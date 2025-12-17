Bí quyết sống khỏe của người 100 tuổi: Những việc họ làm đều đặn mỗi tuần

Ưu tiên chế độ ăn lành mạnh

Khoảng 67% người tham gia khảo sát cho rằng ăn uống khoa học là điều không thể thiếu để lão hóa khỏe mạnh. Dù không nhấn mạnh một nhóm thực phẩm cụ thể, nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu thực phẩm siêu chế biến có thể dẫn đến nguy cơ cao mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ, suy giảm nhận thức và tử vong sớm, theo Health.

Theo tiến sĩ Jordan Weiss, Đại học New York (Mỹ), ăn các thực phẩm như rau xanh, trái cây, các loại hạt giúp giảm viêm, cải thiện kiểm soát đường huyết và cung cấp chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào.

Tiến sĩ Weiss nhấn mạnh, ăn uống để sống thọ không phải là chạy theo “siêu thực phẩm”, mà là duy trì một chế độ ăn cân bằng và ổn định lâu dài.

Duy trì tập luyện xây dựng cơ bắp

Có 46% người trên 100 tuổi cho biết họ tập các bài tập giúp duy trì hoặc tăng cường cơ bắp. Theo các chuyên gia, khối lượng cơ và sức mạnh suy giảm theo tuổi tác, làm tăng nguy cơ té ngã, giảm khả năng vận động và mất độc lập.

Việc duy trì cơ bắp không chỉ giúp vận động tốt hơn mà còn hỗ trợ trao đổi chất và sức khỏe tổng thể Ảnh minh họa: AI

Một nghiên cứu được công bố năm 2022 cho thấy, người trên 65 tuổi tập luyện sức mạnh ít nhất 2 lần mỗi tuần có nguy cơ tử vong thấp hơn đáng kể so với nhóm ít hoặc không tập. Việc duy trì cơ bắp không chỉ giúp vận động tốt hơn mà còn hỗ trợ trao đổi chất và sức khỏe tổng thể.

Đi bộ thường xuyên

Khoảng 42% người được khảo sát duy trì thói quen đi bộ hoặc đi bộ đường dài mỗi tuần. Đi bộ được xem là hình thức vận động đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch và chuyển hóa.

Theo nhiều nghiên cứu, đi bộ từ 7.000 đến 10.000 bước mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, ung thư và tử vong sớm. Ngoài ra, đi bộ ngoài trời còn tăng sự tiếp xúc với thiên nhiên, góp phần giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và tăng cường miễn dịch.

Thực hành các hoạt động giảm căng thẳng

Khoảng 36% người trên 100 tuổi dành thời gian cho các hoạt động giảm stress như thiền hoặc thở chậm.

Theo tiến sĩ Weiss, căng thẳng mạn tính làm tăng cortisol, thúc đẩy viêm, ảnh hưởng xấu đến giấc ngủ và sức khỏe tim mạch, từ đó đẩy nhanh quá trình lão hóa sinh học. Vì vậy, ngay cả những khoảng thời gian thư giãn ngắn cũng có thể kích hoạt hệ thần kinh đối giao cảm, giúp cơ thể “hạ nhiệt” và phục hồi tốt hơn.

30% người 100 tuổi làm vườn mỗi tuần

Gần 30% người tham gia khảo sát cho biết họ làm vườn mỗi tuần. Hoạt động này là sự kết hợp của vận động thể chất, tiếp xúc ánh nắng, thiên nhiên (giúp cơ thể tổng hợp vitamin D) và thói quen sinh hoạt có mục đích.

Tập luyện tim mạch

Khoảng 28% người trên 100 tuổi duy trì các bài tập tim mạch như chạy bộ, đạp xe hoặc bơi lội. Theo các chuyên gia, cardio giúp cải thiện lưu thông máu, cung cấp oxy và tăng sức bền toàn thân. Thể lực tim phổi tốt đã được chứng minh có liên quan đến nguy cơ tử vong thấp hơn do nhiều nguyên nhân.