Bị công an mời làm việc vì bình luận 'chuẩn luôn' trên trang của Lê Trung Khoa

Công an xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ, cho biết vừa mời ông N.H.Q (45 tuổi, trú trên địa bàn) đến làm việc vì tham gia bình luận trên Facebook về nội dung xấu độc, sai sự thật.

Ông Q. được xác định đã gửi bình luận "chuẩn luôn" dưới video đăng tải trên trang thoibao.de do đối tượng phản động Lê Trung Khoa lập nhằm tuyên truyền nội dung xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Công an làm việc với trường hợp bình luận nội dung xấu độc trên mạng xã hội ẢNH: CACC

Tại cơ quan công an, anh Q. trình bày do tò mò, nhận thức còn hạn chế nên đã bình luận như đã nêu; không nhằm mục đích tuyên truyền, phát tán thông tin chống phá hay gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Xác minh cho thấy người đàn ông có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự và chưa từng vi phạm pháp luật. Do đó, công an đã tuyên truyền, phân tích để người này nhận thức được vi phạm, tự giác gỡ bỏ bình luận, cam kết không tái phạm.

Lê Trung Khoa, 55 tuổi, quốc tịch Việt Nam, hiện sinh sống tại Cộng hòa Liên bang Đức. Hồi tháng 12.2025, TAND TP.Hà Nội xét xử vắng mặt và tuyên phạt bị cáo 17 năm tù về tội "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Cuối tháng 6 vừa qua, Công an tỉnh Phú Thọ cho hay đã phát hiện hơn 200 trường hợp trên địa bàn tỉnh có hành vi theo dõi, bình luận, chia sẻ nội dung trên hệ thống trang "thoibao.de" của Lê Trung Khoa.

Trong số này, 90 trường hợp có hành vi cổ vũ, chia sẻ, bình luận, tiếp tay lan truyền các thông tin xấu độc. Lực lượng công an đã làm việc với 70 người.

Không chỉ Phú Thọ, lực lượng công an nhiều tỉnh thành thời gian qua cũng làm việc với hàng trăm cá nhân có hành vi tương tự. Chẳng hạn tại Sơn La, nhà chức trách đã mời hơn 50 người liên quan lên làm việc, trong đó giáo dục, răn đe 46 trường hợp; 4 người khác bị xử phạt hành chính với tổng số tiền hơn 30 triệu đồng.

Các trường hợp vi phạm đều đã tự nguyện gỡ bình luận, rời khỏi các hội nhóm có nội dung xấu độc, chống phá và cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật.

Theo Nghị định 174 năm 2026 (có hiệu lực từ 1.7), hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân bị phạt tiền 20 - 30 triệu đồng.

Nếu cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo… thì mức phạt nâng lên 30 - 50 triệu đồng.