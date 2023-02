Biến thể Covid-19 Omicron có đột biến của Delta phát hiện ở Đông Nam Á gây quan tâm

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc hôm 25.1 cho biết các trường hợp mắc bệnh nghiêm trọng do Covid-19 ở nước này đã giảm 72% so với mức cao nhất vào đầu tháng 1, trong khi số ca tử vong hàng ngày tại các bệnh viện cũng đã giảm 79% so với mức đỉnh.