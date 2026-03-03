Bí thư Trần Lưu Quang: Giải bài toán kẹt xe là nhiệm vụ cực khó của TP.HCM

Tại buổi tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 6 ở các phường Chợ Lớn, Chợ Quán và An Đông (TP.HCM), ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã lắng nghe nhiều ý kiến xoay quanh các vấn đề về giao thông, y tế cơ sở, chỉnh trang đô thị và môi trường. Trong đó, câu chuyện kẹt xe tiếp tục là mối quan tâm lớn nhất.



Kẹt xe trên đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Xuân Hòa) chiều 3.3 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cử tri lo kẹt xe, quá tải bệnh viện, chung cư cũ xuống cấp

Nhiều cử tri cho rằng, áp lực hạ tầng đô thị ngày càng lớn, đặc biệt là tình trạng kẹt xe kéo dài nhiều năm chưa có chuyển biến rõ rệt.

Cử tri Thanh Thủy (ở phường Chợ Lớn) kiến nghị thành phố quan tâm hơn đến chỉnh trang đô thị, cải tạo các chung cư cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, đồng thời phải có giải pháp hiệu quả để giảm kẹt xe. Theo bà Thủy, việc cải tạo chung cư không chỉ nâng cao chất lượng sống mà còn phải tính toán đến hạ tầng giao thông đi kèm để tránh tạo thêm áp lực.

Cử tri Lương Hồng Đức (ở phường Chợ Quán) đề nghị tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ cơ chế, chính sách đặc thù cho TP.HCM, đồng thời xử lý dứt điểm tình trạng dự án treo kéo dài nhiều năm gây khó khăn cho người dân.

Buổi tiếp xúc cử tri 3 phường Chợ Quán, Chợ Lớn và An Đông (TP.HCM) tổ chức vào chiều 3.3 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ở lĩnh vực y tế, cử tri Thúy Nga (ở phường Chợ Lớn) đề nghị trạm y tế cần được đầu tư đúng mức về cơ sở vật chất và nhân lực chuyên môn cao để giảm áp lực cho bệnh viện tuyến cuối. Cử tri cũng mong muốn phát triển mô hình bác sĩ gia đình để kiểm soát bệnh tật từ sớm, ngay tại hộ gia đình.

Một số ý kiến khác đề cập đến vệ sinh môi trường, công tác thu gom rác thải còn nhiều bất cập; vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm; phát huy truyền thống gắn kết Việt - Hoa tại khu vực Chợ Lớn; ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương và tận dụng các khu đất đang quây rào làm công viên tạm phục vụ người dân.

TP.HCM giải quyết kẹt xe thế nào?

Phản hồi cử tri, ông Trần Lưu Quang nhìn nhận kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường và xây dựng thành phố không ma túy là 4 nhiệm vụ mà Tổng Bí thư Tô Lâm giao TP.HCM tập trung xử lý.

Theo ông Quang, đây là bài toán cực khó vì dân số thành phố ngày càng đông, phương tiện cá nhân ngày càng nhiều trong khi hạ tầng phát triển không kịp. "Mỗi gia đình ngày nay có 3 - 5 xe máy là chuyện bình thường. Đường mở không kịp tốc độ người dân mua xe", ông Quang nói.

Bí thư Trần Lưu Quang nhìn nhận giải bài toán kẹt xe là nhiệm vụ cực khó của TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Giải pháp căn cơ, theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, là từng bước thay thế phương tiện cá nhân bằng giao thông công cộng. Tuy nhiên, muốn người dân chuyển đổi thì hệ thống này phải thực sự thuận tiện. Thành phố đang phấn đấu từ nay đến cuối nhiệm kỳ hoàn thành thêm 3 tuyến metro, góp phần giảm áp lực giao thông, đặc biệt trong bối cảnh kết nối sân bay Long Thành.

Song song đó, xe buýt phải thay đổi mạnh mẽ về chất lượng dịch vụ, lộ trình và chính sách trợ giá. "Nếu xe buýt không tiện, người dân vẫn chọn xe máy", ông Quang thẳng thắn.

Về hạ tầng lớn, TP.HCM đang triển khai các dự án như Vành đai 3, Vành đai 4; nghiên cứu chủ trương cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu. Tuy nhiên, ông lưu ý các công trình này cần vài năm mới có thể hoàn thành, không thể giải quyết ngay lập tức.

Trước mắt, thành phố sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số điểm ùn tắc, như chuyển từ hai chiều sang một chiều nếu cần thiết. Đồng thời, Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh yếu tố ý thức người tham gia giao thông.

"Ở Việt Nam, chỗ nào trống là phóng vào, đó là một trong những nguyên nhân lớn gây kẹt xe", ông nói.

Hội nghị tiếp xúc cử tri nhận được nhiều ý kiến của cử tri về các vấn đề dân sinh ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đối với chung cư cũ, ông Quang đề xuất nguyên tắc hài hòa lợi ích: có thể nâng số tầng để vừa tái định cư cho cư dân cũ, vừa tạo quỹ cho nhà đầu tư thu hồi vốn, nhưng phải tính toán kỹ để không làm gia tăng áp lực hạ tầng.

Về y tế cơ sở, ông đánh giá cao mô hình bác sĩ gia đình và nhấn mạnh phòng bệnh quan trọng hơn chữa bệnh. Hệ thống y tế phường, xã cần được củng cố để chăm sóc sức khỏe ban đầu, hạn chế quá tải bệnh viện.

Kết thúc buổi tiếp xúc cử tri, ông Trần Lưu Quang khẳng định TP.HCM có hai nhiệm vụ lớn: giải quyết những tồn tại kéo dài như kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm, quy hoạch treo; đồng thời tạo động lực phát triển mới xứng tầm đầu tàu kinh tế cả nước. Ông cam kết nỗ lực thực hiện những điều đã hứa và mong người dân theo dõi, đánh giá.

5 người ứng cử đại biểu Quốc hội tại Đơn vị bầu cử số 6 gồm: ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Đỗ Đức Hiển, đại biểu chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV; bà Trịnh Thị Hiền Trân, Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM; bà Vương Thanh Liễu, Chủ tịch UBND phường Bình Tiên; ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM. Đơn vị bầu cử số 6 của TP.HCM gồm các phường: Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc, Hòa Hưng, Diên Hồng, Vườn Lài, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú.



