢNH: BVCC

Bác sĩ Hoàng Bá Dũng, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân từng thăm khám tại nhiều cơ sở y tế nhưng chưa được chỉ định phẫu thuật. Nguyên nhân khối u có kích thước quá lớn, nguy cơ mất máu nhiều và có thể gây tổn thương dây thần kinh số 7 (liệt mặt).

Theo bác sĩ Dũng, u sợi thần kinh vùng mặt là bệnh lý lành tính, bẩm sinh, có yếu tố di truyền liên quan đến rối loạn nhiễm sắc thể, di truyền theo gen trội. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, trung bình vài năm, thậm chí 5 năm mới tiếp nhận 1 trường hợp, đặc biệt những ca có khối u lớn gây biến dạng rõ vùng mặt lại càng hiếm gặp.

Bệnh viện Chợ Rẫy 'trả lại' gương mặt cho bệnh nhân bị u khủng làm biến dạng- Ảnh 3.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật

ẢNH: BVCC

"Ê kíp quyết định phẫu thuật cắt bỏ khối u sợi thần kinh gần 1 kg. Trước mổ, bệnh nhân được chụp CT để đánh giá hệ thống mạch máu nuôi u. Do u tăng sinh mạch nhiều, chúng tôi tiến hành tắc mạch trước mổ nhằm hạn chế nguy cơ chảy máu, đồng thời xây dựng phương án bảo tồn dây thần kinh mặt", bác sĩ Dũng nói. 

Dù đã tắc mạch, ca phẫu thuật vẫn gặp nhiều thách thức khi lượng máu chảy nhiều, buộc ê kíp phải thao tác hết sức thận trọng. Ca mổ kéo dài gần 5 giờ với mục tiêu vừa kiểm soát chảy máu, vừa bảo vệ các cấu trúc quan trọng.

Sau khi cắt bỏ khối u, các bác sĩ tiến hành tái tạo vị trí tai gần như bình thường, đồng thời xử lý vùng da đầu sao cho phần da và tóc còn lại có thể che phủ tốt, đảm bảo yếu tố thẩm mỹ.

Ê kíp đã cắt bỏ hơn 95% khối u, không thể lấy trọn hoàn toàn do u lan tỏa dưới da và vẫn có nguy cơ tái phát. Tuy vậy, khối u phát triển chậm, bệnh nhân được theo dõi định kỳ. Hiện sức khỏe người bệnh hồi phục tốt và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

