Sức khỏe

Bí quyết 'nhỏ mà có võ': 5 phút mỗi ngày giúp sống thọ hơn

Thiên Lan
Thiên Lan
10/02/2026 00:10 GMT+7

Sống thọ và khỏe mạnh là mục tiêu hàng đầu của bất kỳ ai. Tuy nhiên, việc thực hiện hàng loạt lời khuyên khắt khe đôi khi trở nên quá sức.

Tin vui là 2 nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng thay vì thay đổi lớn, những điều chỉnh nhỏ sau đây lại mang đến hiệu quả bất ngờ, giúp sống thọ hơn, theo trang tin y khoa Medical Express.

Nghiên cứu đầu tiên được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet đã phân tích dữ liệu từ hơn 135.000 người tại Na Uy, Thụy Điển, Mỹ và Ngân hàng Sinh học Anh, được theo dõi trong 8 năm.

Kết quả cho thấy những thay đổi nhỏ sau đây có thể ngăn ngừa tới 20% số ca tử vong, kéo dài tuổi thọ.

Bí quyết 'nhỏ mà có võ': 5 phút mỗi ngày giúp sống thọ hơn - Ảnh 1.

Đi bộ nhanh thêm 5 phút mỗi ngày giúp giảm khoảng 10% tỷ lệ tử vong

Ảnh: AI

Đi bộ nhanh thêm 5 phút mỗi ngày. Điều này giúp giảm khoảng 10% tỷ lệ tử vong. Nếu tăng lên 10 phút, mức giảm lên tới 15%. Và với người ít vận động, chỉ cần thêm 5 phút đi bộ cường độ trung bình cũng giúp giảm 6% tỷ lệ tử vong.

Giảm thời gian ngồi. Cắt giảm 30 phút ngồi mỗi ngày giúp ngăn ngừa hơn 7% số ca tử vong. Nếu giảm được 1 giờ, con số này lên tới 13%.

Nghiên cứu thứ 2 vừa được công bố trên tạp chí y khoa eClinicalMedicine với gần 60.000 người tham gia từ UK Biobank đã chỉ ra rằng:

Muốn tăng thêm 1 năm tuổi thọ: Chỉ cần ngủ thêm 25 phút mỗi ngày.

Muốn cộng thêm 9 năm vào tuổi thọ: Hãy kết hợp ngủ 7 - 8 tiếng mỗi đêm, tập thể dục từ trung bình đến mạnh mẽ trong hơn 40 phút và ăn uống lành mạnh, theo Medical Express.

Các nhà nghiên cứu giải thích vì mục tiêu tập luyện 150 phút/tuần theo Hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thường "không khả thi" đối với tất cả mọi người, nên họ tập trung vào những thay đổi nhỏ thực tế. Tập luyện cường độ trung bình là những hoạt động khiến chúng ta thở mạnh hơn và cảm thấy nóng người hơn, như đi bộ nhanh, làm việc nhà hoặc làm vườn. Những thay đổi nhỏ này giúp tối ưu hóa quá trình trao đổi chất và giảm tác hại của lối sống tĩnh tại.

Các tác giả đã kết luận chỉ cần thêm 5 phút vận động mỗi ngày cũng mang lại lợi ích đáng kể và khả thi với hầu hết mọi người. Thay vì tập trung vào những mục tiêu quá cao, chỉ cần những điều chỉnh nhỏ như ngủ thêm một chút, ăn thêm nửa chén rau hoặc bớt ngồi một chút có thể tạo ra tác động không nhỏ đến tuổi thọ.

sống thọ tuổi thọ đi bộ nhanh Giấc ngủ ngồi nhiều vận động mỗi ngày
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
