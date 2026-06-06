Bí quyết giúp trẻ tìm thấy niềm vui với sách

Giữa vô vàn lựa chọn giải trí mùa hè trên điện thoại thông minh, từ lướt TikTok đến trò chơi điện tử, làm thế nào để trẻ em vẫn tìm thấy niềm vui với những trang sách? Đó cũng là vấn đề được đặt ra tại chương trình giao lưu “Hè vui cùng sách: Cách chọn sách phù hợp cho trẻ em & phương thức giải trí lành mạnh thời 4.0” do NXB Kim Đồng phối hợp cùng Nhà sách Fahasa tổ chức sáng 6.6 tại TP.HCM.

Không chỉ là buổi trò chuyện về sách, chương trình còn mở ra nhiều chia sẻ gần gũi xoay quanh cách cha mẹ đồng hành cùng con trong thời đại số.

Hai khách mời trong buổi giao lưu: nhà văn Cát Tường và nhà văn Mai Anh Đoàn ẢNH: XUÂN NHI

Hãy để trẻ đọc điều mình thích trước

Theo nhà văn Mai Anh Đoàn, điều quan trọng nhất để trẻ yêu sách không nằm ở việc ép các em đọc những cuốn sách được người lớn cho là "bổ ích", mà trước tiên phải để trẻ cảm thấy đọc sách là niềm vui.

"Hãy khuyến khích con đọc những gì con thích trước, rồi từ đó mới dần hướng các em đến những nội dung khác phù hợp hơn với sở thích và gu đọc", nhà văn Mai Anh Đoàn chia sẻ.

Theo tác giả Mai Anh Đoàn, để trẻ yêu sách, điều quan trọng không chỉ nằm ở việc chọn đúng cuốn sách mà còn ở sự đồng hành kiên nhẫn của gia đình. Chị cho rằng nhiều phụ huynh đang quá sốt ruột trong việc xây dựng thói quen đọc cho con, trong khi trẻ chỉ có thể duy trì niềm hứng thú với sách khi được tôn trọng sở thích và tiếp cận việc đọc một cách tự nhiên, không áp lực.



Rất nhiều sách, truyện phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi giới thiệu tại buổi giao lưu ẢNH: XUÂN NHI

"Cha mẹ nên dành thời gian đọc cùng con, trò chuyện về cuốn sách thay vì chỉ giao sách cho trẻ. Đó cũng là một cách kết nối gia đình", tác giả Mai Anh Đoàn nói.

Theo nữ tác giả, phụ huynh cũng nên ưu tiên lựa chọn sách từ những nhà xuất bản uy tín để đảm bảo nội dung được kiểm duyệt phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi.

Mỗi cuốn sách là một cuộc trò chuyện với trẻ nhỏ

Trong khi đó, nhà văn Cát Tường cho rằng sách thiếu nhi hôm nay không chỉ kể chuyện mà còn mở ra cho trẻ em một thế giới giàu cảm xúc và trí tưởng tượng thông qua những điều gần gũi nhất.

Rất nhiều độc giả nhí hào hứng giao lưu, đặt câu hỏi, tương tác cùng hai nhà văn ẢNH: XUÂN NHI

Từ con vật, đồ vật quen thuộc đến những câu chuyện đời thường, các tác giả lồng ghép những nét tính cách và bài học nhân văn để trẻ dễ tiếp nhận thông điệp hơn.

"Các con sẽ thấy thế giới muôn màu muôn vẻ và tiếp thu những bài học ý nghĩa một cách tự nhiên hơn", tác giả chia sẻ.

Nhà văn Cát Tường cho rằng mỗi đứa trẻ đều có cá tính và nhu cầu tiếp nhận khác nhau, vì vậy việc lựa chọn sách không nên chỉ dựa vào giới tính hay những xu hướng đang phổ biến. “Có bé hướng nội, có bé hướng ngoại, có bé nhạy cảm… Mỗi cuốn sách đều là một cuộc trò chuyện nhỏ với những bạn đọc nhí có cá tính khác nhau”, chị chia sẻ.

Bên cạnh đó, tác giả khuyến nghị phụ huynh nên tham khảo độ tuổi được nhà xuất bản ghi trên bìa hoặc bìa sau của sách để dễ dàng lựa chọn những đầu sách phù hợp với khả năng tiếp nhận và sở thích của con.

Giúp trẻ rời màn hình bằng những thói quen nhỏ

Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm tại chương trình là câu chuyện làm sao để trẻ em bớt phụ thuộc vào thiết bị điện tử trong dịp hè.

Chia sẻ về vấn đề này, nhà văn Mai Anh Đoàn gợi ý phụ huynh có thể áp dụng "quy tắc 21 ngày" để xây dựng thói quen đọc sách cho con.

Theo tác giả, việc xây dựng thói quen đọc sách cho trẻ cần được thực hiện từng bước. Trước hết là giảm sự lệ thuộc vào thiết bị điện tử và các yếu tố gây xao nhãng, sau đó tạo điều kiện để trẻ tiếp cận những hoạt động thay thế như đọc sách, chơi board game hay gắn kết với gia đình. Khi được duy trì đều đặn trong khoảng 21 ngày theo một lịch trình ổn định, những hoạt động này có thể trở thành thói quen tích cực của trẻ.

Các độc giả nhí chụp ảnh kỷ niệm cùng hai nhà văn ẢNH: XUÂN NHI

Không khí buổi giao lưu trở nên sôi động với phần hỏi đáp, trò chơi tương tác và những chia sẻ hồn nhiên từ các độc giả nhỏ tuổi. Nhiều phụ huynh cũng nán lại sau chương trình để tìm kiếm những đầu sách phù hợp cho con trong mùa hè.

Từ những câu chuyện nhỏ quanh việc chọn sách và xây dựng thói quen đọc, chương trình cho thấy hành trình đưa trẻ đến với sách không bắt đầu từ những quy tắc cứng nhắc mà từ sự đồng hành của gia đình. Khi cha mẹ cùng đọc, cùng lắng nghe và tôn trọng sở thích của con, mỗi cuốn sách đều có thể trở thành cầu nối giúp trẻ khám phá thế giới theo cách riêng của mình.