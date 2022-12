Bí quyết giảm cân đón tết cho người ít vận động

Sau đây là những bí quyết giảm cân dành cho người ít vận động đã được khoa học chứng minh là an toàn và hiệu quả, theo trang tin Eat This, Not That!

1. Ngồi thẳng lưng

Giáo sư Amy Cuddy - chuyên gia tâm lý học, đang giảng dạy tại Đại học Harvard (Mỹ), cho hay việc giữ lưng luôn thẳng khi ngồi có thể giúp chúng ta cải thiện tâm trạng, từ đó giúp cơ thể giảm tiết cortisol - một loại hormone chống trầm cảm nhưng cũng góp phần tăng tích tụ mỡ trong nội tạng.

Ngoài ra, ngồi thẳng lưng cũng giúp cho vai và cơ bụng săn chắc bởi tư thế này đòi hỏi cơ thể phải vận động nhiều cơ hơn và đốt cháy nhiều calo hơn so với khi ngồi khom lưng.

Nước cần thiết cho quá trình trao đổi chất nên việc giữ cơ thể luôn đủ nước sẽ có ích cho quá trình giảm cân. Một nghiên cứu được công bố trên tờ The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (tạm dịch: Tập san nội tiết lâm sàng và chuyển hóa) đã phát hiện ra rằng khi nạp vào 2 cốc nước trong 30 phút, tỷ lệ trao đổi chất của một người tăng lên đến 30%.

Giấc ngủ có vai trò quan trọng đối với cân nặng của một người. Ngủ đủ giấc giúp cơ thể chúng ta sửa chữa và xây dựng lại cơ bắp, giảm tích tụ mỡ cũng như duy trì sự điều hòa của các hormone điều chỉnh cơn đói. Nếu không ngủ đủ, hormone leptin sẽ giảm xuống, khiến chúng ta luôn cảm thấy nôn nao và đói.





Một nghiên cứu của Đại học Chicago (Mỹ) cũng đã chỉ ra rằng ngủ không đủ giấc có thể khiến hiệu quả giảm cân bị mất đi một nửa.

4. Uống trà xanh

Một nghiên cứu được công bố trên tờ The American Journal of Clinical Nutrition (tạm dịch: Tạp chí dinh dưỡng lâm sàng Mỹ) cho thấy trà xanh có chứa một số chất chống oxy hóa được gọi là catechin giúp tăng cường quá trình oxy hóa chất béo. Do đó loại thức uống này rất hiệu quả với việc giảm cân.

5. Ăn vặt thông minh

Bữa ăn nhẹ lành mạnh với các loại thực phẩm như hạt khô, trái cây tươi, sữa chua… sẽ giúp chúng ta no lâu và không cần ăn quá nhiều vào bữa chính.

Ngoài ra, cũng cần đặc biệt lưu ý không nên vừa ăn vừa làm việc, bởi điều này có thể làm gián đoạn tín hiệu no đến não, khiến chúng ta ăn nhiều hơn mức cơ thể đang cần.