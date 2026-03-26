Bí quyết thanh lọc cơ thể tự nhiên, không cần nhịn ăn

Từ thói quen xấu trên, cơ thể bắt đầu xuất hiện cảm giác mệt mỏi, đầy hơi, khó chịu và rối loạn cảm giác đói, theo trang sức khỏe HealthShots (Ấn Độ).

Ông Luke Coutinho, chuyên gia lối sống ở Ấn Độ, cho biết cơ thể không cần các phương pháp thải độc khắc nghiệt để phục hồi.

Việc ép cơ thể nhịn ăn, tập thể dục nặng hoặc kiểm soát quá mức chỉ làm tăng căng thẳng. Cơ thể phục hồi nhanh hơn khi nhận được tín hiệu nhẹ nhàng và ổn định. Ông nhấn mạnh việc điều chỉnh quá mức sẽ phản tác dụng.

. Uống nước ngay khi bụng còn trống giúp hỗ trợ tiêu hóa và duy trì năng lượng Ảnh: AI

Uống đủ nước và giữ mọi thứ đơn giản

Cơ thể cần nước để bắt đầu quá trình phục hồi. Uống nước ngay khi bụng còn trống giúp hỗ trợ tiêu hóa và duy trì năng lượng. Nước ấm hoặc nước ở nhiệt độ phòng đều phù hợp tùy cơ địa.

Theo ông Coutinho, việc thêm muối hoặc chanh chỉ nên áp dụng khi cơ thể phù hợp. Ông nhấn mạnh không nên chạy theo các xu hướng thải độc trên mạng.

Nước giúp hỗ trợ gan, cải thiện nhu động ruột và điều chỉnh cảm giác đói.

Thiết lập lại nhịp ăn uống

Trong 72 giờ đầu, mục tiêu chính là tạo lại cấu trúc bữa ăn. Cơ thể cần ít nhất một bữa ăn đầy đủ, đơn giản và cân bằng mỗi ngày. Bữa ăn nên theo kiểu gia đình, dễ tiêu hóa và không cầu kỳ.

Việc bỏ bữa để bù lại những lần ăn quá nhiều không mang lại hiệu quả. Khi bữa ăn trở lại đều đặn, cảm giác thèm ăn giảm dần.

Điều chỉnh thứ tự ăn trong bữa

Cách ăn ảnh hưởng trực tiếp đến tiêu hóa và cảm giác no. Theo khuyến nghị, bạn bắt đầu bữa ăn bằng rau sống nếu cơ thể phù hợp. Theo đó, các loại rau có thể lựa chọn gồm dưa leo, cà rốt, củ cải hoặc salad đơn giản.

Trường hợp không phù hợp với thực phẩm sống, rau nấu chín nhẹ là lựa chọn thay thế. Sau đó, cơ thể tiếp nhận rau chín như rau xào, canh hoặc rau hấp.

Tiếp theo là nguồn protein như đậu, trứng, cá, thịt gà, đậu phụ hoặc sữa chua nếu phù hợp. Tinh bột như cơm hoặc bánh mì nên ăn sau cùng và với lượng vừa phải.

Cách sắp xếp này giúp cơ thể nhận lại tín hiệu ổn định. Hệ tiêu hóa hoạt động trật tự hơn và cảm giác thèm ăn giảm rõ rệt.

Một buổi đi bộ nhẹ từ 10 đến 15 phút sau bữa ăn giúp cải thiện tiêu hóa Ảnh: AI

Vận động nhẹ để hỗ trợ tiêu hóa

Vận động đóng vai trò hỗ trợ thay vì trừng phạt cơ thể. Một buổi đi bộ nhẹ từ 10 đến 15 phút sau bữa ăn giúp cải thiện tiêu hóa. Hoạt động này hỗ trợ kiểm soát đường huyết và giúp tinh thần thư giãn.

Mục tiêu của vận động là giúp cơ thể xử lý thức ăn hiệu quả. Cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn vào ngày hôm sau mà không cần ép buộc.

Ổn định giấc ngủ và giảm kích thích

Giấc ngủ quyết định quá trình phục hồi của cơ thể. Thời gian ngủ thất thường và việc sử dụng thiết bị điện tử vào ban đêm làm rối loạn nhịp sinh học. Cảm giác đói, tâm trạng và tiêu hóa đều chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Bạn duy trì giờ ngủ cố định trong vài ngày liên tiếp. Việc cải thiện thời gian ngủ từ 30 đến 45 phút cũng mang lại lợi ích rõ rệt. Tiếp xúc ánh sáng buổi sáng từ 5 đến 10 phút giúp điều chỉnh nhịp sinh học.

Ông Coutinho nhấn mạnh cần hạn chế các kích thích trước khi ngủ như tin tức, công việc và mạng xã hội.