Bí quyết 'nhỏ mà có võ': 5 phút mỗi ngày giúp sống thọ hơn

Tin vui là 2 nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng thay vì thay đổi lớn, những điều chỉnh nhỏ sau đây lại mang đến hiệu quả bất ngờ, giúp sống thọ hơn, theo trang tin y khoa Medical Express.

Nghiên cứu đầu tiên được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet đã phân tích dữ liệu từ hơn 135.000 người tại Na Uy, Thụy Điển, Mỹ và Ngân hàng Sinh học Anh, được theo dõi trong 8 năm.

Kết quả cho thấy những thay đổi nhỏ sau đây có thể ngăn ngừa tới 20% số ca tử vong, kéo dài tuổi thọ.

Đi bộ nhanh thêm 5 phút mỗi ngày giúp giảm khoảng 10% tỷ lệ tử vong Ảnh: AI

Đi bộ nhanh thêm 5 phút mỗi ngày. Điều này giúp giảm khoảng 10% tỷ lệ tử vong. Nếu tăng lên 10 phút, mức giảm lên tới 15%. Và với người ít vận động, chỉ cần thêm 5 phút đi bộ cường độ trung bình cũng giúp giảm 6% tỷ lệ tử vong.

Giảm thời gian ngồi. Cắt giảm 30 phút ngồi mỗi ngày giúp ngăn ngừa hơn 7% số ca tử vong. Nếu giảm được 1 giờ, con số này lên tới 13%.

Nghiên cứu thứ 2 vừa được công bố trên tạp chí y khoa eClinicalMedicine với gần 60.000 người tham gia từ UK Biobank đã chỉ ra rằng:

Muốn tăng thêm 1 năm tuổi thọ: Chỉ cần ngủ thêm 25 phút mỗi ngày.

Muốn cộng thêm 9 năm vào tuổi thọ: Hãy kết hợp ngủ 7 - 8 tiếng mỗi đêm, tập thể dục từ trung bình đến mạnh mẽ trong hơn 40 phút và ăn uống lành mạnh, theo Medical Express.

Các nhà nghiên cứu giải thích vì mục tiêu tập luyện 150 phút/tuần theo Hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thường "không khả thi" đối với tất cả mọi người, nên họ tập trung vào những thay đổi nhỏ thực tế. Tập luyện cường độ trung bình là những hoạt động khiến chúng ta thở mạnh hơn và cảm thấy nóng người hơn, như đi bộ nhanh, làm việc nhà hoặc làm vườn. Những thay đổi nhỏ này giúp tối ưu hóa quá trình trao đổi chất và giảm tác hại của lối sống tĩnh tại.

Các tác giả đã kết luận chỉ cần thêm 5 phút vận động mỗi ngày cũng mang lại lợi ích đáng kể và khả thi với hầu hết mọi người. Thay vì tập trung vào những mục tiêu quá cao, chỉ cần những điều chỉnh nhỏ như ngủ thêm một chút, ăn thêm nửa chén rau hoặc bớt ngồi một chút có thể tạo ra tác động không nhỏ đến tuổi thọ.