Đưa thanh niên trở thành lực lượng tiên phong của đất nước

Đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục thế hệ trẻ

Theo Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, một trong những thành công nổi bật của nhiệm kỳ XII là sự đổi mới toàn diện công tác tuyên truyền, giáo dục theo hướng hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số và phù hợp với nhu cầu của thanh niên. Các cấp bộ Đoàn đã triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.

Tuổi trẻ thủ đô trong lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2026 ẢNH: XUÂN TÙNG

Nhiều chiến dịch truyền thông tạo được sức lan tỏa lớn như "Hòa bình đẹp lắm", "Phủ đỏ mạng xã hội", "Tự hào Việt Nam", hay Đề án "Câu chuyện thời hoa lửa" đã thu hút hàng tỉ lượt tiếp cận, trở thành những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong thanh thiếu nhi cả nước.

Đặc biệt, tổ chức Đoàn đã tiên phong ứng dụng công nghệ số trong giáo dục thanh niên. Ứng dụng Thanh niên Việt Nam, hệ thống học tập trực tuyến, các cuộc thi trực tuyến, cùng việc bước đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong nắm bắt dư luận xã hội đã tạo nên phương thức giáo dục mới, gần gũi và hiệu quả hơn với giới trẻ.

Một điểm sáng tiêu biểu của nhiệm kỳ XII là phong trào "Thanh niên tình nguyện". Với phương châm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và phát huy chủ trương "3 liên kết", phong trào đã thu hút hàng chục triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Các đội hình tình nguyện của tuổi trẻ thủ đô ra quân trong Tháng Thanh niên năm 2026 ẢNH: XUÂN TÙNG

Từ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đến bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, đảm bảo an sinh xã hội, tuổi trẻ cả nước đã để lại những công trình, phần việc thiết thực. Hàng nghìn tuyến đường thanh niên, công trình dân sinh, hoạt động hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa, vùng thiên tai được triển khai hiệu quả. Những chương trình như Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Xuân tình nguyện, Tháng ba biên giới, Tình nguyện mùa đông tiếp tục khẳng định thương hiệu của tổ chức Đoàn trong công tác an sinh xã hội.

Theo báo cáo của T.Ư Đoàn, tính đến cuối năm 2025 đã có gần 49 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức, vượt xa chỉ tiêu đề ra.

Khơi dậy tinh thần sáng tạo và làm chủ công nghệ

Một dấu ấn quan trọng khác của nhiệm kỳ XII là việc thúc đẩy mạnh mẽ phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo", góp phần hình thành lớp thanh niên có tư duy đổi mới, thích ứng với kỷ nguyên số. Lần đầu tiên những phong trào như "Bình dân học vụ số", "Phổ cập AI" được triển khai rộng khắp, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Qua đó, nhận thức và năng lực số của thanh niên được nâng lên rõ rệt.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, trao quà cho thiếu nhi vùng biên năm 2026 ẢNH: ĐĂNG HẢI

Nhiều cuộc thi ý tưởng sáng tạo, diễn đàn nghiên cứu khoa học, không gian sáng tạo trẻ được tổ chức thường xuyên. Trong sản xuất kinh doanh, hàng loạt sáng kiến ứng dụng khoa học, công nghệ được thanh niên đề xuất, giúp nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất. Đáng chú ý, có hơn 156.000 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai và hiện thực hóa, vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ.

Phong trào "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc" tiếp tục được triển khai sâu rộng, khẳng định vai trò của thanh niên trong nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền đất nước. Thanh niên quân đội, công an phát huy hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, thực hiện hàng nghìn công trình, sáng kiến và xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm, sáng tạo.

Các chương trình hướng về biên giới, biển đảo tiếp tục được duy trì với nhiều hoạt động ý nghĩa. Nhiều công trình thanh niên được triển khai tại các địa bàn khó khăn, góp phần chăm lo đời sống người dân và cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Đồng hành cùng thanh niên trên mọi chặng đường phát triển

Không chỉ tạo môi trường cống hiến, tổ chức Đoàn còn thể hiện rõ vai trò đồng hành cùng thanh niên trong học tập, nghề nghiệp, khởi nghiệp và phát triển kỹ năng. Các phong trào "Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện" tiếp tục được mở rộng và nâng cao chất lượng, trở thành động lực để học sinh, sinh viên phấn đấu toàn diện. Chương trình "Tiếp sức đến trường" cùng nhiều quỹ học bổng, quỹ hỗ trợ học tập đã giúp hàng chục nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục theo đuổi ước mơ học tập.

Thanh niên hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở Hà Nội ẢNH: VŨ THƠ

Trong lĩnh vực khởi nghiệp, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động đào tạo kỹ năng, kết nối nguồn vốn, tư vấn pháp lý và hỗ trợ hiện thực hóa các dự án khởi nghiệp sáng tạo. Hơn 7.100 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên được hỗ trợ trong nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, hàng triệu lượt thanh niên được tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế.

Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng tiếp tục được quan tâm với nhiều mô hình sáng tạo. Cuộc vận động "Vì đàn em thân yêu", mô hình "Hội đồng trẻ em", chương trình phòng chống đuối nước, bảo vệ trẻ em đã mang lại những hiệu quả thiết thực.

Song song đó, công tác xây dựng Đoàn có nhiều đổi mới quan trọng. Chuyển đổi số được đẩy mạnh trong quản lý đoàn viên thông qua sổ đoàn viên điện tử, thẻ đoàn viên điện tử và phần mềm quản lý đoàn viên. Tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt 69,3%, cao hơn nhiệm kỳ trước 3,3%. Đây là những con số cho thấy sức sống và sức hút của tổ chức Đoàn trong bối cảnh mới.

Nền tảng cho một nhiệm kỳ mới

Nhìn lại chặng đường nhiệm kỳ XII, có thể khẳng định công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt được nhiều kết quả toàn diện, để lại những dấu ấn rõ nét trong xã hội. Từ giáo dục lý tưởng, khơi dậy khát vọng cống hiến đến phát huy tinh thần tình nguyện, sáng tạo, chuyển đổi số và đồng hành với thanh niên, tổ chức Đoàn đã đưa thanh niên trở thành lực lượng tiên phong của đất nước.

Những thành tựu ấy không chỉ là kết quả của một nhiệm kỳ nỗ lực đổi mới mà còn tạo nền tảng quan trọng để tuổi trẻ VN bước vào nhiệm kỳ XIII với khí thế mới, bản lĩnh mới và khát vọng lớn hơn, sẵn sàng tiên phong trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Theo T.Ư Đoàn, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Sau 40 năm đổi mới, thế hệ trẻ VN ngày càng trưởng thành, có trình độ học vấn cao hơn, khả năng tiếp cận tri thức và khoa học, công nghệ tốt hơn. Đại đa số thanh niên giàu lòng yêu nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cũng đứng trước nhiều thách thức mới như già hóa dân số, sự tác động của kinh tế thị trường, mạng xã hội, chuyển dịch cơ cấu lao động, yêu cầu ngày càng cao về kỹ năng và chất lượng nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, những vấn đề về lối sống, sức khỏe, tệ nạn xã hội và nguy cơ phai nhạt lý tưởng ở một bộ phận thanh niên đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn trong thời gian tới.