Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Góc nhìn

Bỏ chút, được nhiều

PHẠM LỮ
PHẠM LỮ
15/12/2025 09:45 GMT+7

Việc Mỹ hủy bỏ một số biện pháp trừng phạt Belarus không tạo tiền lệ nhưng vẫn khiến EU và NATO ngỡ ngàng và bối rối.

Cho tới nay, Mỹ và các thành viên EU, NATO ở châu Âu tiến hành hai đợt cấm vận Belarus: sau cuộc bầu cử tổng thống ở hồi năm 2021 và sau khi cuộc chiến ở Ukraine bùng nổ mà phương Tây cáo buộc Belarus hậu thuẫn Nga. 

Năm ngoái, Mỹ dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt Belarus và đổi lại, phía Belarus phóng thích khoảng 50 tù nhân chính trị. Lần này, Mỹ tiếp tục dỡ bỏ thêm một số biện pháp trừng phạt Belarus và phía Belarus thả tiếp 123 người. Tất cả những biện pháp trừng phạt mà Mỹ dỡ bỏ đều chỉ liên quan đến cuộc bầu cử năm 2021.

Mỹ dỡ bỏ trừng phạt Belarus: Tín hiệu mới trong quan hệ quốc tế - Ảnh 1.

Một tù nhân vừa được thả tới đại sứ quán Mỹ ở Vilnius ngày 13.12

Ảnh: REUTERS

Những nhượng bộ giữa Mỹ và Belarus là sự cải thiện quan hệ ngoại giao rất đáng kể. EU và NATO không thể hài lòng khi Mỹ đơn phương hành động và không tham vấn, thống nhất hay phối hợp với các đồng minh ở châu Âu. Mỹ xem ra không lưu tâm đến quan ngại của EU và NATO liên quan đến quan điểm về Belarus. Có thể thấy được qua đó Mỹ không đồng hành cùng EU và NATO trong quan hệ với Belarus.

Mỹ nhằm đồng thời tới 3 mục đích. Thứ nhất là nhượng bộ của Belarus về trả tự do cho những tù nhân bị giam giữ và khích lệ chính quyền Tổng thống Alexander Lukashenko tiếp tục xích lại gần Mỹ trong khi chưa thể cải thiện được quan hệ với các nước thành viên EU và NATO ở châu Âu. Thứ hai là phân rẽ Belarus với Nga. Thứ ba là tăng thế của Mỹ đối với EU và NATO bằng cách đi lối riêng trong quan hệ với Belarus. Mỹ buông bỏ ít mà gặt hái được nhiều.

Tin liên quan

UAV Ukraine ồ ạt tấn công Nga, Ba Lan đóng biên giới với Belarus

UAV Ukraine ồ ạt tấn công Nga, Ba Lan đóng biên giới với Belarus

Trang The Kyiv Independent ngày 12.9 đưa tin Ukraine tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào nhiều khu vực tại Nga, gây cháy một tàu tại cảng Primorsk ở vùng Leningrad và cơ sở dầu khí của Tập đoàn Lukoil ở vùng Smolensk.

Tên lửa bội siêu thanh Nga diệt mục tiêu trong cuộc tập trận với Belarus

Sĩ quan Mỹ bất ngờ xuất hiện tại tập trận chung Nga-Belarus

Khám phá thêm chủ đề

Belarus UKRAINE phương Tây NATO nga Mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận