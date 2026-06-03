Bạn đồng hành giúp thanh niên làm chủ thời đại số

Nơi nuôi dưỡng tinh thần phụng sự cộng đồng

Với vai trò là một bác sĩ, giảng viên và Bí thư Đoàn Trường Y - Trường ĐH Y Dược TP.HCM, tôi gửi đến Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII niềm tin, sự kỳ vọng và trách nhiệm của tuổi trẻ khối ngành sức khỏe trong giai đoạn mới.

Thạc sĩ - bác sĩ Hồ Ngọc Lợi ẢNH: NVCC

Tôi mong Đại hội sẽ tiếp tục khẳng định vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là môi trường quan trọng để thanh niên rèn luyện lý tưởng, bản lĩnh, tri thức và khát vọng cống hiến. Đối với sinh viên y khoa và thanh niên ngành y tế, Đoàn không chỉ là nơi tổ chức phong trào mà còn là môi trường nuôi dưỡng lòng nhân ái, tinh thần phụng sự cộng đồng và trách nhiệm nghề nghiệp.

Tôi kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ có thêm nhiều định hướng mạnh mẽ cho thanh niên trong chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ vào chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, cần có thêm các chương trình đồng hành cùng sinh viên ngành sức khỏe trong rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp với người bệnh, năng lực làm việc liên ngành và tinh thần học tập suốt đời.

Tôi tin tuổi trẻ Việt Nam trong nhiệm kỳ mới sẽ bản lĩnh hơn, sáng tạo hơn, nhân văn hơn và sẵn sàng dấn thân vì một đất nước khỏe mạnh, văn minh, phát triển.

Thạc sĩ - bác sĩ Hồ Ngọc Lợi (Bí thư Đoàn Trường Y - Trường ĐH Y Dược TP.HCM)

Hỗ trợ thanh niên làm chủ công nghệ

Là một người trẻ thuộc thế hệ Z, mình luôn tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Hướng về Đại hội Đoàn toàn quốc lần này, mình mong tổ chức Đoàn sẽ ngày càng vững mạnh, trở thành người bạn đồng hành tin cậy của thanh niên trong kỷ nguyên số.

Châu Đặng Phúc Ngân ẢNH: NVCC

Kỳ vọng lớn nhất của mình là tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình chuyển đổi số và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho người trẻ. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, thanh niên rất cần những sân chơi học thuật chuyên sâu, các khóa đào tạo kỹ năng mềm thực chiến và cơ hội tiếp cận công nghệ hiện đại.

Mình mong tổ chức Đoàn có thể làm cầu nối, định hướng và hỗ trợ thanh niên làm chủ công nghệ, biến những thách thức của thời đại 4.0 thành cơ hội bứt phá cho thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, mình kỳ vọng tổ chức Đoàn sẽ chú trọng hơn nữa đến các phong trào: Sáng tạo trẻ và khởi nghiệp xanh. Hãy tạo điều kiện, cơ chế và nguồn lực để những ý tưởng sáng tạo của học sinh, sinh viên không chỉ dừng lại ở quy mô cuộc thi mà có thể đi vào thực tế, đóng góp giá trị bền vững cho cộng đồng.

Châu Đặng Phúc Ngân, Ủy viên Thường vụ Đoàn Khoa Sư phạm, Trường ĐH Thủ Dầu Một

Đồng hành cùng thanh niên trong thời đại số

Là một sinh viên luật, mình kỳ vọng Đại hội Đoàn toàn quốc sắp tới sẽ thực sự trở thành diễn đàn hành động của thế hệ trẻ.

Trần Thị Châu Anh ẢNH: NVCC

Những năm gần đây, các diễn đàn đối thoại của Đoàn đã cho thấy sự đổi mới mạnh mẽ khi thu hút nhiều ý kiến, sáng kiến từ đoàn viên, thanh niên trên cả nước. Điều đó cho thấy người trẻ ngày nay không chỉ muốn được lắng nghe mà còn mong muốn trực tiếp đóng góp vào sự phát triển của xã hội và đất nước.

Dưới góc độ sinh viên luật, mình mong tổ chức Đoàn sẽ chú trọng hơn nữa việc nâng cao nhận thức pháp lý, ý thức công dân và bản lĩnh của thanh niên trong bối cảnh xã hội số phát triển nhanh chóng. Mình hy vọng sẽ có thêm nhiều diễn đàn pháp luật, phiên tòa giả định, cuộc thi tranh biện và các chương trình phổ biến pháp luật bằng hình thức sáng tạo, gần gũi với sinh viên.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số, mình tin thanh niên không chỉ cần nhiệt huyết mà còn phải có tri thức, kỹ năng số, ngoại ngữ và tinh thần thích ứng để sẵn sàng cống hiến, trưởng thành.

Trần Thị Châu Anh (Sinh viên ĐH Kinh tế quốc dân)