Bí thư, chủ tịch xã livestream bán hàng nông sản địa phương, chốt hơn 1,4 ngàn sản phẩm

Tối 11.11, Ban Chấp hành Đoàn xã Sen Ngư phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức phiên livestream bán hàng với chủ đề “Chung tay quảng bá sản phẩm nông sản địa phương”. Điểm nhấn của chương trình là sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo xã, cùng hai nữ cựu chiến sĩ Đại đội nữ pháo binh Ngư Thủy anh hùng.

Dàn lãnh đạo xã Sen Ngư và 2 cựu chiến sĩ pháo binh Ngư Thủy anh hùng tham gia vào phiên live ẢNH: THANH LỘC

Tham gia phiên livestream có ông Đặng Đại Bàng, Bí thư Đảng ủy xã Sen Ngư; ông Nguyễn Văn Nghĩa, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sen Ngư; cùng đại diện các hợp tác xã, thanh niên khởi nghiệp và hai cựu chiến sĩ Ngô Thị Thanh Thới, Nguyễn Thị Hương.

Không chỉ giới thiệu sản phẩm, các khách mời còn chia sẻ những câu chuyện về truyền thống quê hương, quá trình sản xuất và khởi nghiệp, góp phần tạo không khí gần gũi, thu hút người xem tương tác và đặt hàng.

Tại phiên chợ online, nhiều đặc sản địa phương đạt chuẩn OCOP 3 sao, 4 sao được giới thiệu như chả cá lóc Ngư Nam, nước mắm Ngư Thủy, mực một nắng Ngư Trung, yến chưng đường phèn và cá lóc khô tẩm gia vị.

Nhiều bạn trẻ góp công sức cho phiên live thành công ẢNH: THANH LỘC

Theo ban tổ chức, buổi livestream thu hút 20.300 lượt theo dõi, 4.300 lượt tương tác, trong đó có khoảng 1.000 lượt thích, 3.000 bình luận và 290 lượt chia sẻ. Đáng chú ý, chương trình ghi nhận 1.414 đơn vị sản phẩm được đặt mua, gồm 440 sản phẩm chả cá lóc Ngư Nam, 310 sản phẩm cá lóc khô tẩm gia vị, 250 túi mực một nắng Ngư Trung, 234 set yến chưng đường phèn, 105 chai nước mắm Ngư Thủy và 75 lít nước mắm.

Hoạt động được tổ chức nhằm hỗ trợ các hợp tác xã, hộ sản xuất mở rộng kênh tiêu thụ, đưa nông sản và đặc sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng thông qua nền tảng số. Qua đó, phát huy vai trò của chính quyền, đoàn viên, hội viên phụ nữ trong thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế nông thôn.