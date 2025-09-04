Bỏ bữa sáng và ăn khuya ảnh hưởng đến xương thế nào?

Các yếu tố nguy cơ gây loãng xương như hút thuốc, lạm dụng rượu và ít vận động đã được khẳng định từ lâu. Đây là căn bệnh âm thầm, thường không có triệu chứng cho đến khi xảy ra gãy xương.

Chính vì vậy, việc phòng ngừa từ sớm bằng cách duy trì lối sống khoa học, ăn uống điều độ và rèn luyện thân thể là biện pháp hiệu quả nhất để bảo vệ sức khỏe xương khớp lâu dài, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Bỏ bữa sáng và ăn khuya ảnh hưởng không tốt cho xương Ảnh: AI

Nghiên cứu về sức khỏe xương

Các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu từ 927.130 người trưởng thành tại Nhật Bản, tất cả đều trên 20 tuổi.

Người tham gia hoàn thành bảng khảo sát lối sống trong quá trình khám sức khỏe định kỳ và được theo dõi trong thời gian trung bình 2,6 năm.

Kết quả cho thấy những người có thói quen bỏ bữa sáng hơn 3 lần mỗi tuần có nguy cơ gãy xương cao hơn 18%.

Trong khi đó, những người thường xuyên ăn tối trong vòng 2 giờ trước khi đi ngủ (trên 3 lần mỗi tuần), có nguy cơ gãy xương cao hơn 8%.

Lý do bỏ bữa sáng gây loãng xương

Giải thích về cơ chế, các chuyên gia cho rằng nhịp sinh học của cơ thể có thể đóng vai trò quan trọng.

Xương cũng chịu ảnh hưởng từ đồng hồ sinh học giống như các cơ quan khác.

Khi bỏ bữa sáng hoặc ăn tối quá muộn, cơ thể có ít thời gian hơn để hấp thu và sử dụng dưỡng chất cho quá trình tái tạo xương.

Ngoài ra, bỏ bữa sáng còn có thể làm tăng hormone cortisol, vốn gây hại cho xương nếu tồn tại ở mức cao trong thời gian dài.

Các nguyên nhân khác gây loãng xương

Theo bà Theresa Gentile, chuyên gia dinh dưỡng, đại diện của Học viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng Mỹ, lối sống và cách sinh hoạt hằng ngày có thể tác động trực tiếp đến sức khỏe xương, chứ không chỉ phụ thuộc vào việc bổ sung từng loại dưỡng chất riêng lẻ.

Bà Nancy E. Lane, giáo sư y khoa Đại học California Davis (Mỹ), cũng nhấn mạnh việc duy trì cân nặng hợp lý và chế độ ăn uống lành mạnh là yếu tố có thể kiểm soát để giảm nguy cơ loãng xương.

Những người có cân nặng quá thấp hoặc mắc chứng rối loạn ăn uống thường có mật độ xương thấp, dẫn đến nguy cơ gãy xương cao hơn.

Các hoạt động như đi bộ nhanh, chạy bộ nhẹ, nhảy dây hay tập tạ đều giúp xương chắc khỏe hơn nhờ tăng cường quá trình khoáng hóa Ảnh: AI

Cách bảo vệ sức khỏe xương

Dù thời điểm ăn uống có ảnh hưởng nhất định nhưng chế độ ăn mới là yếu tố then chốt.

Một chế độ ăn giàu canxi, vitamin D, protein và carbohydrate là nền tảng để xương tái tạo và duy trì sự chắc khỏe.

Canxi có thể bổ sung qua các thực phẩm quen thuộc như sữa, sữa chua, phô mai, cá nhỏ ăn cả xương, rau xanh.

Vitamin D có thể hấp thu qua ánh nắng mặt trời hoặc từ các thực phẩm như cá hồi, trứng, gan động vật.

Protein và carbohydrate có mặt trong thịt, cá, trứng, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và khoai củ.

Ngoài chế độ ăn, vận động thể chất cũng đóng vai trò quan trọng.

Các hoạt động như đi bộ nhanh, chạy bộ nhẹ, nhảy dây hay tập tạ đều giúp xương chắc khỏe hơn nhờ tăng cường quá trình khoáng hóa.

Việc kết hợp dinh dưỡng hợp lý với vận động thường xuyên sẽ tạo nên nền tảng bền vững để phòng tránh loãng xương.